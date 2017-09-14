detroytred написав:Отаке: *Білецький висловився про окупацію Криму / колаж УНІАН, фото УНІАН ............ При цьому комбриг додав, що тепер усі знають, яка команда була у росіян: "У разі опору повертатися і летіти на "блакитному вертольоті" назад на Кубань. Але цього не вийшло. Тому так і здали". https://www.unian.ua/war/krim-zdali-kom ... ws_in_post
А сколько мифов нам ещё предстоит услышать... Хотя отчасти это правда. Некоторые варианты были.
варианти були в теорії, з 18т наші самих відборних війн в Криму (морпіхи, прикордонники, десант, спецназ)-тільки трохи більше 4 тисяч вийшли зі зброєю і прапорами на контінент, от і вся арифметика
Юля, немаючи ніякого статусу офіційного, верещала до Турчінова, жодного пострілу, ніякого спротиву, бо військ немає -завтра хуйло образиться і Києв захопить
Бідецький і його батальон(так навіть не полк) добре билися за Маріуполь у 2014, але відстояти Крим по перше не було політичної волі і не було армії(яка здатна воювати і вбивати окупантів) пригадайте 25 бригаду, яку роззброїли сепаратисти
16 квітня 2014 року — під час виконання бойового завдання в рамках АТО у місті Краматорську, бригада була заблокована сепаратистами[23][24], 6 одиниць техніки (БМД-2, БТР-Д, САУ «Нона») бригади було передано невідомим особам, які встановили на них російські прапори[25][26], після чого колона з 6 бронетранспортерів рушила у Слов'янськ. Близько 50 українських десантників перебували у актовому залі адміністрації Слов'янська. За словами заступника «народного» мера Слов'янська, вони здалися без єдиного пострілу
один колишній прикордонник майор у 2020 році казав, що іноді відбувались такзвані братання з військовими днри-лнри (типу ходили в окопи бухати з ворогами), чому я не повірив.
Я декілька років служив в отому Криму. І тому, коли відбулися ті події, то мав інфу від безпосередніх учасників подій тоді. Тому ще десять років тому розповів своє бачення. По полицях і детально.
Потім через півроку його підтвердив НГШ Замана. Потім років через п'ять НГШ Муженко. Тепер позавчора комбриг Білецький. Пояснення кожного з них є в мережі.
Ви ж самі вказуєте: "але відстояти Крим по перше не було політичної волі і не було армії(яка здатна воювати і вбивати окупантів) пригадайте 25 бригаду, яку роззброїли сепаратисти" То з оцього по-перше і витікає все наступне --- тому і роззброїли, тому і не було опору, тому і якусь Йулю слухав Турчінов, а заман-муженків не слухав. Це трагікомедія...
Я не розумію яких вам ще треба аргументів, коли є пряме зізнання самого Турчинова про те, як йому дзвонять комчастини і кажуть, що штурмують вч і запитують що робити і Турчинов - "І що я міг їм відповісти?!". Тобто замість того, щоб наказати стріляти (не дозволити, а саме наказати) і вимагати виконання цього свого наказу, іо президента - "і що я міг їм відповісти".
Це не знімає відповідальності з всл, але мова про те хто допустив це, коли мав можливість і посадові обов'язки вплинути, щоб було інакше. А от в Донецьку аеропорті той же самий Турчинов вже наказав і вимагав виконання наказу. Відповідно результат інший. Всл виконали наказ.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 07 січ, 2025 10:51, всього редагувалось 2 разів.
detroytred написав:тому і якусь Йулю слухав Турчінов
Під час промови в американському місті Портленд Олександр Турчинов помітно нервувався
Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов розповів, як у 2014 році Обама кинув Україну. Про це він сказав, відповідаючи на питання, чи звертався він за допомогою до Барака Обами у 2014 році, і що тодішній президент США йому відповів. Про це написала блогерка Світлана Павленко у Facebook.
«Главком» повністю наводить текст промови Олександра Турчинова в американському місті Портленд:
«Ви знаєте, що Україна колись мала ядерну зброю.
