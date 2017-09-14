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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11725117261172711728>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.7 5 94
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
24
Компроміс із росією (територіальні поступки)
28%
26
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
10%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
17
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
10%
9
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 01:44

  Господар Вельзевула написав:
  Wirująświatła написав:вот кому надо было интервью давать, самЫй знаменитЫй влогер США


Я в кунсткамере не спец, за исключением нашей,но промотал-таки да. Как раз и типаж подходящий, и уровень.

уровень там огого. по НЙ на сноуборде ездили?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 01:44

sergey_stasyuk555

не трахтібідоха ж вбили - тому йому пох...


Невже трипятьорочного стасюка вбили, що йому «не пох»?))) ?))

Який звʼязок нацистів, які вбивали на окупованих, з мобілізацією ЗСУ свого ж населення?
Якщо тобі так свербить пошукати аналогії, так тоді спробуй з мобілізацією в рабочекрестьянскую .
Тоді багато питань, чому сірожа досі тут відписує, а не з трьохлінійкою.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 02:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  yanyura написав:Если включить логику, то приехавшим посетить парки надо где-то поесть, переночевать (если не на один день) или обогреться/помыться (если испортилась погода - дождь, зимой), в конце концов элементарно сходить в туалет. Обслуживание этих людей коммерческая деятельность или чистая благотворительность?
Можете вмикати логіку, можете вимикати логіку- от тільки пару повідомлень вище від лада...
80% живе за 150 км від кордону з США
По версії лада - на 95% території НІХТО не живе - бо дуже холодно...
Але я ж писав що там НЕ РОЗВИВАЮТЬ території і ЗАБОРОНЯЮТЬ там жити ЩОБ не РОЗВИВАТИ ....
І в чому я помилився?
В причині ?
Чи в події?
1 По факту - я правий - 95% територій Канади -фактично безлюдне.
2 Якби 40 млн канадців спробували підняти 9 млн км2 територій-вони б жили як в гондурасі..
Але вони РОЗУМНІ на відміну від вас і лада..
Вони території для яких не вистарчає людей-не рорзвивають
То може й нам варто переглянути свою економічну поведінку і перестати розвивати депресивні території переселивши мешканців цих територій в більш зручні місця?
Так, можливо первинні вкладення будуть високими..
Але що краще
Не маючи ресурсів розпилювати їх на сільські школи з 10-ма учнями?
На села з 100 мешканців?

Чи все таки краще вивчити чужий досвід?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 02:32

і ще раз по енергетиці генерація в ЄС в терават*годин
тип генерації______2021_____2022______2023______2024
Вугілля/газ/мазут__1066_____1088______868________732
Атомна___________732______609_______620_______618
Зелена___________1077_____1078______1208_______1223
Як бачите , як тільки москалики влаштували кавардак в 2022 році по цінам на газ, так Європа за рік
(2023) мінуснула 22% генерації з викопних і плюсанула 15% генерації Зеленої.
2024 мінуснула ще 15% генерації викопних і плюсанула 2% генерації Зеленої.

При потребі(чи бажанні) вся викопна генерація може бути ліквідована за 3-4 роки...Я наголошую - вся.
При цьому , маневровість потужностей буде збережена , бо обєм випуску акамуляторів становить близько 1000 гігават год/рік , тобто щоб замінити маневрові потужності теплових станцій треба приблизно річний випуск в 1 терават*годин ( 732 терават/365 днів/2 піки на добу) і коштує це приблизно 60 млрд доларів....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 03:32

  budivelnik написав:і ще раз по енергетиці генерація в ЄС в терават*годин
тип генерації______2021_____2022______2023______2024
Вугілля/газ/мазут__1066_____1088______868________732
Атомна___________732______609_______620_______618
Зелена___________1077_____1078______1208_______1223
Як бачите , як тільки москалики влаштували кавардак в 2022 році по цінам на газ, так Європа за рік
(2023) мінуснула 22% генерації з викопних і плюсанула 15% генерації Зеленої.
2024 мінуснула ще 15% генерації викопних і плюсанула 2% генерації Зеленої.

