budivelnik написав:Можете вмикати логіку, можете вимикати логіку- ... Але я ж писав що там НЕ РОЗВИВАЮТЬ території і ЗАБОРОНЯЮТЬ там жити ЩОБ не РОЗВИВАТИ .... І в чому я помилився?
Не розвивають ... щоб не розвивати. Це логіка а-ля Д'Артаньяна: Я дерусь, потому что я дерусь.
І до речі, ви банально намагається підмінити своє ж твердження, з якого почали. І яке спростував Янюра. Почали ви з того, що не ПРОЖИВАЮТЬ на тих територіях, бо там заборонена законодавством підприємницька діяльність, так як це зона парків. Ось ваше це пояснення: *budivelnik написав: В мене товариш ктн з біології з дружиною(також науковцем) з 2000 року в Канаді(отримав громадянство як перспективний науковець в якійсь там галузі) і я в нього поцікавився чому 99% населення проживає на 5% територій - він мені й розповів що це наслідок Канадського законодавства, яке ЗАБОРОНИЛО комерційну діяльність(будь яку, навіть відпочинкову) на територіях Національного Заповідника, а це якраз і є 95% території*.
Янюра показав, що там не зона парків... Що зона парків НЕ 95% території. А значно значно менше. Замість визнати, що ви взяли своє пояснення (чому не проживають на отих територіях - по буквах: ЧОМУ не проживають) зі стелі, ви почали про інше.
Це класичний приклад обговорень з вами. Ви зі стелі берете або знаходите дійсно співпадіння (зручні вам) і оперуєте цим в якості обгрунтування свого твердження. В цьому випадку хибним виявився сам матеріал обгрунтування. Гірше, коли у вас обгрунтування а-ля 2*2=4 (але притягнуте за вуха до предмету) або лише шматочок загальної картинки. І запрошення типа -- спробуйте спростувати, що це не так.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 07 січ, 2025 10:07, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Отаке: *Білецький висловився про окупацію Криму / колаж УНІАН, фото УНІАН ............ При цьому комбриг додав, що тепер усі знають, яка команда була у росіян: "У разі опору повертатися і летіти на "блакитному вертольоті" назад на Кубань. Але цього не вийшло. Тому так і здали". https://www.unian.ua/war/krim-zdali-kom ... ws_in_post
А сколько мифов нам ещё предстоит услышать... Хотя отчасти это правда. Некоторые варианты были.
варианти були в теорії, з 18т наші самих відборних війн в Криму (морпіхи, прикордонники, десант, спецназ)-тільки трохи більше 4 тисяч вийшли зі зброєю і прапорами на контінент, от і вся арифметика
Юля, немаючи ніякого статусу офіційного, верещала до Турчінова, жодного пострілу, ніякого спротиву, бо військ немає -завтра хуйло образиться і Києв захопить
Бідецький і його батальон(так навіть не полк) добре билися за Маріуполь у 2014, але відстояти Крим по перше не було політичної волі і не було армії(яка здатна воювати і вбивати окупантів) пригадайте 25 бригаду, яку роззброїли сепаратисти
16 квітня 2014 року — під час виконання бойового завдання в рамках АТО у місті Краматорську, бригада була заблокована сепаратистами[23][24], 6 одиниць техніки (БМД-2, БТР-Д, САУ «Нона») бригади було передано невідомим особам, які встановили на них російські прапори[25][26], після чого колона з 6 бронетранспортерів рушила у Слов'янськ. Близько 50 українських десантників перебували у актовому залі адміністрації Слов'янська. За словами заступника «народного» мера Слов'янська, вони здалися без єдиного пострілу
один колишній прикордонник майор у 2020 році казав, що іноді відбувались такзвані братання з військовими днри-лнри (типу ходили в окопи бухати з ворогами), чому я не повірив.
detroytred написав:Отаке: *Білецький висловився про окупацію Криму / колаж УНІАН, фото УНІАН ............ При цьому комбриг додав, що тепер усі знають, яка команда була у росіян: "У разі опору повертатися і летіти на "блакитному вертольоті" назад на Кубань. Але цього не вийшло. Тому так і здали". https://www.unian.ua/war/krim-zdali-kom ... ws_in_post
А сколько мифов нам ещё предстоит услышать... Хотя отчасти это правда. Некоторые варианты были.
варианти були в теорії, з 18т наші самих відборних війн в Криму (морпіхи, прикордонники, десант, спецназ)-тільки трохи більше 4 тисяч вийшли зі зброєю і прапорами на контінент, от і вся арифметика
Юля, немаючи ніякого статусу офіційного, верещала до Турчінова, жодного пострілу, ніякого спротиву, бо військ немає -завтра хуйло образиться і Києв захопить
Бідецький і його батальон(так навіть не полк) добре билися за Маріуполь у 2014, але відстояти Крим по перше не було політичної волі і не було армії(яка здатна воювати і вбивати окупантів) пригадайте 25 бригаду, яку роззброїли сепаратисти
16 квітня 2014 року — під час виконання бойового завдання в рамках АТО у місті Краматорську, бригада була заблокована сепаратистами[23][24], 6 одиниць техніки (БМД-2, БТР-Д, САУ «Нона») бригади було передано невідомим особам, які встановили на них російські прапори[25][26], після чого колона з 6 бронетранспортерів рушила у Слов'янськ. Близько 50 українських десантників перебували у актовому залі адміністрації Слов'янська. За словами заступника «народного» мера Слов'янська, вони здалися без єдиного пострілу
один колишній прикордонник майор у 2020 році казав, що іноді відбувались такзвані братання з військовими днри-лнри (типу ходили в окопи бухати з ворогами), чому я не повірив.
