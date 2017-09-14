detroytred написав:Важливо, за словами Білецького, під час перемир’я не допустити "анархії", "безкінечної війни" і
о, вже "боги війни" допускають можливість перемир'я
Ще й отак: *"Але якщо буде перемир’я на будь-яких умовах - чи 20 січня, чи колись - в цьому немає нічого поганого, якщо ми займемося модернізацією країни та силового блоку в тому числі", - зазначив командир 3 ОШБр.
Тобто хоч завтра))) І на будь-яких умовах. На відміну від деяких місцевих.
Головна умова - щоб ВОНИ зайнялися силовим блоком... і не тільки їм. ))
detroytred Я з часів 2014-2015 пам'ятаю як він сказав що % відрахувннь на армію мало що важить коли сама економіка мізерна. То стали зрозумілі горизонти його амбіцій. На дебатах він порве Арестовича з Залужним, навіть якшо вони дуетом проти нього виступлять. Знайде виходи на респів - все може бути.
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 07 січ, 2025 00:19, всього редагувалось 2 разів.
detroytred написав:Отаке: *Білецький висловився про окупацію Криму / колаж УНІАН, фото УНІАН ............ При цьому комбриг додав, що тепер усі знають, яка команда була у росіян: "У разі опору повертатися і летіти на "блакитному вертольоті" назад на Кубань. Але цього не вийшло. Тому так і здали". https://www.unian.ua/war/krim-zdali-kom ... ws_in_post
А сколько мифов нам ещё предстоит услышать... Хотя отчасти это правда. Некоторые варианты были.
detroytred написав:Важливо, за словами Білецького, під час перемир’я не допустити "анархії", "безкінечної війни" і
о, вже "боги війни" допускають можливість перемир'я
Вот что Трамп животворящий делает. Всем забил ипла и заставил переобуться-и Европу (Макрон,Шольц, Польша там пророкуе давление на них) и нашим незламним (уже и на переговоры согласны, и на дипломатический путь). Но есть один момент.хуйло дискурс не поменяло. Финальный раунд - Великий Трамп против богомерзкого хуйла.
Если включить логику, то приехавшим посетить парки надо где-то поесть, переночевать (если не на один день) или обогреться/помыться (если испортилась погода - дождь, зимой), в конце концов элементарно сходить в туалет. Обслуживание этих людей коммерческая деятельность или чистая благотворительность?
detroytred написав:Важливо, за словами Білецького, під час перемир’я не допустити "анархії", "безкінечної війни" і
о, вже "боги війни" допускають можливість перемир'я
Вот что Трамп животворящий делает. Всем забил ипла и заставил переобуться-и Европу (Макрон,Шольц, Польша там пророкуе давление на них) и нашим незламним (уже и на переговоры согласны, и на дипломатический путь). Но есть один момент.хуйло дискурс не поменяло. Финальный раунд - Великий Трамп против богомерзкого хуйла.
Х-ло не будет лезть в одиночестве против всего мира. Пока подоляки вопят "о нказании агрессора", обзывают "х-ями" спецпредставителей Си, озвучивают расово-дискриминационные теории в отншении индийцев и Глобального Юга вообще, те без угрызений совести будут торговать с мосвой и считать что обе стороны одинаково виноваты. Но будут вынуждены склонить часу весов в пользу тех, кто первый всерьез заявит о готовности к безультимативному урегулированию.
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 07 січ, 2025 00:32, всього редагувалось 4 разів.
fox767676 написав:detroytred Я з часів 2014-2015 пам'ятаю як він сказав що % відрахувннь на армію мало що важить коли сама економіка мізерна. То стали зрозумілі горизонти його амбіцій. На дебатах він порве Арестовича з Залужним, навіть якшо вони дуетом проти нього виступлять. Знайде виходи на респів - все може бути.
detroytred написав:Важливо, за словами Білецького, під час перемир’я не допустити "анархії", "безкінечної війни" і "вирішування питань, хто більший "воєватєль", хто більший герой і хто більший волонтер і хто більше любив Україну в останні три роки". ............ На думку Білецького, треба усувати "системні проблеми з армією", а за 6 місяців, переконаний він, "можна вирішити левову частину армійських проблем". https://www.unian.ua/war/peremir-ya-v-u ... 73504.html
Гарно розповідає.
На його думку, головне під час можливого перемир’я - "зайнятися економікою, демографією і технологіями, тому що не буває сильної армії в безлюдній та економічно слабкій країні".
І де ж він візьме "людну" та економічно сильну країну. Чи він гадає, що це теж можна зробити за 6 місяців?