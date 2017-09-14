budivelnik написав:

1 Є ДержаваВ Державі є якісь правила перерозподілу від одних до других.. які при цьому як і будь-які правила ПЕРЕРОЗПОДІЛУ нічого додаткового не створюють.Тому по моєму віртуальному прикладу - його суть не в тому чим володіє і де працює людина.Суть в тому що ЛЮДИНА навіть володіючи статками в мільйони- працює.2 Є селоВ якому є пекар, фермер, стоматолог, швея.. і так далі....Пекар може купити одяг в Китаї - але тоді швея не купить в нього хліб....Фермер може полікувати зуби в Україні, але тоді стоматолог не купить в пекара хліб , а раз так, то пекар не купить у фермера муку.... - замкнуте колоТак от країни які я описав Канада/Швейцарія/Швеція - створили в себе замкнуте коло надання/отримання товарів/послуг , в якому самі МЕШКАНЦІ цих Держав віддають перевагу товарам/послугам місцевого виробництва і при цьому країни відкриті для зовнішнього ринку і товари/послуги з зовнішнього ринку створюючи конкуренцію для внутрішнього виробника, змушує останнього бути в тонусі.