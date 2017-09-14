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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11724117251172611727

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.7 5 93
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
25%
23
Компроміс із росією (територіальні поступки)
28%
26
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
10%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
17
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
10%
9
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 01:44

  Господар Вельзевула написав:
  Wirująświatła написав:вот кому надо было интервью давать, самЫй знаменитЫй влогер США


Я в кунсткамере не спец, за исключением нашей,но промотал-таки да. Как раз и типаж подходящий, и уровень.

уровень там огого. по НЙ на сноуборде ездили?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 01:44

sergey_stasyuk555

не трахтібідоха ж вбили - тому йому пох...


Невже трипятьорочного стасюка вбили, що йому «не пох»?))) ?))

Який звʼязок нацистів, які вбивали на окупованих, з мобілізацією ЗСУ свого ж населення?
Якщо тобі так свербить пошукати аналогії, так тоді спробуй з мобілізацією в рабочекрестьянскую .
Тоді багато питань, чому сірожа досі тут відписує, а не з трьохлінійкою.
Hotab
 
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