Росія, Сполучені Штати, Велика Британія виступили гарантами нашої безпеки. Нам сказали, що вам не потрібна ніяка ядерна зброя, ми гарантуємо, що територіальна цілісність України буде назавжди.
I один із гарантів напав на нашу державу. Я звернувся до президента Сполучених Штатів, скaзав, що на нас напали, і нам потрібна ваша допомога. В нас з вами є підписанi угоди.
І він прислав мені віце-президента Байдена і держсекретаря Керрі, які мені пояснили, що Будапештський меморандум це виключно політична декларація і вона не несе ніяких зобов'язань.
Тобто зброя була реальна, Україна мала третій ядерний потенціал у світі, нам не був страшний ніякий ворог, ніхто б не посмів напасти на Україну. Але тоді потрібні були кредити, потрібні були ресурси. Ніхто не думав, що прийдеться воювати, і захищати країну. І ми легко відмовилися від зброї, на папірці, які, як виявилось, нічого не варті.
Мені сказали: «Пане президенте, ми вас поважаємо, ми вас любимо, і будемо вам допомагати. На дипломатичному рівні».
И тоді ми просили зброю, збройну допомогу. І менi не дали жодного набою. Нам не дали жодного шолому, жодного захисного засобу. Нам не дали навіть одягу.
Я дав команду митниці розкрити кордони для волонтерів, і брат тут розповідав, як волонтери завозили допомогу чемоданами. Бронежилети, яких у нас взагалі не було в армії, завозили волонтери, хто скільки може, хто скільки дотягне. Шоломи, берци - все це завозили волонтери. В армії не залишилося навіть жодної походної кухні. Все просто розпродали. Мешканці України, патрiоти України готували солдатам, а так вони місяцями були на сухому пайку.
Отак ми починали воювати. і тільки два роки тому, при президенті Трампу, ми вперше почали військову співпрацю із Сполученими штатами. Нам надали Джавелини, це протитанкові ракети, ви знаєте.
В нас є зараз ракети не гірше. Ми вже випускаємо українські ракети, які не гірше Джавелінів, i які надійно знищують цілі. Українська «Стугна» прожигає броню товщиною до метра, знищуючи будь-яку броньовану ціль на відстані 5-7 км»
Це було важливе політичне рішення. Для нас було дуже важливо, що Сполученi Штати нарештi почали надавати нам летальнy зброю. І це був дуже важливий крок, тому що ні Європа, ніхто, летальної зброї в Україну не поставляв.
Вони казали: «Ми не хочемо дратувати Путіна, не хочемо дратувати ядерну Росію»
А хто її дратував, коли вони напали на Крим? А хто її дратував, коли вони напали на Донбас?
Kоли я об’явив мобілізацію по країні, мені зателефонували з Європи, керівники Німеччини та інших країн, та і пан Керрi мені телефонував:
«Навіщо ви провокуєте Росію?
- Ми не провокуємо, ми захищаємо свою країну, в нас немає іншого вибору.
- Не провокуйте Росію»
Я подякував за співчуття і поклав трубку.
I ми провели мобілізацію. У нас було мобілізовано у декілька етапів понад 200 тис чоловік, які фактично змогли захистити Україну. І на сьогодні, в усякому разі, не так давно, українська армія є однією із найсильніших в Європі і здатна знищувати будь якого ворога», - заявив Турчинов.
Наприкінці промови екссекретар РНБО підкреслив, що українську армію треба підтримувати, її треба фінансувати, її треба поважати.
«І я дуже сподіваюсь, що президент Зеленський зрозуміє, що без сучасної боєвої, боєздатної української армії України не буде», - резюмував він.
Байден был в этой истории намного раньше 2022 и отчасти путин решился на широкомасштабную потому что понимал его слабости в международной политике. Что ответ будет в основном дипломатичным. " І менi не дали жодного набою. Нам не дали жодного шолому, жодного захисного засобу. Нам не дали навіть одягу."
