Під час промови в американському місті Портленд Олександр Турчинов помітно нервувався



Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов розповів, як у 2014 році Обама кинув Україну. Про це він сказав, відповідаючи на питання, чи звертався він за допомогою до Барака Обами у 2014 році, і що тодішній президент США йому відповів. Про це написала блогерка Світлана Павленко у Facebook.



«Главком» повністю наводить текст промови Олександра Турчинова в американському місті Портленд:



«Ви знаєте, що Україна колись мала ядерну зброю.



Росія, Сполучені Штати, Велика Британія виступили гарантами нашої безпеки. Нам сказали, що вам не потрібна ніяка ядерна зброя, ми гарантуємо, що територіальна цілісність України буде назавжди.



I один із гарантів напав на нашу державу. Я звернувся до президента Сполучених Штатів, скaзав, що на нас напали, і нам потрібна ваша допомога. В нас з вами є підписанi угоди.



І він прислав мені віце-президента Байдена і держсекретаря Керрі, які мені пояснили, що Будапештський меморандум це виключно політична декларація і вона не несе ніяких зобов'язань.



Тобто зброя була реальна, Україна мала третій ядерний потенціал у світі, нам не був страшний ніякий ворог, ніхто б не посмів напасти на Україну. Але тоді потрібні були кредити, потрібні були ресурси. Ніхто не думав, що прийдеться воювати, і захищати країну. І ми легко відмовилися від зброї, на папірці, які, як виявилось, нічого не варті.



Мені сказали: «Пане президенте, ми вас поважаємо, ми вас любимо, і будемо вам допомагати. На дипломатичному рівні».



И тоді ми просили зброю, збройну допомогу. І менi не дали жодного набою. Нам не дали жодного шолому, жодного захисного засобу. Нам не дали навіть одягу.



Я дав команду митниці розкрити кордони для волонтерів, і брат тут розповідав, як волонтери завозили допомогу чемоданами. Бронежилети, яких у нас взагалі не було в армії, завозили волонтери, хто скільки може, хто скільки дотягне. Шоломи, берци - все це завозили волонтери. В армії не залишилося навіть жодної походної кухні. Все просто розпродали. Мешканці України, патрiоти України готували солдатам, а так вони місяцями були на сухому пайку.



Отак ми починали воювати. і тільки два роки тому, при президенті Трампу, ми вперше почали військову співпрацю із Сполученими штатами. Нам надали Джавелини, це протитанкові ракети, ви знаєте.



В нас є зараз ракети не гірше. Ми вже випускаємо українські ракети, які не гірше Джавелінів, i які надійно знищують цілі. Українська «Стугна» прожигає броню товщиною до метра, знищуючи будь-яку броньовану ціль на відстані 5-7 км»



Це було важливе політичне рішення. Для нас було дуже важливо, що Сполученi Штати нарештi почали надавати нам летальнy зброю. І це був дуже важливий крок, тому що ні Європа, ніхто, летальної зброї в Україну не поставляв.



Вони казали: «Ми не хочемо дратувати Путіна, не хочемо дратувати ядерну Росію»



А хто її дратував, коли вони напали на Крим? А хто її дратував, коли вони напали на Донбас?



Kоли я об’явив мобілізацію по країні, мені зателефонували з Європи, керівники Німеччини та інших країн, та і пан Керрi мені телефонував:



«Навіщо ви провокуєте Росію?



- Ми не провокуємо, ми захищаємо свою країну, в нас немає іншого вибору.



- Не провокуйте Росію»



Я подякував за співчуття і поклав трубку.



I ми провели мобілізацію. У нас було мобілізовано у декілька етапів понад 200 тис чоловік, які фактично змогли захистити Україну. І на сьогодні, в усякому разі, не так давно, українська армія є однією із найсильніших в Європі і здатна знищувати будь якого ворога», - заявив Турчинов.



Наприкінці промови екссекретар РНБО підкреслив, що українську армію треба підтримувати, її треба фінансувати, її треба поважати.



«І я дуже сподіваюсь, що президент Зеленський зрозуміє, що без сучасної боєвої, боєздатної української армії України не буде», - резюмував він.