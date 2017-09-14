Невже трипятьорочного стасюка вбили, що йому «не пох»?))) ?))
Який звʼязок нацистів, які вбивали на окупованих, з мобілізацією ЗСУ свого ж населення? Якщо тобі так свербить пошукати аналогії, так тоді спробуй з мобілізацією в рабочекрестьянскую . Тоді багато питань, чому сірожа досі тут відписує, а не з трьохлінійкою.
yanyura написав:Если включить логику, то приехавшим посетить парки надо где-то поесть, переночевать (если не на один день) или обогреться/помыться (если испортилась погода - дождь, зимой), в конце концов элементарно сходить в туалет. Обслуживание этих людей коммерческая деятельность или чистая благотворительность?
Можете вмикати логіку, можете вимикати логіку- от тільки пару повідомлень вище від лада... 80% живе за 150 км від кордону з США По версії лада - на 95% території НІХТО не живе - бо дуже холодно... Але я ж писав що там НЕ РОЗВИВАЮТЬ території і ЗАБОРОНЯЮТЬ там жити ЩОБ не РОЗВИВАТИ .... І в чому я помилився? В причині ? Чи в події? 1 По факту - я правий - 95% територій Канади -фактично безлюдне. 2 Якби 40 млн канадців спробували підняти 9 млн км2 територій-вони б жили як в гондурасі.. Але вони РОЗУМНІ на відміну від вас і лада.. Вони території для яких не вистарчає людей-не рорзвивають То може й нам варто переглянути свою економічну поведінку і перестати розвивати депресивні території переселивши мешканців цих територій в більш зручні місця? Так, можливо первинні вкладення будуть високими.. Але що краще Не маючи ресурсів розпилювати їх на сільські школи з 10-ма учнями? На села з 100 мешканців?
і ще раз по енергетиці генерація в ЄС в терават*годин тип генерації______2021_____2022______2023______2024 Вугілля/газ/мазут__1066_____1088______868________732 Атомна___________732______609_______620_______618 Зелена___________1077_____1078______1208_______1223 Як бачите , як тільки москалики влаштували кавардак в 2022 році по цінам на газ, так Європа за рік (2023) мінуснула 22% генерації з викопних і плюсанула 15% генерації Зеленої. 2024 мінуснула ще 15% генерації викопних і плюсанула 2% генерації Зеленої.
При потребі(чи бажанні) вся викопна генерація може бути ліквідована за 3-4 роки...Я наголошую - вся. При цьому , маневровість потужностей буде збережена , бо обєм випуску акамуляторів становить близько 1000 гігават год/рік , тобто щоб замінити маневрові потужності теплових станцій треба приблизно річний випуск в 1 терават*годин ( 732 терават/365 днів/2 піки на добу) і коштує це приблизно 60 млрд доларів....
budivelnik написав:і ще раз по енергетиці генерація в ЄС в терават*годин тип генерації______2021_____2022______2023______2024 Вугілля/газ/мазут__1066_____1088______868________732 Атомна___________732______609_______620_______618 Зелена___________1077_____1078______1208_______1223 Як бачите , як тільки москалики влаштували кавардак в 2022 році по цінам на газ, так Європа за рік (2023) мінуснула 22% генерації з викопних і плюсанула 15% генерації Зеленої. 2024 мінуснула ще 15% генерації викопних і плюсанула 2% генерації Зеленої.
При потребі(чи бажанні) вся викопна генерація може бути ліквідована за 3-4 роки...Я наголошую - вся. При цьому , маневровість потужностей буде збережена , бо обєм випуску акамуляторів становить близько 1000 гігават год/рік , тобто щоб замінити маневрові потужності теплових станцій треба приблизно річний випуск в 1 терават*годин ( 732 терават/365 днів/2 піки на добу) і коштує це приблизно 60 млрд доларів....
интересно, как с маневровой будет в масштабах Европы. континент большой, где-то не ветер, так солнце обязательно будет, так что там сглаживать проще, чем в отдельно взятом доме
Shaman написав:......... почнемо з кінця - з "шапкозакидательства". це не про мене. Раша - великий, ще доволі сильний й головне дуже підступний ворог, без будь-яких моральних засторог.
Вы не поняли, о шапкозакидательстве я говорил в связи с этим:
а за генерацію не перейматесь. основна - атомна. а теплову й так чекала схожа участь, але не всі про це знають.
Я на это ответил:
Может, и чекала. Но одно дело постепенный вывод теплостанций из эксплуатации и замена их на "зелёную" энергетику, если вы это имеете ввиду. Это процесс на 10-летия и можно замедлить или ускорить в зависимости от ситуации. И другое дело потерять эти мощности быстро и в большом объёме.
ви як фізик не дуже довіряєте суспільним наукам, але це не значить, що вони не працюють.
Не то, чтобы не доверяю. Скорее, просто пока не считаю их науками. Спорить не буду, надоело ещё с Виталием, если вы не пропустили тот спор.