но есть и противоречие про ЯО "Тобто зброя була реальна" а про остальное " В армії не залишилося навіть жодної походної кухні. Все просто розпродали." была выдаётся за нечто что было бы далее, при этом он тут же сам признаёт, что "армию распродали". Конечно при такой распродаже желающих помочь будет минимум. Это как сосед наркоман распродаст свою мебель а потом придет к вам просить матрас и раскладушку, потому что спать не на чем.
detroytred написав:А от в Донецьку аеропорті той же самий Турчинов вже наказав і вимагав виконання наказу. Відповідно результат інший. Всл виконали наказ.
ил 76 с десантниками послали в оккупированный луганск, где его элементарно уничтожили при посадке.
14 июня 2014 года при заходе самолёта на посадку в районе аэропорта. Самолёт был сбит сепаратистами ЛНР и упал около села Красного, в 2 км от взлётно-посадочной полосы (ВПП)[2]. На борту самолёта, по данным украинской стороны, находились 49 человек. В результате катастрофы все они погибли
не только было нечем воевать но и мозгов, чтобы думать как надо воевать не было.
Почему не удержали Крым: стенограмма СНБО от 28 февраля 2014 года
Стенограмма исторического заседания Совета национальной безопасности и обороны от 28 февраля 2014 года дает возможность глубже понять обстоятельства, приведшие к гибридной агрессии и оккупации Россией украинского Крыма.
Это заседание СНБО организовывалось в экстренном порядке для рассмотрения одного вопроса: «О неотложных мерах по обеспечению национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины».
Проходило заседание прямо в стенах парламента и большинство участников только приступили к исполнению своих полномочий.
Четвертый элемент обстановки в Крыму ‒ массовая поддержка населением действий Российской Федерации.
Наши военные и силовики деморализованы. Многие из них не воспринимают новую власть и не готовы выполнять приказы, или вообще предали присягу. Особенно сложная ситуация в Военно-морских силах Украины. Есть подписанные рапорты, в том числе и Командующим ВМСУ, об отставке. Моральный и психологический климат в руководстве чрезвычайно низкий, если не сказать, вообще предательский.
Аваков: «У нас подали рапорты и руководитель Севастопольского УМВД, и руководитель Крымского УМВД. Внутренние войска и ППС Симферополя пока несут службу, но противодействовать русским не будут. Кроме милиции мы имеем в Крыму порядка тысячи человек внутренних войск, которые, надеюсь, смогут выполнять приказы, ну, как минимум, сдаваться не будут.
Большинство населения Крыма занимает пророссийскую, антиукраинскую позицию. Мы устанавливаем связь с сотрудниками, которые не предали, но среди милиции таких очень мало.
Тенюх: Под прикрытием учений вооруженных сил Российской Федерации происходит концентрация российских войск вдоль всей украинско-российской границы. На Киевском, Харьковском и Донецком направлениях уже сконцентрировано 38 тысяч человек, 761 единица вооруженной танковой техники, 2200 бронированных машин, 720 артиллерийских систем и систем залпового огня, также до 40 ударных вертолетов и 90 вертолетов боевого обеспечения, и 90 самолетов штурмовой авиации. Турчинов: «Вы предлагаете ничего не делать?».
Тимошенко: «Нужно придумать какие-то нестандартные ходы. Например, пригласить лидеров европейских стран на какой-то мирный саммит в Киева или в Крым. Провести конференцию по вопросам мира».
Наливайченко: «Информация, поступающая нашими каналами, полностью подтверждает готовность России к введению войск, которые концентрируются вдоль нашей границы.
И американцы, и немцы ‒ все в один голос просят нас не начинать каких-либо активных действий, так как, по данным их исследований, Путин использует это для начала широкомасштабного сухопутного вторжения. Мы должны услышать западных партнеров, а им нужно время для принятия решений».
Тимошенко: «Вы представляете, что начнется в стране, если танки и БТРы начнут ехать по улицам городов? Это спровоцирует массовую панику. Люди начнут массово бежать из страны. Проблема с продовольствием, с топливом...».
вывод, крымчане предали Украину прежде всего. Нужно ли было воевать в такой обстановке - хз. На это предательство были как обхективные так и субъективные причины. Во первых весь крым смотрел рус.тв. ну и т.д.
