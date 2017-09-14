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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11727117281172911730

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.7 5 94
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
24
Компроміс із росією (територіальні поступки)
28%
26
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
10%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
17
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
10%
9
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 11:45

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Ті ж самі всл, точно так само не виконали наказ Турчинова бити по аеропорту. Але коли він наполіг (що і зобов'язаний робити віддаючий наказ), то виконали.
и какой результат? или вам надо процесс войны.

Й досі Донбас не весь окупований.
На відміну від Криму.

Власне і Донбасу може б не було, якщо був би опір в Криму.
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 11:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:Одна из причин почему они вышли из Бучи - нелояльность местного населения.

А чому тоді не вийшли з Ізюму чи Снігурівки, в яких точно такі ж нелояльні люди були?
ИМХО основна і єдино важлива причина чому москалі пішли з Київщини - бо в них були проблеми із забезпеченням і тому вони діставали звізди від ВСУ.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 11:47

  detroytred написав:Й досі Донбас не весь окупований.
На відміну від Криму.
чтобы избежать санкций русские придумали что крым "сам захотел" в рф, а на донбассе "воюют повстанцы". Если бы повстанцы захватили весь донбасс были бы вопросы откуда у них оружие и деньги? По другой версии путин хотел обменять донбасс на крым, слив гиркиных/моторолл в унитаз, поэтому не вводил войска, чтобы обосрались типа повстанцы, а не он. Ок ваша версия будет третей.
  Дюрі-бачі написав:А чому тоді не вийшли з Ізюму чи Снігурівки, в яких точно такі ж нелояльні люди були?
вы там в Снегуровках хотя бы в гостях были? я живу в 6 км от места расстрела мирных жителей по ул. Яблонская в Буче и знаю больше вас, в т.ч. и то о чём не писали сми, но было известно среди местной самообороны. В разговорах с местными русские прямо говорили, что ждали другого приема, думали что едут освобождать от ненавистного зеленского, а тут такое сопротивление. Убивала мирных только одна бригада отморозков, остальные не ехали убивать. Максимум дубинкой по спине. Росгвардия вообще заехала без оружия.

Боневтика прикрыл народ, иначе бы его снесли, и вопрос со снабжением решать было бы не нужно. Увидев такую нелояльность и посчитав во что им обойдется оккупация той части киевской области русские поменяли цели сво и решили уйти.

теперь боневтик этот же народ пакует в бусики, по факту работая на путина.
У Дніпрі працівник ТЦК схопив автомат та хотів відлякати пенсіонерів, які намагалися врятувати новомобілізованого, але не допомогло

Чоловіка з лицем в крові відпустили.
https://t.me/oko18_channel/14629

от себя добавлю лицо ему разбил тот ублюдок с автоматом. этот удар дулом видно на 17й секунде видео.

Рассказывайте про соседей, когда кто напился и кто обрыгался, это органичнее.
Wirująświatła
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  #<1 ... 11727117281172911730
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