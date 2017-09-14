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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11728117291173011731

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.7 5 94
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
24
Компроміс із росією (територіальні поступки)
28%
26
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
10%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
17
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
10%
9
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 13:29

  ЛАД написав:
  prodigy написав:..........
більше двох років не дивився це п*дло, сьогодні відкрив -послухав 5 хвилин і вирубив тв
що воно меле-Гордон співучасник спец.операції проти "партії миру", яка партія миру? партія медведчука-киви(пробачте, бойко)?

лякають ті, хто досі слухає це *****, вони небезпечні для країни , бо схильні як русня до манипуляції свідомості

Аргументация железобетонная. И даже спорить послеэтого не о чем. :)
А давайте я так же буду реагировать на ваших солониных и прочих?
Эачем аргументы? "Падло" и пару идеологических штампов и всё, ответ готов.

Так це, напевно, застосовуються знання з того ж семінару де вчили вживати на офіційному державному рівні слова типу "корабельна сосна", "дол%оеб", "бажано за російським кораблем", "це ху%ня, вибачте".
:mrgreen:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 13:36

https://news.finance.ua/ua/vid-zupynky- ... -bloomberg

У 2024 році «Газпром» продав через Україну газу на суму близько $6 млрд. Більшість економістів і дослідників передбачають, що втрата цих поставок матиме мінімальний вплив на економіку агресора: це втрата приблизно 0,2−0,3% ВВП.
«Цифри надто малі, щоб вплинути на військову машину путіна», — сказав Девід Окслі, економіст Capital Economics, у своїй записці минулого тижня. Для порівняння, за його словами, Україна може втратити приблизно 0,5% ВВП, не отримавши плату за цей транзит газу.
Окрім продажу СПГ, росія також має інші варіанти трубопроводів для транспортування газу, які допоможуть компенсувати втрату маршруту через Україну.

а писали что это серьезная победа Украины.

«Ще одна перемога». Україна припинила транзит газу з Росії

«Газпром» втратить близько 5 мільярдів доларів
Через припинення транзиту Україна втратить до 1 мільярда доларів США на рік як плату за транзит. Натомість російський «Газпром» втратить близько 5 мільярдів доларів від продажу газу.
https://www.radiosvoboda.org/a/ukrayina ... 60474.html
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 07 січ, 2025 13:39, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 13:37

  pesikot написав:
  whois2010 написав:Колегу мобілізували в вересні. Його знайомий пообіцяв влаштувати у десь відносно спокійному місці. Щось пішло не так: десять днів в районі нуля, осколкове поранення в шию.

У мене колега, осколкове від міни по всій лівій стороні

Штучна кома, декілька операцій, реабілітація від повністю непрацюючої лівою руки до працюючої лівою руки
І нічого не платив, окрім свого здоров"я, ще й інвалідність оформив

Головне питання щодо подальшого життя постане трохи згодом.
Як людині з інвалідністю жити далі, коли держава не забезпечує виплат кожен місяць (до кінця життя!) на прості базові потреби такого інваліда.

От реально, ви аналізували, чи не дай Бог мали/маєте досвід у близьких, чи зможе інвалід, який має функціональні порушення вижити без фінансової і фізичної допомоги рідних?
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 13:40

Перенос визита представителя Трампа в Украину подтвердил Министр иностранных дел Андрей Сибига

Он отметил, что первые визиты будут уже после инаугурации новой администрации США.

"Для нас визиты и встречи с генералом Келлогом очень важны и мы находимся в контакте, чтобы определить временные рамки и наполнить встречу максимальным содержанием", — заявил он.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 13:49

  _Mykola_ написав:Як людині з інвалідністю жити далі,
никак. не надо даже инвалидов, берем только онкобольных. Официально лечение онкологии бесплатно. По факту бесплатно только койка и кормежка в онкоклинике, если вы не принесете лекарства и не заплатите медикам вас лечить не будут. Пусть пан холява скажет что это не так.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 13:55

  prodigy написав:detroytred


Буханіє разом з російським флотом і кумівство погано вплинули на бойових дух наших "офіцерів-зрадників", тому це урок на майбутнє всім.