в каком то смысле эти события были закономерны.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 07 січ, 2025 11:21, всього редагувалось 18 разів.
pesikot написав:А по факту, просувають рашистку тезу, що це Україна хоче воювати, а Росія не хоче. Росія бідна, нещасна, на неї "напали" українські "нацисти"
дуже сумно, треба визнати, що це добре працює не знаю на який відсоток, бо більшість мовчить і не палиться, а деякі інколи палються
нещодавно, одна моя сусідка з мого підїзду(в жкс) виклала вайбері в чаті вірш з ютубу (підписан -вірш від 155 бригади, той самої, що розстрілювала полонених ЗСУ і навіть голову одного на палю насадили (може то була голова москаля, не встановлено), так от написав їй щоб видалила це лайно, мовчить, позвонив, каже -це не я, людина 70років і не розуміє, у вайбері всі бачать-від кого пост. 20 років прожив разом і вважав, що людина адекватна, з вищою освітою,"вітались при зустрічі", вона багато років працювала бухгалтером у СУ де працював 40 років мій батько.
посилання на вірш не додаю, кому цікаво-самі знайдіть (сенс полягає- як Україну поважали при совку і раніше, і до чого її фашисти довели)
самі "хороші" росіяни казали, що у російських військових немає емпатії до українських солдат-вони будуть вбивати за наказом і без нього, бо вони вбивали в чечні, абхазії, югославії і багато ще країн. Українські військові не відчували такої ненависті у лютому 2014(в Криму). інколи наказу для солдата не достатньо, бо всі живі люди-ще була пропаганда серед наших, що не стріляйте, бо путін з турчиновим потім порешають, а винних за вбивство російських військових будуть судити (те саме думали і українські генерали/адмірали зрадники)
Роками святкували всі свята в Криму(особливо в Севастополі разом) в деяких родинах навіть старші офіцери з одної родини (чи куми, чи двоюрідні) служили як у флоті України, так і в КЧФ рф. фсб робила свою справи-дзвонили і пропонували і гроші і посади і підвищення в званії. А також працювали з дружинами, бо тут є квартира в Севасі, а на матеріковій Україні дадуть общагу в Золочеві(Дрогобичі), а синок старший навчається в Севастопольському (Чорноморське вище військово- морське ордена Червоної Зірки училище імені П. С. Нахімова) скажімо на 2-3 курсі, то йому що брасати виш?
Буханіє разом з російським флотом і кумівство погано вплинули на бойових дух наших "офіцерів-зрадників", тому це урок на майбутнє всім.
prodigy написав:detroytred інколи наказу для солдата не достатньо, бо всі живі люди-ще була пропаганда серед наших, що не стріляйте, бо путін з турчиновим потім порешають, а винних за вбивство російських військових будуть судити (те саме думали і українські генерали/адмірали зрадники)
Турчинов власне це і підтвердив. Отим генералам-адміралам та рядовим. Чим? Своєю бездіяльністю і прямою відмовою брати на себе відповідальність -- тобто перекласти відповідальність на отих генералів-адміралів. Крапка.
Мабуть всоте)) Обов'язок начальника-командира не тільки віддати наказ, але і добиватися його виконання. Якщо Турчинов навіть наказу не віддав, то про що тоді мова?
Трохи переможної перемоги. Оце - прийнятий на озброєння боєприпас. Вибухівка - Kemix, цивільної вибухівки, яка має меншу потужність. Її запхали в сталеву трубу, краї якої заклеїли пластиком. По краям звісно напхали металевих ошурків, які надійно захищені від вибухівки сталевою трубою. Звісно боєприпас має фугасну дію вперед і назад від труби. Але боєприпас чомусь називають уламково-фугасним.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Вів 07 січ, 2025 11:29, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Якщо Турчинов навіть наказу не віддав, то про що тоді мова?
почитайте стенограмму, проблема глубже чем Турчинов. Нельзя было начинать майдан без железных гарантий что нас быстро примут в ЕС и НАТО. Это как с мужем уже рассорилась, а любовник передумал принимать к себе.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 07 січ, 2025 11:26, всього редагувалось 1 раз.