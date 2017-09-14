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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11728117291173011731>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.7 5 94
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
24
Компроміс із росією (територіальні поступки)
28%
26
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
10%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
17
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
10%
9
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 11:45

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Ті ж самі всл, точно так само не виконали наказ Турчинова бити по аеропорту. Але коли він наполіг (що і зобов'язаний робити віддаючий наказ), то виконали.
и какой результат? или вам надо процесс войны.

Й досі Донбас не весь окупований.
На відміну від Криму.

Власне і Донбасу може б не було, якщо був би опір в Криму.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 11:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:Одна из причин почему они вышли из Бучи - нелояльность местного населения.

А чому тоді не вийшли з Ізюму чи Снігурівки, в яких точно такі ж нелояльні люди були?
ИМХО основна і єдино важлива причина чому москалі пішли з Київщини - бо в них були проблеми із забезпеченням і тому вони діставали звізди від ВСУ.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 11:47

  detroytred написав:Й досі Донбас не весь окупований.
На відміну від Криму.
чтобы избежать санкций русские придумали что крым "сам захотел" в рф, а на донбассе "воюют повстанцы". Если бы повстанцы захватили весь донбасс были бы вопросы откуда у них оружие и деньги? По другой версии путин хотел обменять донбасс на крым, слив гиркиных/моторолл в унитаз, поэтому не вводил войска, чтобы обосрались типа повстанцы, а не он. Ок ваша версия будет третей.
  Дюрі-бачі написав:А чому тоді не вийшли з Ізюму чи Снігурівки, в яких точно такі ж нелояльні люди були?
вы там в Снегуровках хотя бы в гостях были? я живу в 6 км от места расстрела мирных жителей по ул. Яблонская в Буче и знаю больше вас, в т.ч. и то о чём не писали сми, но было известно среди местной самообороны. В разговорах с местными русские прямо говорили, что ждали другого приема, думали что едут освобождать от ненавистного зеленского, а тут такое сопротивление. Убивала мирных только одна бригада отморозков, остальные не ехали убивать. Максимум дубинкой по спине. Росгвардия вообще заехала без оружия.

Боневтика прикрыл народ, иначе бы его снесли, и вопрос со снабжением решать было бы не нужно. Увидев такую нелояльность и посчитав во что им обойдется оккупация той части киевской области русские поменяли цели сво и решили уйти.

теперь боневтик этот же народ пакует в бусики, по факту работая на путина.
У Дніпрі працівник ТЦК схопив автомат та хотів відлякати пенсіонерів, які намагалися врятувати новомобілізованого, але не допомогло

Чоловіка з лицем в крові відпустили.
https://t.me/oko18_channel/14629

от себя добавлю лицо ему разбил тот ублюдок с автоматом. этот удар дулом видно на 17й секунде видео.

Рассказывайте про соседей, когда кто напился и кто обрыгался, это органичнее.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 13:03

  budivelnik написав:Можу висказати своє бачення
Арестович - слухати людину яка за останні 3 роки була Порохоботом, Зеленоботом, Русофілом, претендентом на президента України - це чітко усвідомлювати що цьому збрехати що два пальці об асфальт...а раз так, то витрачати час на визначення коли він каже правду а коли бреше -це якось малопродуктивно.

Бутусов - алярміст по натурі+ частенько викривлює інформацію в залежності від того з ким зараз дружить

Бігус - флюгер за гроші.
Це ж він замочив Порошенка свинарчуками....
При чому історією що син Свинарчука заробив 2 млн грн ( це вже брехня бо 2 млн грн це вся сума яка була заплачена Державоюза висотоміри) , за те що через дві компанії в Саудівській Аравії купив висотоміри в Педерації.... При чому якщо Державна компанія ОПЛАТИЛА 2 млн грн за товар який пройшов через Україхнську митницю - то скільки в цьому товарі було податків(ПДВ+МИТО)
Зеркаль , Соколова - якихось серьозних претензій в мене до них не має , але Зеркаль рідко щось висловлює і як правило тільки по ринку енергоносіїв( тобто це специфічна інформація, в якій в мене відсутні необхідний рівень знань)

