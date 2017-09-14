За даними Fox News, Кремль вимагає: • визнання Росією окупованих територій, включно з Кримом; • юридичних гарантій нейтрального статусу України без перспектив вступу до НАТО; • зняття західних санкцій; • припинення будь-якої підтримки України з боку Заходу.
Тобто не капітуляція, як тут розказують потужні диванні патріоти, але 3 із 4х пунктів дійсно неприйнятні, якщо їх розглядати не "тут і зараз" а в перспективі 5+ років.
тема поточного контрнаступу на курщині не розкрита чомусь, крім короткого "інсайду від андрія" більше жодної інфи... а ще відносно недавно місцеві досліджувачі макак по 2-3 області захватували ротом за 2-3 нєдєлі...
За даними Fox News, Кремль вимагає: • визнання Росією окупованих територій, включно з Кримом; • юридичних гарантій нейтрального статусу України без перспектив вступу до НАТО; • зняття західних санкцій; • припинення будь-якої підтримки України з боку Заходу.
Тобто не капітуляція, як тут розказують потужні диванні патріоти, але 3 із 4х пунктів дійсно неприйнятні, якщо їх розглядати не "тут і зараз" а в перспективі 5+ років.
визнання росією окупованих територій? "тєкст по дібільному напісан"? ))
За даними Fox News, Кремль вимагає: • визнання Росією окупованих територій, включно з Кримом; • юридичних гарантій нейтрального статусу України без перспектив вступу до НАТО; • зняття західних санкцій; • припинення будь-якої підтримки України з боку Заходу.
Тобто не капітуляція, як тут розказують потужні диванні патріоти, але 3 із 4х пунктів дійсно неприйнятні, якщо їх розглядати не "тут і зараз" а в перспективі 5+ років.
Неприйнятні для України, а для Вашингтона прийнятно все крім останнього, бо "підтримка", навіть піпеточна = вплив.
sergey_stasyuk555 написав:визнання Росією окупованих територій? "тєкст по дібільному напісан"? ))
Це ж ТСН, на вичитку того що там пишуть студентки яким потрібно на кожну новину написати 3-4 статті, а на інтерв"ю всі 10 - у них нема часу, а в ШІ не навчили...
кстаті хто не знав - Херсон та Запоріжжя вже третій!!! рік під санкціями ЄС. теж напевно якісь студентки винуваті )) але всім пох... жодних дій виправити цю "помилку" ніхто не робить і схоже не збирається...