Забавна логіка.
Чому ж буханіє не вплинуло погано на російських офіцерів? :lol:
Може урок на майбутнє, що своїм потрібно платити гідну зарплату?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 13:58

  Xenon написав:
❗️Україна втратила 400 тисяч солдатів вбитими та пораненими, але ці цифри занижені, – WP .

Темпи втрат набагато перевищують поповнення. Також видання пише, що наступні тижні визначать, чи зможе Україна існувати як суверенна держава в межах кордонів до вторгнення або наближених до них із повними гарантіями безпеки

https://www.washingtonpost.com/opinions ... nsky-nato/


агонія...

Центри комплектування та соціальної підтримки вважають, що можуть мобілізовувати заброньованих працівників, анульовуючи надані їм відстрочки.

Працівники були заброньовані від мобілізації, але були викликані розпорядженням начальника Миколаївського районного ТЦК та СП для уточнення облікових даних та проходження медичного огляду і були призвані на військову службу за призовом під час мобілізації.

При цьому неназвані службові особи анулювали відстрочки від призову на військову службу, не врахувавши факт бронювання вказаних працівників за підприємством, яке було визнано критично важливим.

"Отримав відповідь щодо мобілізації заброньованого працівника. Тобто так тепер можна: анулювати відстрочку працівнику критично важливого підприємства, навіть не звернувши увагу що він був заброньований"
https://epravda.com.ua/oborona/nardep-p ... iv-801711/

Львів
На Різдво та Водохреща бусифікація притихла, тепер знову карусель із мусорських/цивільних/на бляхах людовозок гасає по місту :cry:
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 13:59

  Wirująświatła написав:
  _Mykola_ написав:Таймкоди, як правило, у своїх посиланнях вказую.
всегда по ним перехожу и 10-20 минут честно смотрю. На другой скорости смотреть видео не могу, иногда чтобы уловить логическую цепочку и увидеть манипуляцию какие то отрывки приходится переслушивать по 3 раза, это не только арестовича. Я тогда вам детально хотел расписать где в "воронке войны" манипуляция. Несколько раз переслушал, но что то меня отвлекло а потом уже стало неактуальным. Переслушайте сами тот отрывок несколько раз. Проверка элементарная, всё ту воронку за неделю/месяц можно отыграть обратно, даже вернуть ПАП на трон (через выборы конечно). И вероятно такой вариант Макрон/Шольц путину предлагали. Но закончится ли война?

Причины войны не в Украине а в разнородности Запада, на чем путин играет как на пианино. Одни поддерживают вступление Украины в ЕС и НАТО, другие против. Исходя из этих противоречий путин увидел, что серьезной масштабной помощи от Запада не будет. А по своим ресурсам Украину уступает рф. Таким образом открылось окно возможностей реванша "антимайдана". В процессе Китай увидел сказочные плюшки для себя - весь рынок сбыта рф и халявные энергоресурсы, купленные по себестоимости за бумажки. А путин стал недоговороспособным. Вот такая воронка арестовичу лично от меня.

отыграем всё перечисленное мной обратно и войны не будет. Санкции против рф усилили Китай. Странно что китайские танкеры не возят по миру русскую (точнее уже китайскую) нефть, наверное руки не дошли и кто что Китаю сделает?

Дякую, за розгорнуту відповідь, Ваші роздуми дали ще один цікавий ракурс для аналізу та оцінки. :|
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 14:02

  Banderlog написав:
  prodigy написав:detroytred


Буханіє разом з російським флотом і кумівство погано вплинули на бойових дух наших "офіцерів-зрадників", тому це урок на майбутнє всім.

Забавна логіка.
Чому ж буханіє не вплинуло погано на російських офіцерів? :lol:
Може урок на майбутнє, що своїм потрібно платити гідну зарплату?

Це схема гарна. Але чи точно реальна для реалізації? Якщо зайде НАТА в Україну, зможемо своїм як американцям платити?
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