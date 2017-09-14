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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11727117281172911730>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.7 5 94
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
24
Компроміс із росією (територіальні поступки)
28%
26
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
10%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
17
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
10%
9
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 11:23

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:
  Wirująświatła написав:
" В армії не залишилося навіть жодної походної кухні. Все просто розпродали." была выдаётся за нечто что было бы далее, при этом он тут же сам признаёт, что армию распродалю практически всю.

Гугл легко видає інфо про навчання десантників і т.д. у 2013 році...
З картинками))

и как минимум ил 76 был, который разбился.

Ви про цей?
https://www.radiosvoboda.org/a/rodychi- ... 91718.html
*За його словами, за перші 5 місяців війни на Донбасі проросійські бойовики збили 21 український літальний апарат*.
Але Турчинов каже, що за подій в Криму навіть польових кухонь не було...

Вшануємо пам'ять отих загиблих героїв.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 11:27

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Якщо Турчинов навіть наказу не віддав, то про що тоді мова?
почитайте стенограмму, проблема глубже чем Турчинов.

Ви дійсно вважаєте, що я її не читав, але роками дискутую на цю тему?
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 11:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Щось в нас мовчать, а на окупованій території москалі почали черговий етап боротьби з бандеровцями:
1. перестали видавати паспорти
2. забирають житло в тих, в кого нема паспорта
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 11:29

  prodigy написав:detroytred

самі "хороші" росіяни казали, що у російських військових немає емпатії до українських солдат-вони будуть вбивати за наказом і без нього, бо вони вбивали в чечні, абхазії, югославії і багато ще країн.
Українські військові не відчували такої ненависті у лютому 2014(в Криму). інколи наказу для солдата не достатньо, бо всі живі люди-ще була пропаганда серед наших, що не стріляйте, бо путін з турчиновим потім порешають, а винних за вбивство російських військових будуть судити (те саме думали і українські генерали/адмірали зрадники)

Роками святкували всі свята в Криму(особливо в Севастополі разом) в деяких родинах навіть старші офіцери з одної родини (чи куми, чи двоюрідні) служили як у флоті України, так і в КЧФ рф. фсб робила свою справи-дзвонили і пропонували і гроші і посади і підвищення в званії. А також працювали з дружинами, бо тут є квартира в Севасі, а на матеріковій Україні дадуть общагу в Золочеві(Дрогобичі), а синок старший навчається в Севастопольському (Чорноморське вище військово- морське ордена Червоної Зірки училище імені П. С. Нахімова) скажімо на 2-3 курсі, то йому що брасати виш?

Буханіє разом з російським флотом і кумівство погано вплинули на бойових дух наших "офіцерів-зрадників", тому це урок на майбутнє всім.

Ви абсолютно точно передали ситуацію в Криму. Наче знов побував там, на Бельбеку.
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 11:29

  detroytred написав:
  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Якщо Турчинов навіть наказу не віддав, то про що тоді мова?
почитайте стенограмму, проблема глубже чем Турчинов.

Ви дійсно вважаєте, що я її не читав, але роками дискутую на цю тему?

прежде всего Украину предали крымчане, а Турчинов - маленький триггер в этой истории.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 11:35

  Wirująświatła написав: не только было нечем воевать но и мозгов, чтобы думать как надо воевать не было.


вывод, крымчане предали Украину прежде всего. Нужно ли было воевать в такой обстановке - хз. На это предательство были как обхективные так и субъективные причины. Во первых весь крым смотрел рус.тв. ну и т.д.

в каком то смысле эти события были закономерны.

Висновок інший.

Навіть за відсутності досвіду тощо, тобто навіть попри великі втрати отоді, можна було б досягти результату.
Бо при опорі скоріше за все рфяни дали б задню. Білецький прямо це вказав.
Тому і без шевронів.

І ці втрати були б на порядки порядків менші, ніж сьогоднішні.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 11:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:прежде всего Украину предали крымчане, а Турчинов - маленький триггер в этой истории.

Не люблю я "уявну історію" але що було б, якщо б Зеленський в 2022 віддав приказ "не заважати москалям"?
Або Кучма забив на Тузлу?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 11:39

  Дюрі-бачі написав:
  Wirująświatła написав:прежде всего Украину предали крымчане, а Турчинов - маленький триггер в этой истории.

Не люблю я "уявну історію" але що було б, якщо б Зеленський в 2022 віддав приказ "не заважати москалям"?

Одна из причин почему они вышли из Бучи - нелояльность местного населения. Подавлять нелояльное население нужны звиздец какие силы, гораздо большие чем просто их захватить. Это всю вертикаль власти включая мелких клерков нужно было бы сорвать с рф. Моделируйте что было без меня. Щас налетят турбопатриоты, что всех до единого бы уничтожили.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 07 січ, 2025 11:43, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 11:40

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:
  Wirująświatła написав:почитайте стенограмму, проблема глубже чем Турчинов.

Ви дійсно вважаєте, що я її не читав, але роками дискутую на цю тему?

прежде всего Украину предали крымчане, а Турчинов - маленький триггер в этой истории.

Навпаки.
Турчинов - це ключ і корінець цієї історії.

Якщо б підлеглі були отакі свідомі тощо, то й начальники не потрібні.

Ті ж самі всл, точно так само не виконали наказ Турчинова бити по аеропорту. Але коли він наполіг (що і зобов'язаний робити віддаючий наказ), то виконали.
В. Криму. Навіть. Наказу. Турчинов. Не дав.
То про яке виконання могла бути мова?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 11:42

  detroytred написав:Ті ж самі всл, точно так само не виконали наказ Турчинова бити по аеропорту. Але коли він наполіг (що і зобов'язаний робити віддаючий наказ), то виконали.
и какой результат? или вам надо только процесс войны.
Wirująświatła
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