При потребі(чи бажанні) вся викопна генерація може бути ліквідована за 3-4 роки...Я наголошую - вся.
При цьому , маневровість потужностей буде збережена , бо обєм випуску акамуляторів становить близько 1000 гігават год/рік , тобто щоб замінити маневрові потужності теплових станцій треба приблизно річний випуск в 1 терават*годин ( 732 терават/365 днів/2 піки на добу) і коштує це приблизно 60 млрд доларів....



интересно, как с маневровой будет в масштабах Европы. континент большой, где-то не ветер, так солнце обязательно будет, так что там сглаживать проще, чем в отдельно взятом доме
smdtranz
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 03:34

  Shaman написав:.........
почнемо з кінця - з "шапкозакидательства". це не про мене. Раша - великий, ще доволі сильний й головне дуже підступний ворог, без будь-яких моральних засторог.
Вы не поняли, о шапкозакидательстве я говорил в связи с этим:
а за генерацію не перейматесь. основна - атомна. а теплову й так чекала схожа участь, але не всі про це знають.
Я на это ответил:
Может, и чекала.
Но одно дело постепенный вывод теплостанций из эксплуатации и замена их на "зелёную" энергетику, если вы это имеете ввиду. Это процесс на 10-летия и можно замедлить или ускорить в зависимости от ситуации. И другое дело потерять эти мощности быстро и в большом объёме.

ви як фізик не дуже довіряєте суспільним наукам, але це не значить, що вони не працюють.
Не то, чтобы не доверяю. Скорее, просто пока не считаю их науками. :) Спорить не буду, надоело ещё с Виталием, если вы не пропустили тот спор.

Раша далеко не перша диктатура, але веде себе, як по підручнику (до речі, як й Яник). деградацію влади вже видно неозброєним оком - ви вважаєте, коли голова одного регіону погрожує публічно сенаторам кровною помстою, а всі керівники силових структур роблять вигляд, що не почули - це як?
Это, скорее, доказывает, что в РФ всё же не совсем диктатура. В классической диктатуре "голова одного регіону" и вякнуть бы не посмел без команды "фас" от диктатора.

тому країна рано чи пізно дійде до ручки. але так, з висоти 20 метрів яблуко впаде на землю умовно за дві секунди, то коли впаде імперія-диктатура - немає чіткого критерію, як власне й через що. але те, що це станеться - майже гарантовано. а повернути назад вони вже не можуть, хоч ЛАД й вважає по-іншому. вони навіть війну припинити не можуть, хоча їм треба...
Станеться. Колись ми всі помремо. Але коли?
Тут уже вспоминали, сколько лет диктатура в Сев. Корее. РФ, конечно, не КНДР, вряд ли столько протянет, но тем не менее.

як буде далі з допомогою питання відкрите - у вас одна думка, в мене інша. всі докази дуже умовні. але якщо виходити саме з вашого цинічного підходу, то з нас борги важко отримати - а от за рахунок руських активів - чом би й ні. й зараз нам допомагають, й не лише державі, а й купа фондів - десь вікна вставляють, десь дах ремонтують...
Борги з нас важко отримати, легче простить. Но долги можно получить по-разному.
Можно простить выданные, но получить другую выгоду. Зеленский недавно вспоминал о наших полезных скопаемых на триллионы долларов. Тоже способ.
А "за рахунок руських активів" это вряд ли. Если бы хотели, то уже сделали бы. Почему не делают, вы как экономист, хотя и не обычный ( :) ), должны понимать лучше меня.
Фонды это не долги, это благотворительность. Спасибо им.