Я декілька років служив в отому Криму. І тому, коли відбулися ті події, то мав інфу від безпосередніх учасників подій тоді. Тому ще десять років тому розповів своє бачення. По полицях і детально.
Потім через півроку його підтвердив НГШ Замана. Потім років через п'ять НГШ Муженко. Тепер позавчора комбриг Білецький. Пояснення кожного з них є в мережі.
Ви ж самі вказуєте: "але відстояти Крим по перше не було політичної волі і не було армії(яка здатна воювати і вбивати окупантів) пригадайте 25 бригаду, яку роззброїли сепаратисти" То з оцього по-перше і витікає все наступне --- тому і роззброїли, тому і не було опору, тому і якусь Йулю слухав Турчінов, а заман-муженків не слухав. Це трагікомедія...
Я не розумію яких вам ще треба аргументів, коли є пряме зізнання самого Турчинова про те, як йому дзвонять комчастини і кажуть, що штурмують вч і запитують що робити і Турчинов - "І що я міг їм відповісти?!". Тобто замість того, щоб наказати стріляти (не дозволити, а саме наказати) і вимагати виконання цього свого наказу, іо президента - "і що я міг їм відповісти".
Це не знімає відповідальності з всл, але мова про те хто допустив це, коли мав можливість і посадові обов'язки вплинути, щоб було інакше. А от в Донецьку аеропорті той же самий Турчинов вже наказав і вимагав виконання наказу. Відповідно результат інший. Всл виконали наказ.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 07 січ, 2025 10:51, всього редагувалось 2 разів.
detroytred написав:тому і якусь Йулю слухав Турчінов
Під час промови в американському місті Портленд Олександр Турчинов помітно нервувався
Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов розповів, як у 2014 році Обама кинув Україну. Про це він сказав, відповідаючи на питання, чи звертався він за допомогою до Барака Обами у 2014 році, і що тодішній президент США йому відповів. Про це написала блогерка Світлана Павленко у Facebook.
«Главком» повністю наводить текст промови Олександра Турчинова в американському місті Портленд:
«Ви знаєте, що Україна колись мала ядерну зброю.
Росія, Сполучені Штати, Велика Британія виступили гарантами нашої безпеки. Нам сказали, що вам не потрібна ніяка ядерна зброя, ми гарантуємо, що територіальна цілісність України буде назавжди.
I один із гарантів напав на нашу державу. Я звернувся до президента Сполучених Штатів, скaзав, що на нас напали, і нам потрібна ваша допомога. В нас з вами є підписанi угоди.
І він прислав мені віце-президента Байдена і держсекретаря Керрі, які мені пояснили, що Будапештський меморандум це виключно політична декларація і вона не несе ніяких зобов'язань.
Тобто зброя була реальна, Україна мала третій ядерний потенціал у світі, нам не був страшний ніякий ворог, ніхто б не посмів напасти на Україну. Але тоді потрібні були кредити, потрібні були ресурси. Ніхто не думав, що прийдеться воювати, і захищати країну. І ми легко відмовилися від зброї, на папірці, які, як виявилось, нічого не варті.
Мені сказали: «Пане президенте, ми вас поважаємо, ми вас любимо, і будемо вам допомагати. На дипломатичному рівні».
И тоді ми просили зброю, збройну допомогу. І менi не дали жодного набою. Нам не дали жодного шолому, жодного захисного засобу. Нам не дали навіть одягу.
Я дав команду митниці розкрити кордони для волонтерів, і брат тут розповідав, як волонтери завозили допомогу чемоданами. Бронежилети, яких у нас взагалі не було в армії, завозили волонтери, хто скільки може, хто скільки дотягне. Шоломи, берци - все це завозили волонтери. В армії не залишилося навіть жодної походної кухні. Все просто розпродали. Мешканці України, патрiоти України готували солдатам, а так вони місяцями були на сухому пайку.
Отак ми починали воювати. і тільки два роки тому, при президенті Трампу, ми вперше почали військову співпрацю із Сполученими штатами. Нам надали Джавелини, це протитанкові ракети, ви знаєте.
В нас є зараз ракети не гірше. Ми вже випускаємо українські ракети, які не гірше Джавелінів, i які надійно знищують цілі. Українська «Стугна» прожигає броню товщиною до метра, знищуючи будь-яку броньовану ціль на відстані 5-7 км»
Це було важливе політичне рішення. Для нас було дуже важливо, що Сполученi Штати нарештi почали надавати нам летальнy зброю. І це був дуже важливий крок, тому що ні Європа, ніхто, летальної зброї в Україну не поставляв.