Чмут - взагалі не слухаю, як і багато кого іншого... але це ніяк не характеризує цього дописувача( ні в хорошу ні в погану сторону)

Дякую за детальний опис та Ваші думки щодо кожного. :|
Це не далеко не всі люди, з яких отримую інформацію.
Арестовича непогано врівноважує Фурса, аргументуючи як правило протилежне. :lol:
Щодо Чмута та аналітиків фонду Повернись живим, рекомендую періодично заглядати на Фронтову поплаву

Хотілося б почути Ваші джерела інформації, кого читаєте, до кого прислухаєтеся?

PS. Shaman, в цьому прямому питанні злився, напевно подоляка, ермака і Ко не комільфо вказувати... :lol:
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Вів 07 січ, 2025 13:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 13:06

Чому дорогі українські ударні дрони вже півтора року не можуть долетіти до центру Москви: Касьянов назвав причини

"Зрештою й у нас з’явилися ударні дрони середньої та великої дальності — «Бобри», «Люті» та інші, назв яких не афішують. Деякими типами цих далеких безпілотників, закуплених бюджетним коштом, від середини минулого року забито склади, але ніхто їх не використовує, оскільки вони нікуди не долітають", — розповідає експерт.

Експерт зауважив, що безпілотною авіацією в різних вітчизняних силових відомствах керують непрофесіонали, дуже далекі як від безпілотної авіації, так і від проблем авіації загалом.

Серед проблем: успішна робота російських РЕБ та ППО, ненавченість екіпажів, перевага ворога в балістичних ракетах середньої дальності та зледеніння безпілотників.
https://zn.ua/ukr/UKRAINE/dorohi-ukraji ... hini-.html
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 13:14

  Wirująświatła написав:арестович еще тот балабол и смотреть его эфиры по 1,5 часа я не готов, но если кто то найдет в них что то дельное и даст тайм код, с удовольствием 5-10 минут послушаю. Он мог где то стырить умную мысль, или внезапно ему самому пришла. Нет плохих или хороших людей, есть плохие и хорошие поступки (в данном контексте мысли).

Його слухати на нормальні швидкості, якось трохи напряжно, треба 1,5-2х, тоді багато мовних психологічних хитрощів, які він регулярно використовує у інтерв'ю, пролітають мимо, і залишається пряма інформація. Таймкоди, як правило, у своїх посиланнях вказую.
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 13:20

  budivelnik написав:
  yanyura написав:Если включить логику, то приехавшим посетить парки надо где-то поесть, переночевать (если не на один день) или обогреться/помыться (если испортилась погода - дождь, зимой), в конце концов элементарно сходить в туалет. Обслуживание этих людей коммерческая деятельность или чистая благотворительность?
Можете вмикати логіку, можете вимикати логіку- от тільки пару повідомлень вище від лада...
80% живе за 150 км від кордону з США
По версії лада - на 95% території НІХТО не живе - бо дуже холодно...
Але я ж писав що там НЕ РОЗВИВАЮТЬ території і ЗАБОРОНЯЮТЬ там жити ЩОБ не РОЗВИВАТИ ....
І в чому я помилився?
В причині ?
Чи в події?
1 По факту - я правий - 95% територій Канади -фактично безлюдне.
2 Якби 40 млн канадців спробували підняти 9 млн км2 територій-вони б жили як в гондурасі..
Але вони РОЗУМНІ на відміну від вас і лада..
Вони території для яких не вистарчає людей-не рорзвивають
То може й нам варто переглянути свою економічну поведінку і перестати розвивати депресивні території переселивши мешканців цих територій в більш зручні місця?
Так, можливо первинні вкладення будуть високими..
Але що краще
Не маючи ресурсів розпилювати їх на сільські школи з 10-ма учнями?
На села з 100 мешканців?