про ту війну - ви хочете сказати, що тоді бійці червоної армії поводилися так же, як сучасні росіяни? може бути. але ви ж цього не скажете :D а в мене таке враження, що зараз регулярні частини Раші - це якись представники найгірших частин сс - з тих, що концтабори охороняли чи людей спалювали (а чого дивуватися, коли там зеки через одного). але під час 2СВ вермахт наче в такому не звинувачували, а от сучасні руські частини - таке враження, що всі. я вже не кажу про сучасні руські концтабори для наших полонених. але до речі, так зараз не вийде - зовсім не той репресивний апарат, що бунт Пригожина чітко показав
О бойцах Красной Армии ничего не скажу.
Но люди, прошедшие такую войну, иначе смотрят на человеческую жизнь. Вермахт не звинувачували. Там были отдельные войска СС. Но были и сожжённые деревни (вместе с жителями). И не особенно интересовался поведением армии, но тоже не думаю, что там было всё так хорошо, как сейчас излагают некоторые. Даже значительно позже (во Вьетнаме, Ираке и в др. местах) вполне демократичные американцы, не "испорченные" нацистской идеологией, совершали вполне себе военные преступления. Ничем не хуже Бучи.
А о лагерях... Посмотрите данные о погибших советских военнопленных в немецких лагерях. В российских пока такого нет (таких масштабов).
И люди, вернувшиеся с войны должны будут найти себя в гражданской жизни. Это не так просто. А в наших условиях при значительной разнице зарплат в армии и на гражданке, тем более.
Так что рост преступности будет. И у нас тоже.

з приводу націоналізму - ви не бачите, як там з мігрантами гайки закручують? саме в останні роки. й це в країні, де раніше жартували, що кожен таджик знає, коли день ВДВ, а тепер кожен ВДВшник знає, коли Рамадан :D
О росте протестов в Европе и США против мигрантов вы наверняка слышали. У Трампа антимигрантская политика была одним из основных пунктов.
Это тоже "печерний націоналізм"?
И не вижу такого уж "закручивания гаек" мигрантам в РФ. В чём это проявляется?

а по прогнозах - затихання гарячої фази війни - півроку. значні проблеми в Раші 5-10 років. або коли пуйло помре - теж цікава точка біфуркації...
Ну дай-то бог. Правда, не понимаю, за счёт чего вы даёте такой прогноз, считая, что Путин переговоров не хочет, а "значні проблеми в Раші 5-10 років".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 07:33

Сообщение Reuters: Кит Келлог, представитель Трампа в Украине, отложил запланированный на январь визит в Киев в рамках усилий по содействию окончанию войны с россией
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 09:20

  ЛАД написав:
  detroytred написав:Важливо, за словами Білецького, під час перемир’я не допустити "анархії", "безкінечної війни" і "вирішування питань, хто більший "воєватєль", хто більший герой і хто більший волонтер і хто більше любив Україну в останні три роки".
............
На думку Білецького, треба усувати "системні проблеми з армією", а за 6 місяців, переконаний він, "можна вирішити левову частину армійських проблем".
https://www.unian.ua/war/peremir-ya-v-u ... 73504.html

Гарно розповідає.
На його думку, головне під час можливого перемир’я - "зайнятися економікою, демографією і технологіями, тому що не буває сильної армії в безлюдній та економічно слабкій країні".
І де ж він візьме "людну" та економічно сильну країну.
Чи він гадає, що це теж можна зробити за 6 місяців?

Мілєй в помощь (не Трюдо)
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 09:56

  sergey_stasyuk555 написав:тема поточного контрнаступу на курщині не розкрита чомусь,
крім короткого "інсайду від андрія" більше жодної інфи...
а ще відносно недавно місцеві досліджувачі макак по 2-3 області захватували ротом за 2-3 нєдєлі...


брешеш як русня, форумом не помилився, ****
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 10:03

  Xenon написав:
Сообщение Reuters: Кит Келлог, представитель Трампа в Украине, отложил запланированный на январь визит в Киев в рамках усилий по содействию окончанию войны с россией


старий маразматик, по здоров"ю не здатен на дальні перельоти(ще взимку)

дивуюсь, серед такої кількості політиків респів, Трамп нашкрябав у команду
таких представників
який кпд у людей в віці 75+ -15% від тих, кому 45-50+
у 80 років у 40% людей діменція і значні обменження у всьому(в першу чергу фізичні).
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