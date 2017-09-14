уровень там огого. по НЙ на сноуборде ездили?
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Додано: Вів 07 січ, 2025 01:44
Додано: Вів 07 січ, 2025 01:44
sergey_stasyuk555
Невже трипятьорочного стасюка вбили, що йому «не пох»?))) ?))
Який звʼязок нацистів, які вбивали на окупованих, з мобілізацією ЗСУ свого ж населення?
Якщо тобі так свербить пошукати аналогії, так тоді спробуй з мобілізацією в рабочекрестьянскую .
Тоді багато питань, чому сірожа досі тут відписує, а не з трьохлінійкою.
Додано: Вів 07 січ, 2025 02:10
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Можете вмикати логіку, можете вимикати логіку- от тільки пару повідомлень вище від лада...
80% живе за 150 км від кордону з США
По версії лада - на 95% території НІХТО не живе - бо дуже холодно...
Але я ж писав що там НЕ РОЗВИВАЮТЬ території і ЗАБОРОНЯЮТЬ там жити ЩОБ не РОЗВИВАТИ ....
І в чому я помилився?
В причині ?
Чи в події?
1 По факту - я правий - 95% територій Канади -фактично безлюдне.
2 Якби 40 млн канадців спробували підняти 9 млн км2 територій-вони б жили як в гондурасі..
Але вони РОЗУМНІ на відміну від вас і лада..
Вони території для яких не вистарчає людей-не рорзвивають
То може й нам варто переглянути свою економічну поведінку і перестати розвивати депресивні території переселивши мешканців цих територій в більш зручні місця?
Так, можливо первинні вкладення будуть високими..
Але що краще
Не маючи ресурсів розпилювати їх на сільські школи з 10-ма учнями?
На села з 100 мешканців?
Чи все таки краще вивчити чужий досвід?
Додано: Вів 07 січ, 2025 02:32
і ще раз по енергетиці генерація в ЄС в терават*годин
тип генерації______2021_____2022______2023______2024
Вугілля/газ/мазут__1066_____1088______868________732
Атомна___________732______609_______620_______618
Зелена___________1077_____1078______1208_______1223
Як бачите , як тільки москалики влаштували кавардак в 2022 році по цінам на газ, так Європа за рік
(2023) мінуснула 22% генерації з викопних і плюсанула 15% генерації Зеленої.
2024 мінуснула ще 15% генерації викопних і плюсанула 2% генерації Зеленої.
При потребі(чи бажанні) вся викопна генерація може бути ліквідована за 3-4 роки...Я наголошую - вся.
При цьому , маневровість потужностей буде збережена , бо обєм випуску акамуляторів становить близько 1000 гігават год/рік , тобто щоб замінити маневрові потужності теплових станцій треба приблизно річний випуск в 1 терават*годин ( 732 терават/365 днів/2 піки на добу) і коштує це приблизно 60 млрд доларів....
Додано: Вів 07 січ, 2025 03:32
интересно, как с маневровой будет в масштабах Европы. континент большой, где-то не ветер, так солнце обязательно будет, так что там сглаживать проще, чем в отдельно взятом доме
Додано: Вів 07 січ, 2025 03:34
Вы не поняли, о шапкозакидательстве я говорил в связи с этим:
Я на это ответил:
Не то, чтобы не доверяю. Скорее, просто пока не считаю их науками. Спорить не буду, надоело ещё с Виталием, если вы не пропустили тот спор.
Это, скорее, доказывает, что в РФ всё же не совсем диктатура. В классической диктатуре "голова одного регіону" и вякнуть бы не посмел без команды "фас" от диктатора.
Станеться. Колись ми всі помремо. Але коли?
Тут уже вспоминали, сколько лет диктатура в Сев. Корее. РФ, конечно, не КНДР, вряд ли столько протянет, но тем не менее.
Борги з нас важко отримати, легче простить. Но долги можно получить по-разному.
Можно простить выданные, но получить другую выгоду. Зеленский недавно вспоминал о наших полезных скопаемых на триллионы долларов. Тоже способ.
А "за рахунок руських активів" это вряд ли. Если бы хотели, то уже сделали бы. Почему не делают, вы как экономист, хотя и не обычный ( ), должны понимать лучше меня.
Фонды это не долги, это благотворительность. Спасибо им.
О бойцах Красной Армии ничего не скажу.
Но люди, прошедшие такую войну, иначе смотрят на человеческую жизнь. Вермахт не звинувачували. Там были отдельные войска СС. Но были и сожжённые деревни (вместе с жителями). И не особенно интересовался поведением армии, но тоже не думаю, что там было всё так хорошо, как сейчас излагают некоторые. Даже значительно позже (во Вьетнаме, Ираке и в др. местах) вполне демократичные американцы, не "испорченные" нацистской идеологией, совершали вполне себе военные преступления. Ничем не хуже Бучи.
А о лагерях... Посмотрите данные о погибших советских военнопленных в немецких лагерях. В российских пока такого нет (таких масштабов).
И люди, вернувшиеся с войны должны будут найти себя в гражданской жизни. Это не так просто. А в наших условиях при значительной разнице зарплат в армии и на гражданке, тем более.
Так что рост преступности будет. И у нас тоже.
О росте протестов в Европе и США против мигрантов вы наверняка слышали. У Трампа антимигрантская политика была одним из основных пунктов.
Это тоже "печерний націоналізм"?
И не вижу такого уж "закручивания гаек" мигрантам в РФ. В чём это проявляется?
Ну дай-то бог. Правда, не понимаю, за счёт чего вы даёте такой прогноз, считая, что Путин переговоров не хочет, а "значні проблеми в Раші 5-10 років".
Додано: Вів 07 січ, 2025 07:33
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