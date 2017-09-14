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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11724117251172611727>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.7 5 93
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
25%
23
Компроміс із росією (територіальні поступки)
28%
26
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
10%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
17
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
10%
9
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 00:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Свіжі новини від телемарафону:
За даними Fox News, Кремль вимагає:
• визнання Росією окупованих територій, включно з Кримом;
• юридичних гарантій нейтрального статусу України без перспектив вступу до НАТО;
• зняття західних санкцій;
• припинення будь-якої підтримки України з боку Заходу.

Тобто не капітуляція, як тут розказують потужні диванні патріоти, але 3 із 4х пунктів дійсно неприйнятні, якщо їх розглядати не "тут і зараз" а в перспективі 5+ років.
candle645
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 00:46

тема поточного контрнаступу на курщині не розкрита чомусь,
крім короткого "інсайду від андрія" більше жодної інфи...
а ще відносно недавно місцеві досліджувачі макак по 2-3 області захватували ротом за 2-3 нєдєлі...
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 00:49

  candle645 написав:Свіжі новини від телемарафону:
За даними Fox News, Кремль вимагає:
визнання Росією окупованих територій, включно з Кримом;
• юридичних гарантій нейтрального статусу України без перспектив вступу до НАТО;
• зняття західних санкцій;
• припинення будь-якої підтримки України з боку Заходу.

Тобто не капітуляція, як тут розказують потужні диванні патріоти, але 3 із 4х пунктів дійсно неприйнятні, якщо їх розглядати не "тут і зараз" а в перспективі 5+ років.

визнання росією окупованих територій?
"тєкст по дібільному напісан"? ))
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 00:57

  sergey_stasyuk555 написав:визнання Росією окупованих територій?
"тєкст по дібільному напісан"? ))

Це ж ТСН, на вичитку того що там пишуть студентки яким потрібно на кожну новину написати 3-4 статті, а на інтерв"ю всі 10 - у них нема часу, а в ШІ не навчили...

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candle645
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 01:02

  candle645 написав:Свіжі новини від телемарафону:
За даними Fox News, Кремль вимагає:
• визнання Росією окупованих територій, включно з Кримом;
• юридичних гарантій нейтрального статусу України без перспектив вступу до НАТО;
• зняття західних санкцій;
• припинення будь-якої підтримки України з боку Заходу.

Тобто не капітуляція, як тут розказують потужні диванні патріоти, але 3 із 4х пунктів дійсно неприйнятні, якщо їх розглядати не "тут і зараз" а в перспективі 5+ років.


Неприйнятні для України, а для Вашингтона прийнятно все крім останнього, бо "підтримка", навіть піпеточна = вплив.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 01:12

  candle645 написав:
  sergey_stasyuk555 написав:визнання Росією окупованих територій?
"тєкст по дібільному напісан"? ))

Це ж ТСН, на вичитку того що там пишуть студентки яким потрібно на кожну новину написати 3-4 статті, а на інтерв"ю всі 10 - у них нема часу, а в ШІ не навчили...

кстаті хто не знав - Херсон та Запоріжжя вже третій!!! рік під санкціями ЄС.
теж напевно якісь студентки винуваті ))
але всім пох... жодних дій виправити цю "помилку" ніхто не робить і схоже не збирається...
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 01:19

  sergey_stasyuk555 написав:
  Господар Вельзевула написав:Кто угадает слово 2025 тот молодец.
Я ,честно сказать,затрудняюсь. В голову одна нецензурщина лезет и еще что-то из Апокалипсиса.

"пєрєгавори", договорілісь договаріваться ))

репатріації
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 01:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

хто ще не прослухав інтерв"ю, короткі тези але не ШІ
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 01:28

flyman шо то он не то несет, сколько там млн АУДИТОРИЯ фридмана?
вот кому надо было интервью давать, самЫй знаменитЫй влогер США

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...
интервью на электродиване бы не плохо смотрелось (с 7й минуты)
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 01:36

  Wirująświatła написав:вот кому надо было интервью давать, самЫй знаменитЫй влогер США


Я в кунсткамере не спец, за исключением нашей,но промотал-таки да. Как раз и типаж подходящий, и уровень.
Господар Вельзевула
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