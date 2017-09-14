Додано: Вів 07 січ, 2025 03:34

Shaman написав: .........

почнемо з кінця - з "шапкозакидательства". це не про мене. Раша - великий, ще доволі сильний й головне дуже підступний ворог, без будь-яких моральних засторог. .........почнемо з кінця - з "шапкозакидательства". це не про мене. Раша - великий, ще доволі сильний й головне дуже підступний ворог, без будь-яких моральних засторог.

а за генерацію не перейматесь. основна - атомна. а теплову й так чекала схожа участь, але не всі про це знають.

Может, и чекала.

Но одно дело постепенный вывод теплостанций из эксплуатации и замена их на "зелёную" энергетику, если вы это имеете ввиду. Это процесс на 10-летия и можно замедлить или ускорить в зависимости от ситуации. И другое дело потерять эти мощности быстро и в большом объёме.

ви як фізик не дуже довіряєте суспільним наукам, але це не значить, що вони не працюють.

Раша далеко не перша диктатура, але веде себе, як по підручнику (до речі, як й Яник). деградацію влади вже видно неозброєним оком - ви вважаєте, коли голова одного регіону погрожує публічно сенаторам кровною помстою, а всі керівники силових структур роблять вигляд, що не почули - це як?

тому країна рано чи пізно дійде до ручки. але так, з висоти 20 метрів яблуко впаде на землю умовно за дві секунди, то коли впаде імперія-диктатура - немає чіткого критерію, як власне й через що. але те, що це станеться - майже гарантовано. а повернути назад вони вже не можуть, хоч ЛАД й вважає по-іншому. вони навіть війну припинити не можуть, хоча їм треба...

як буде далі з допомогою питання відкрите - у вас одна думка, в мене інша. всі докази дуже умовні. але якщо виходити саме з вашого цинічного підходу, то з нас борги важко отримати - а от за рахунок руських активів - чом би й ні. й зараз нам допомагають, й не лише державі, а й купа фондів - десь вікна вставляють, десь дах ремонтують...

а в мене таке враження, що зараз регулярні частини Раші - це якись представники найгірших частин сс - з тих, що концтабори охороняли чи людей спалювали (а чого дивуватися, коли там зеки через одного). але під час 2СВ вермахт наче в такому не звинувачували, а от сучасні руські частини - таке враження, що всі. я вже не кажу про сучасні руські концтабори для наших полонених. але до речі, так зараз не вийде - зовсім не той репресивний апарат, що бунт Пригожина чітко показав про ту війну - ви хочете сказати, що тоді бійці червоної армії поводилися так же, як сучасні росіяни? може бути. але ви ж цього не скажетеа в мене таке враження, що зараз регулярні частини Раші - це якись представники найгірших частин сс - з тих, що концтабори охороняли чи людей спалювали (а чого дивуватися, коли там зеки через одного). але під час 2СВ вермахт наче в такому не звинувачували, а от сучасні руські частини - таке враження, що всі. я вже не кажу про сучасні руські концтабори для наших полонених. але до речі, так зараз не вийде - зовсім не той репресивний апарат, що бунт Пригожина чітко показав

з приводу націоналізму - ви не бачите, як там з мігрантами гайки закручують? саме в останні роки. й це в країні, де раніше жартували, що кожен таджик знає, коли день ВДВ, а тепер кожен ВДВшник знає, коли Рамадан

а по прогнозах - затихання гарячої фази війни - півроку. значні проблеми в Раші 5-10 років. або коли пуйло помре - теж цікава точка біфуркації...



Вы не поняли, о шапкозакидательстве я говорил в связи с этим:Я на это ответил:Не то, чтобы не доверяю. Скорее, просто пока не считаю их науками.Спорить не буду, надоело ещё с Виталием, если вы не пропустили тот спор.Это, скорее, доказывает, что в РФ всё же не совсем диктатура. В классической диктатуре "голова одного регіону" и вякнуть бы не посмел без команды "фас" от диктатора.Станеться. Колись ми всі помремо. Але коли?Тут уже вспоминали, сколько лет диктатура в Сев. Корее. РФ, конечно, не КНДР, вряд ли столько протянет, но тем не менее.Борги з нас важко отримати, легче простить. Но долги можно получить по-разному.Можно простить выданные, но получить другую выгоду. Зеленский недавно вспоминал о наших полезных скопаемых на триллионы долларов. Тоже способ.А "за рахунок руських активів" это вряд ли. Если бы хотели, то уже сделали бы. Почему не делают, вы как экономист, хотя и не обычный (), должны понимать лучше меня.Фонды это не долги, это благотворительность. Спасибо им.О бойцах Красной Армии ничего не скажу.Но люди, прошедшие такую войну, иначе смотрят на человеческую жизнь. Вермахт не звинувачували. Там были отдельные войска СС. Но были и сожжённые деревни (вместе с жителями). И не особенно интересовался поведением армии, но тоже не думаю, что там было всё так хорошо, как сейчас излагают некоторые. Даже значительно позже (во Вьетнаме, Ираке и в др. местах) вполне демократичные американцы, не "испорченные" нацистской идеологией, совершали вполне себе военные преступления. Ничем не хуже Бучи.А о лагерях... Посмотрите данные о погибших советских военнопленных в немецких лагерях. В российских пока такого нет (таких масштабов).И люди, вернувшиеся с войны должны будут найти себя в гражданской жизни. Это не так просто. А в наших условиях при значительной разнице зарплат в армии и на гражданке, тем более.Так что рост преступности будет. И у нас тоже.О росте протестов в Европе и США против мигрантов вы наверняка слышали. У Трампа антимигрантская политика была одним из основных пунктов.Это тоже "печерний націоналізм"?И не вижу такого уж "закручивания гаек" мигрантам в РФ. В чём это проявляется?Ну дай-то бог. Правда, не понимаю, за счёт чего вы даёте такой прогноз, считая, что Путин переговоров не хочет, а "значні проблеми в Раші 5-10 років".