Чи все таки краще вивчити чужий досвід?

Вы, как обычно, без личных оскорблений не можете.
По факту вы правы - в Антарктиде люди тоже не живут, потому что "там НЕ РОЗВИВАЮТЬ території і ЗАБОРОНЯЮТЬ там жити ЩОБ не РОЗВИВАТИ" и "території для яких не вистарчає людей-не рорзвивають". На Луне и прочих планетах тоже по этой причине. :lol:
Логика, достойная ... не буду уточнять кого.
Я специально привёл данные по Аляске, где плотность населения ещё ниже - 0,42 чел./кв.км при плотности населения в США 35 чел./кв.км. Аляску тоже не осваивают, потому что в США "не вистарчає людей"?
Да, похоже вам что-то объяснять совершенно бесполезно. Слушайте сказки, которые вам рассказывают ваши знакомые. Представляю себе, как они смеются.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 13:22

  ЛАД написав:Я не знаю, откуда он берёт умные мысли - "тырит" или сам придумывает", да и слушаю его не очень регулярно (не люблю слишком долгие беседы), но в последнее время (уже давно) он часто говорит очень толково. Не со всем я согласен, но, по крайней мере, явных глупостей он не озвучивает. И, кстати, моё несогласие не обязательно означает, что он ошибается, вполне возможно, что не прав именно я. :)
А его "балабольство" в начале войны, когда он был советником ОП, я вполне понимал и легко отсеивал.

++ два роки+, не слухав, і було стійке відчуття огиди до нього після "два-три тижня", але півроку як, йдуть доволі змістовні та інформативні інтерв'ю щодо поточної ситуації та того що підкилимно відбувається і чого явно не видно в інших джерелах.
Для роздумів та погляду на одні ж і ті події під різними кутами, підходить. :roll:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 13:22

  _Mykola_ написав:Таймкоди, як правило, у своїх посиланнях вказую.
всегда по ним перехожу и 10-20 минут честно смотрю. На другой скорости смотреть видео не могу, иногда чтобы уловить логическую цепочку и увидеть манипуляцию какие то отрывки приходится переслушивать по 3 раза, это не только арестовича. Я тогда вам детально хотел расписать где в "воронке войны" манипуляция. Несколько раз переслушал, но что то меня отвлекло а потом уже стало неактуальным. Переслушайте сами тот отрывок несколько раз. Проверка элементарная, всё ту воронку за неделю/месяц можно отыграть обратно, даже вернуть ПАП на трон (через выборы конечно). И вероятно такой вариант Макрон/Шольц путину предлагали. Но закончится ли война?

Причины войны не в Украине а в разнородности Запада, на чем путин играет как на пианино. Одни поддерживают вступление Украины в ЕС и НАТО, другие против. Исходя из этих противоречий путин увидел, что серьезной масштабной помощи от Запада не будет. А по своим ресурсам Украину уступает рф. Таким образом открылось окно возможностей реванша "антимайдана". В процессе Китай увидел сказочные плюшки для себя - весь рынок сбыта рф и халявные энергоресурсы, купленные по себестоимости за бумажки. А путин стал недоговороспособным. Вот такая воронка арестовичу лично от меня.

отыграем всё перечисленное мной обратно и войны не будет. Санкции против рф усилили Китай. Странно что китайские танкеры не возят по миру русскую (точнее уже китайскую) нефть, наверное руки не дошли и кто что Китаю сделает?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 07 січ, 2025 13:45, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 13:25

❗️Україна втратила 400 тисяч солдатів вбитими та пораненими, але ці цифри занижені, – WP .

Темпи втрат набагато перевищують поповнення. Також видання пише, що наступні тижні визначать, чи зможе Україна існувати як суверенна держава в межах кордонів до вторгнення або наближених до них із повними гарантіями безпеки

https://www.washingtonpost.com/opinions ... nsky-nato/
Xenon
 
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