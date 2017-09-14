Й досі Донбас не весь окупований.
На відміну від Криму.
Власне і Донбасу може б не було, якщо був би опір в Криму.
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Додано: Вів 07 січ, 2025 11:45
Й досі Донбас не весь окупований.
На відміну від Криму.
Власне і Донбасу може б не було, якщо був би опір в Криму.
Додано: Вів 07 січ, 2025 11:46
Re: Напад росії і білорусі на Україну
А чому тоді не вийшли з Ізюму чи Снігурівки, в яких точно такі ж нелояльні люди були?
ИМХО основна і єдино важлива причина чому москалі пішли з Київщини - бо в них були проблеми із забезпеченням і тому вони діставали звізди від ВСУ.
Додано: Вів 07 січ, 2025 11:47
чтобы избежать санкций русские придумали что крым "сам захотел" в рф, а на донбассе "воюют повстанцы". Если бы повстанцы захватили весь донбасс были бы вопросы откуда у них оружие и деньги? По другой версии путин хотел обменять донбасс на крым, слив гиркиных/моторолл в унитаз, поэтому не вводил войска, чтобы обосрались типа повстанцы, а не он. Ок ваша версия будет третей.
вы там в Снегуровках хотя бы в гостях были? я живу в 6 км от места расстрела мирных жителей по ул. Яблонская в Буче и знаю больше вас, в т.ч. и то о чём не писали сми, но было известно среди местной самообороны. В разговорах с местными русские прямо говорили, что ждали другого приема, думали что едут освобождать от ненавистного зеленского, а тут такое сопротивление. Убивала мирных только одна бригада отморозков, остальные не ехали убивать. Максимум дубинкой по спине. Росгвардия вообще заехала без оружия.
Боневтика прикрыл народ, иначе бы его снесли, и вопрос со снабжением решать было бы не нужно. Увидев такую нелояльность и посчитав во что им обойдется оккупация той части киевской области русские поменяли цели сво и решили уйти.
теперь боневтик этот же народ пакует в бусики, по факту работая на путина.
от себя добавлю лицо ему разбил тот ублюдок с автоматом. этот удар дулом видно на 17й секунде видео.
Рассказывайте про соседей, когда кто напился и кто обрыгался, это органичнее.
Додано: Вів 07 січ, 2025 13:03
Дякую за детальний опис та Ваші думки щодо кожного.
Це не далеко не всі люди, з яких отримую інформацію.
Арестовича непогано врівноважує Фурса, аргументуючи як правило протилежне.
Щодо Чмута та аналітиків фонду Повернись живим, рекомендую періодично заглядати на
Хотілося б почути Ваші джерела інформації, кого читаєте, до кого прислухаєтеся?
PS. Shaman, в цьому прямому питанні злився, напевно подоляка, ермака і Ко не комільфо вказувати...
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Вів 07 січ, 2025 13:06, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 07 січ, 2025 13:06
Чому дорогі українські ударні дрони вже півтора року не можуть долетіти до центру Москви: Касьянов назвав причини
"Зрештою й у нас з’явилися ударні дрони середньої та великої дальності — «Бобри», «Люті» та інші, назв яких не афішують. Деякими типами цих далеких безпілотників, закуплених бюджетним коштом, від середини минулого року забито склади, але ніхто їх не використовує, оскільки вони нікуди не долітають", — розповідає експерт.
Експерт зауважив, що безпілотною авіацією в різних вітчизняних силових відомствах керують непрофесіонали, дуже далекі як від безпілотної авіації, так і від проблем авіації загалом.
Серед проблем: успішна робота російських РЕБ та ППО, ненавченість екіпажів, перевага ворога в балістичних ракетах середньої дальності та зледеніння безпілотників.
Додано: Вів 07 січ, 2025 13:14
Його слухати на нормальні швидкості, якось трохи напряжно, треба 1,5-2х, тоді багато мовних психологічних хитрощів, які він регулярно використовує у інтерв'ю, пролітають мимо, і залишається пряма інформація. Таймкоди, як правило, у своїх посиланнях вказую.
Додано: Вів 07 січ, 2025 13:20
Вы, как обычно, без личных оскорблений не можете.
По факту вы правы - в Антарктиде люди тоже не живут, потому что "там НЕ РОЗВИВАЮТЬ території і ЗАБОРОНЯЮТЬ там жити ЩОБ не РОЗВИВАТИ" и "території для яких не вистарчає людей-не рорзвивають". На Луне и прочих планетах тоже по этой причине.
Логика, достойная ... не буду уточнять кого.
Я специально привёл данные по Аляске, где плотность населения ещё ниже - 0,42 чел./кв.км при плотности населения в США 35 чел./кв.км. Аляску тоже не осваивают, потому что в США "не вистарчає людей"?
Да, похоже вам что-то объяснять совершенно бесполезно. Слушайте сказки, которые вам рассказывают ваши знакомые. Представляю себе, как они смеются.
Додано: Вів 07 січ, 2025 13:22
++ два роки+, не слухав, і було стійке відчуття огиди до нього після "два-три тижня", але півроку як, йдуть доволі змістовні та інформативні інтерв'ю щодо поточної ситуації та того що підкилимно відбувається і чого явно не видно в інших джерелах.
Для роздумів та погляду на одні ж і ті події під різними кутами, підходить.
Додано: Вів 07 січ, 2025 13:22
всегда по ним перехожу и 10-20 минут честно смотрю. На другой скорости смотреть видео не могу, иногда чтобы уловить логическую цепочку и увидеть манипуляцию какие то отрывки приходится переслушивать по 3 раза, это не только арестовича. Я тогда вам детально хотел расписать где в "воронке войны" манипуляция. Несколько раз переслушал, но что то меня отвлекло а потом уже стало неактуальным. Переслушайте сами тот отрывок несколько раз. Проверка элементарная, всё ту воронку за неделю/месяц можно отыграть обратно, даже вернуть ПАП на трон (через выборы конечно). И вероятно такой вариант Макрон/Шольц путину предлагали. Но закончится ли война?
Причины войны не в Украине а в разнородности Запада, на чем путин играет как на пианино. Одни поддерживают вступление Украины в ЕС и НАТО, другие против. Исходя из этих противоречий путин увидел, что серьезной масштабной помощи от Запада не будет. А по своим ресурсам Украину уступает рф. Таким образом открылось окно возможностей реванша "антимайдана". В процессе Китай увидел сказочные плюшки для себя - весь рынок сбыта рф и халявные энергоресурсы, купленные по себестоимости за бумажки. А путин стал недоговороспособным. Вот такая воронка арестовичу лично от меня.
отыграем всё перечисленное мной обратно и войны не будет. Санкции против рф усилили Китай. Странно что китайские танкеры не возят по миру русскую (точнее уже китайскую) нефть, наверное руки не дошли и кто что Китаю сделает?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 07 січ, 2025 13:45, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Вів 07 січ, 2025 13:25
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