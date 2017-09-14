Й досі Донбас не весь окупований.
На відміну від Криму.
Власне і Донбасу може б не було, якщо був би опір в Криму.
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Додано: Вів 07 січ, 2025 11:45
Й досі Донбас не весь окупований.
На відміну від Криму.
Власне і Донбасу може б не було, якщо був би опір в Криму.
Додано: Вів 07 січ, 2025 11:46
Re: Напад росії і білорусі на Україну
А чому тоді не вийшли з Ізюму чи Снігурівки, в яких точно такі ж нелояльні люди були?
ИМХО основна і єдино важлива причина чому москалі пішли з Київщини - бо в них були проблеми із забезпеченням і тому вони діставали звізди від ВСУ.
Додано: Вів 07 січ, 2025 11:47
чтобы избежать санкций русские придумали что крым "сам захотел" в рф, а на донбассе "воюют повстанцы". Если бы повстанцы захватили весь донбасс были бы вопросы откуда у них оружие и деньги? По другой версии путин хотел обменять донбасс на крым, слив гиркиных/моторолл в унитаз, поэтому не вводил войска, чтобы обосрались типа повстанцы, а не он. Ок ваша версия будет третей.
вы там в Снегуровках хотя бы в гостях были? я живу в 6 км от места расстрела мирных жителей по ул. Яблонская в Буче и знаю больше вас, в т.ч. и то о чём не писали сми, но было известно среди местной самообороны. В разговорах с местными русские прямо говорили, что ждали другого приема, думали что едут освобождать от ненавистного зеленского, а тут такое сопротивление. Убивала мирных только одна бригада отморозков, остальные не ехали убивать. Максимум дубинкой по спине. Росгвардия вообще заехала без оружия.
Боневтика прикрыл народ, иначе бы его снесли, и вопрос со снабжением решать было бы не нужно. Увидев такую нелояльность и посчитав во что им обойдется оккупация той части киевской области русские поменяли цели сво и решили уйти.
теперь боневтик этот же народ пакует в бусики, по факту работая на путина.
от себя добавлю лицо ему разбил тот ублюдок с автоматом. этот удар дулом видно на 17й секунде видео.
Рассказывайте про соседей, когда кто напился и кто обрыгался, это органичнее.
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