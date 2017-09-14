уровень там огого. по НЙ на сноуборде ездили?
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Додано: Вів 07 січ, 2025 01:44
Додано: Вів 07 січ, 2025 01:44
sergey_stasyuk555
Невже трипятьорочного стасюка вбили, що йому «не пох»?))) ?))
Який звʼязок нацистів, які вбивали на окупованих, з мобілізацією ЗСУ свого ж населення?
Якщо тобі так свербить пошукати аналогії, так тоді спробуй з мобілізацією в рабочекрестьянскую .
Тоді багато питань, чому сірожа досі тут відписує, а не з трьохлінійкою.
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