Раша далеко не перша диктатура, але веде себе, як по підручнику (до речі, як й Яник). деградацію влади вже видно неозброєним оком - ви вважаєте, коли голова одного регіону погрожує публічно сенаторам кровною помстою, а всі керівники силових структур роблять вигляд, що не почули - це як?
Это, скорее, доказывает, что в РФ всё же не совсем диктатура. В классической диктатуре "голова одного регіону" и вякнуть бы не посмел без команды "фас" от диктатора.
тому країна рано чи пізно дійде до ручки. але так, з висоти 20 метрів яблуко впаде на землю умовно за дві секунди, то коли впаде імперія-диктатура - немає чіткого критерію, як власне й через що. але те, що це станеться - майже гарантовано. а повернути назад вони вже не можуть, хоч ЛАД й вважає по-іншому. вони навіть війну припинити не можуть, хоча їм треба...
Станеться. Колись ми всі помремо. Але коли? Тут уже вспоминали, сколько лет диктатура в Сев. Корее. РФ, конечно, не КНДР, вряд ли столько протянет, но тем не менее.
як буде далі з допомогою питання відкрите - у вас одна думка, в мене інша. всі докази дуже умовні. але якщо виходити саме з вашого цинічного підходу, то з нас борги важко отримати - а от за рахунок руських активів - чом би й ні. й зараз нам допомагають, й не лише державі, а й купа фондів - десь вікна вставляють, десь дах ремонтують...
Борги з нас важко отримати, легче простить. Но долги можно получить по-разному. Можно простить выданные, но получить другую выгоду. Зеленский недавно вспоминал о наших полезных скопаемых на триллионы долларов. Тоже способ. А "за рахунок руських активів" это вряд ли. Если бы хотели, то уже сделали бы. Почему не делают, вы как экономист, хотя и не обычный ( ), должны понимать лучше меня. Фонды это не долги, это благотворительность. Спасибо им.
про ту війну - ви хочете сказати, що тоді бійці червоної армії поводилися так же, як сучасні росіяни? може бути. але ви ж цього не скажете а в мене таке враження, що зараз регулярні частини Раші - це якись представники найгірших частин сс - з тих, що концтабори охороняли чи людей спалювали (а чого дивуватися, коли там зеки через одного). але під час 2СВ вермахт наче в такому не звинувачували, а от сучасні руські частини - таке враження, що всі. я вже не кажу про сучасні руські концтабори для наших полонених. але до речі, так зараз не вийде - зовсім не той репресивний апарат, що бунт Пригожина чітко показав
О бойцах Красной Армии ничего не скажу. Но люди, прошедшие такую войну, иначе смотрят на человеческую жизнь. Вермахт не звинувачували. Там были отдельные войска СС. Но были и сожжённые деревни (вместе с жителями). И не особенно интересовался поведением армии, но тоже не думаю, что там было всё так хорошо, как сейчас излагают некоторые. Даже значительно позже (во Вьетнаме, Ираке и в др. местах) вполне демократичные американцы, не "испорченные" нацистской идеологией, совершали вполне себе военные преступления. Ничем не хуже Бучи. А о лагерях... Посмотрите данные о погибших советских военнопленных в немецких лагерях. В российских пока такого нет (таких масштабов). И люди, вернувшиеся с войны должны будут найти себя в гражданской жизни. Это не так просто. А в наших условиях при значительной разнице зарплат в армии и на гражданке, тем более. Так что рост преступности будет. И у нас тоже.
з приводу націоналізму - ви не бачите, як там з мігрантами гайки закручують? саме в останні роки. й це в країні, де раніше жартували, що кожен таджик знає, коли день ВДВ, а тепер кожен ВДВшник знає, коли Рамадан
О росте протестов в Европе и США против мигрантов вы наверняка слышали. У Трампа антимигрантская политика была одним из основных пунктов. Это тоже "печерний націоналізм"? И не вижу такого уж "закручивания гаек" мигрантам в РФ. В чём это проявляется?
а по прогнозах - затихання гарячої фази війни - півроку. значні проблеми в Раші 5-10 років. або коли пуйло помре - теж цікава точка біфуркації...
Ну дай-то бог. Правда, не понимаю, за счёт чего вы даёте такой прогноз, считая, что Путин переговоров не хочет, а "значні проблеми в Раші 5-10 років".
detroytred написав:Важливо, за словами Білецького, під час перемир’я не допустити "анархії", "безкінечної війни" і "вирішування питань, хто більший "воєватєль", хто більший герой і хто більший волонтер і хто більше любив Україну в останні три роки". ............ На думку Білецького, треба усувати "системні проблеми з армією", а за 6 місяців, переконаний він, "можна вирішити левову частину армійських проблем". https://www.unian.ua/war/peremir-ya-v-u ... 73504.html
Гарно розповідає.
На його думку, головне під час можливого перемир’я - "зайнятися економікою, демографією і технологіями, тому що не буває сильної армії в безлюдній та економічно слабкій країні".
І де ж він візьме "людну" та економічно сильну країну. Чи він гадає, що це теж можна зробити за 6 місяців?