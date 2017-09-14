Додано: Вів 07 січ, 2025 11:47

detroytred написав: Й досі Донбас не весь окупований.

На відміну від Криму. Й досі Донбас не весь окупований.На відміну від Криму.

Дюрі-бачі написав: А чому тоді не вийшли з Ізюму чи Снігурівки, в яких точно такі ж нелояльні люди були? А чому тоді не вийшли з Ізюму чи Снігурівки, в яких точно такі ж нелояльні люди були?





Чоловіка з лицем в крові відпустили.

https://t.me/oko18_channel/14629 У Дніпрі працівник ТЦК схопив автомат та хотів відлякати пенсіонерів, які намагалися врятувати новомобілізованого, але не допомоглоЧоловіка з лицем в крові відпустили.

чтобы избежать санкций русские придумали что крым "сам захотел" в рф, а на донбассе "воюют повстанцы". Если бы повстанцы захватили весь донбасс были бы вопросы откуда у них оружие и деньги? По другой версии путин хотел обменять донбасс на крым, слив гиркиных/моторолл в унитаз, поэтому не вводил войска, чтобы обосрались типа повстанцы, а не он. Ок ваша версия будет третей.вы там в Снегуровках хотя бы в гостях были? я живу в 6 км от места расстрела мирных жителей по ул. Яблонская в Буче и знаю больше вас, в т.ч. и то о чём не писали сми, но было известно среди местной самообороны. В разговорах с местными русские прямо говорили, что ждали другого приема, думали что едут освобождать от ненавистного зеленского, а тут такое сопротивление. Убивала мирных только одна бригада отморозков, остальные не ехали убивать. Максимум дубинкой по спине. Росгвардия вообще заехала без оружия.Боневтика прикрыл народ, иначе бы его снесли, и вопрос со снабжением решать было бы не нужно. Увидев такую нелояльность и посчитав во что им обойдется оккупация той части киевской области русские поменяли цели сво и решили уйти.теперь боневтик этот же народ пакует в бусики, по факту работая на путина.от себя добавлю лицо ему разбил тот ублюдок с автоматом. этот удар дулом видно на 17й секунде видео.Рассказывайте про соседей, когда кто напился и кто обрыгался, это органичнее.