Вони казали: «Ми не хочемо дратувати Путіна, не хочемо дратувати ядерну Росію»
А хто її дратував, коли вони напали на Крим? А хто її дратував, коли вони напали на Донбас?
Kоли я об’явив мобілізацію по країні, мені зателефонували з Європи, керівники Німеччини та інших країн, та і пан Керрi мені телефонував:
«Навіщо ви провокуєте Росію?
- Ми не провокуємо, ми захищаємо свою країну, в нас немає іншого вибору.
- Не провокуйте Росію»
Я подякував за співчуття і поклав трубку.
I ми провели мобілізацію. У нас було мобілізовано у декілька етапів понад 200 тис чоловік, які фактично змогли захистити Україну. І на сьогодні, в усякому разі, не так давно, українська армія є однією із найсильніших в Європі і здатна знищувати будь якого ворога», - заявив Турчинов.
Наприкінці промови екссекретар РНБО підкреслив, що українську армію треба підтримувати, її треба фінансувати, її треба поважати.
«І я дуже сподіваюсь, що президент Зеленський зрозуміє, що без сучасної боєвої, боєздатної української армії України не буде», - резюмував він.
Байден был в этой истории намного раньше 2022 и отчасти путин решился на широкомасштабную потому что понимал его слабости в международной политике. Что ответ будет в основном дипломатичным. " І менi не дали жодного набою. Нам не дали жодного шолому, жодного захисного засобу. Нам не дали навіть одягу."
но есть и противоречие про ЯО "Тобто зброя була реальна" а про остальное " В армії не залишилося навіть жодної походної кухні. Все просто розпродали." была выдаётся за нечто что было бы далее, при этом он тут же сам признаёт, что армию распродалю практически всю. Конечно при такой распродаже желающих помочь будет минимум. Это как сосед наркоман распродаст свою мебель а потом придет к вам просить матрас и раскладушку, потому что спать не на чем.
detroytred написав:А от в Донецьку аеропорті той же самий Турчинов вже наказав і вимагав виконання наказу. Відповідно результат інший. Всл виконали наказ.
ил 76 с десантниками послали в оккупированный луганск, где его элементарно уничтожили при посадке.
14 июня 2014 года при заходе самолёта на посадку в районе аэропорта. Самолёт был сбит сепаратистами ЛНР и упал около села Красного, в 2 км от взлётно-посадочной полосы (ВПП)[2]. На борту самолёта, по данным украинской стороны, находились 49 человек. В результате катастрофы все они погибли
не только было нечем воевать но и мозгов, чтобы думать как надо воевать не было.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 07 січ, 2025 10:58, всього редагувалось 8 разів.
pesikot написав:А по факту, просувають рашистку тезу, що це Україна хоче воювати, а Росія не хоче. Росія бідна, нещасна, на неї "напали" українські "нацисти"
дуже сумно, треба визнати, що це добре працює не знаю на який відсоток, бо більшість мовчить і не палиться, а деякі інколи палються
нещодавно, одна моя сусідка з мого підїзду(в жкс) виклала вайбері в чаті вірш з ютубу (підписан -вірш від 155 бригади, той самої, що розстрілювала полонених ЗСУ і навіть голову одного на палю насадили (може то була голова москаля, не встановлено), так от написав їй щоб видалила це лайно, мовчить, позвонив, каже -це не я, людина 70років і не розуміє, у вайбері всі бачать-від кого пост. 20 років прожив разом і вважав, що людина адекватна, з вищою освітою,"вітались при зустрічі", вона багато років працювала бухгалтером у СУ де працював 40 років мій батько.
посилання на вірш не додаю, кому цікаво-самі знайдіть (сенс полягає- як Україну поважали при совку і раніше, і до чого її фашисти довели)
самі "хороші" росіяни казали, що у російських військових немає емпатії до українських солдат-вони будуть вбивати за наказом і без нього, бо вони вбивали в чечні, абхазії, югославії і багато ще країн. Українські військові не відчували такої ненависті у лютому 2014(в Криму). інколи наказу для солдата не достатньо, бо всі живі люди-ще була пропаганда серед наших, що не стріляйте, бо путін з турчиновим потім порешають, а винних за вбивство російських військових будуть судити (те саме думали і українські генерали/адмірали зрадники)
Роками святкували всі свята в Криму(особливо в Севастополі разом) в деяких родинах навіть старші офіцери з одної родини (чи куми, чи двоюрідні) служили як у флоті України, так і в КЧФ рф. фсб робила свою справи-дзвонили і пропонували і гроші і посади і підвищення в званії. А також працювали з дружинами, бо тут є квартира в Севасі, а на матеріковій Україні дадуть общагу в Золочеві(Дрогобичі), а синок старший навчається в Севастопольському (Чорноморське вище військово- морське ордена Червоної Зірки училище імені П. С. Нахімова) скажімо на 2-3 курсі, то йому що брасати виш?
Буханіє разом з російським флотом і кумівство погано вплинули на бойових дух наших "офіцерів-зрадників", тому це урок на майбутнє всім.