уровень там огого. по НЙ на сноуборде ездили?
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Додано: Вів 07 січ, 2025 01:44
Додано: Вів 07 січ, 2025 01:44
sergey_stasyuk555
Невже трипятьорочного стасюка вбили, що йому «не пох»?))) ?))
Який звʼязок нацистів, які вбивали на окупованих, з мобілізацією ЗСУ свого ж населення?
Якщо тобі так свербить пошукати аналогії, так тоді спробуй з мобілізацією в рабочекрестьянскую .
Тоді багато питань, чому сірожа досі тут відписує, а не з трьохлінійкою.
Додано: Вів 07 січ, 2025 02:10
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Можете вмикати логіку, можете вимикати логіку- от тільки пару повідомлень вище від лада...
80% живе за 150 км від кордону з США
По версії лада - на 95% території НІХТО не живе - бо дуже холодно...
Але я ж писав що там НЕ РОЗВИВАЮТЬ території і ЗАБОРОНЯЮТЬ там жити ЩОБ не РОЗВИВАТИ ....
І в чому я помилився?
В причині ?
Чи в події?
1 По факту - я правий - 95% територій Канади -фактично безлюдне.
2 Якби 40 млн канадців спробували підняти 9 млн км2 територій-вони б жили як в гондурасі..
Але вони РОЗУМНІ на відміну від вас і лада..
Вони території для яких не вистарчає людей-не рорзвивають
То може й нам варто переглянути свою економічну поведінку і перестати розвивати депресивні території переселивши мешканців цих територій в більш зручні місця?
Так, можливо первинні вкладення будуть високими..
Але що краще
Не маючи ресурсів розпилювати їх на сільські школи з 10-ма учнями?
На села з 100 мешканців?
Чи все таки краще вивчити чужий досвід?
Додано: Вів 07 січ, 2025 02:32
і ще раз по енергетиці генерація в ЄС в терават*годин
тип генерації______2021_____2022______2023______2024
Вугілля/газ/мазут__1066_____1088______868________732
Атомна___________732______609_______620_______618
Зелена___________1077_____1078______1208_______1223
Як бачите , як тільки москалики влаштували кавардак в 2022 році по цінам на газ, так Європа за рік
(2023) мінуснула 22% генерації з викопних і плюсанула 15% генерації Зеленої.
2024 мінуснула ще 15% генерації викопних і плюсанула 2% генерації Зеленої.
При потребі(чи бажанні) вся викопна генерація може бути ліквідована за 3-4 роки...Я наголошую - вся.
При цьому , маневровість потужностей буде збережена , бо обєм випуску акамуляторів становить близько 1000 гігават год/рік , тобто щоб замінити маневрові потужності теплових станцій треба приблизно річний випуск в 1 терават*годин ( 732 терават/365 днів/2 піки на добу) і коштує це приблизно 60 млрд доларів....
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