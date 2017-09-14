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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1173011731117321173311734>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.7 5 94
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
24
Компроміс із росією (територіальні поступки)
28%
26
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
10%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
17
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
10%
9
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 14:06

  Wirująświatła написав:
  _Mykola_ написав:Як людині з інвалідністю жити далі,
никак. не надо даже инвалидов, берем только онкобольных. Официально лечение онкологии бесплатно. По факту бесплатно только койка и кормежка в онкоклинике, если вы не принесете лекарства и не заплатите медикам вас лечить не будут. Пусть пан холява скажет что это не так.

Не зовсім, у спеціалізованих державних клініках, по програмам лікування по протоколах часто безкоштовне, але все-рівно без додаткових "благодійних", докуповування того що не покривається, та "подяки" лікарям, ніхто не відміняв.

Особливо, вся ця "безкоштовність" щодо отримання невідкладної допомоги вилазить у вихідні, коли лікарів майже немає, працюють тільки приймальні відділення та реанімація, коли на чотириповерхову лікарню, є п'ять-сім лікарів максимум, навіть не у кожному відділенні на поверсі є чергова медсестра, і це опорні лікарні у які везе швидка. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 14:08

  Hotab написав:
  Banderlog написав:
  prodigy написав:detroytred


Буханіє разом з російським флотом і кумівство погано вплинули на бойових дух наших "офіцерів-зрадників", тому це урок на майбутнє всім.

Забавна логіка.
Чому ж буханіє не вплинуло погано на російських офіцерів? :lol:
Може урок на майбутнє, що своїм потрібно платити гідну зарплату?

Це схема гарна. Але чи точно реальна для реалізації? Якщо зайде НАТА в Україну, зможемо своїм як американцям платити?

Ну тоді забороним нашим військовим з ними бухати а жінкам тра-тись)
Дієвий спосіб.
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 14:11

Мужчины, которые сейчас остаются в Украине из-за запрета выезда, получат возможность уехать к своим семьям за границу.

Европа уже готовит программы воссоединения семей для украинцев.
https://t.me/kindzadza_ua/13056
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 14:11

Banderlog

Ну тоді забороним


чужому (ворожому по суті) флоту стояти в себе. 300-річна історія має вчитись.
Якщо ми не хочем бути під проекцією США, то і їх війська в Україну не пускати. Але ж ми хочемо ). А кацапів не хотіли, проте флот залишили,
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 14:13

  _Mykola_ написав:у спеціалізованих державних клініках, по програмам лікування по протоколах часто безкоштовне, але все-рівно без додаткових "благодійних", докуповування того що не покривається, та "подяки" лікарям, ніхто не відміняв.
у меня отец умер на руках от онкологии, до этого 2 года лечения и 100+ тыс грн денег. Из бесплатного только лифт, анализы, кормежка и койка. Каждая химия платная. КТ, колоноскопия, наркоз, перевязочные материалы - платные. Онкоклиника государственная, договор-декларация с семейным врачём была, лечение по направлению.
  _Mykola_ написав:Особливо, вся ця "безкоштовність" щодо отримання невідкладної допомоги вилазить у вихідні, коли лікарів майже немає, працюють тільки приймальні відділення та реанімація, коли на чотириповерхову лікарню, є п'ять-сім лікарів максимум, навіть не у кожному відділенні на поверсі є чергова медсестра, і це опорні лікарні у які везе швидка
простенькие ситуации, когда я подвернул ногу и думал перелом прием у травматолога и рентген были бесплатные. То что в себестоимости дешевое то и по декларации бесплатно, а что стоит серьезных денег (например лекарства при онкологии) хуйнаны, давай плати (простите за мой французский).
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 14:25

  flyman написав:
  ЛАД написав:............
Гарно розповідає.
На його думку, головне під час можливого перемир’я - "зайнятися економікою, демографією і технологіями, тому що не буває сильної армії в безлюдній та економічно слабкій країні".
І де ж він візьме "людну" та економічно сильну країну.
Чи він гадає, що це теж можна зробити за 6 місяців?

Мілєй в помощь (не Трюдо)

Милей уже резко поднял экономику Аргентины и превратил её в экономически сильную страну?
Он уже у власти не 6 мес., а чуть больше года, и Аргентина не была разрушена войной.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 14:28

  Hotab написав:Banderlog

Ну тоді забороним


чужому (ворожому по суті) флоту стояти в себе. 300-річна історія має вчитись.
Якщо ми не хочем бути під проекцією США, то і їх війська в Україну не пускати. Але ж ми хочемо ). А кацапів не хотіли, проте флот залишили,

Fox767676 предлагал напасть на Приднестровье Украине. Но реальность и геополитика говорит что именно сейчас неизвестные Приднестровские повстанцы могут спасти людей от замерзания и передать определенных военнопленных на обмен :) А НАТА пока отдохнёт, наберётся сил и выразит глубочайшую обеспокоенность после того как не возьмет трубку, разбираясь чё блин происходит ))) У Молдовы не будет большего шанса, чем сегодня при отключениях света...
И говорят как встретишь НГ теряя Сирию, так и проведешь новый - теряя ещё что-то. Повстанцы, такие повстанцы.... Не одними ж ЛДНРми живут...
stm
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 14:38

  Wirująświatła написав:у меня отец умер на руках от онкологии, до этого 2 года лечения и 100+ тыс грн денег. Из бесплатного только лифт, анализы, кормежка и койка. Каждая химия платная. КТ, колоноскопия, наркоз, перевязочные материалы - платные. Онкоклиника государственная, договор-декларация с семейным врачём была, лечение по направлению.

Напевно від лікарні залежить, у минулому році лікування та інструментальні включаючи МРТ, ЕЕГ були безкоштовними.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 14:39

  budivelnik написав:1 Є Держава
В Державі є якісь правила перерозподілу від одних до других.. які при цьому як і будь-які правила ПЕРЕРОЗПОДІЛУ нічого додаткового не створюють.
Тому по моєму віртуальному прикладу - його суть не в тому чим володіє і де працює людина.
Суть в тому що ЛЮДИНА навіть володіючи статками в мільйони- працює.
2 Є село
В якому є пекар, фермер, стоматолог, швея.. і так далі....
Пекар може купити одяг в Китаї - але тоді швея не купить в нього хліб....
Фермер може полікувати зуби в Україні, але тоді стоматолог не купить в пекара хліб , а раз так, то пекар не купить у фермера муку.... - замкнуте коло
Так от країни які я описав Канада/Швейцарія/Швеція - створили в себе замкнуте коло надання/отримання товарів/послуг , в якому самі МЕШКАНЦІ цих Держав віддають перевагу товарам/послугам місцевого виробництва і при цьому країни відкриті для зовнішнього ринку і товари/послуги з зовнішнього ринку створюючи конкуренцію для внутрішнього виробника, змушує останнього бути в тонусі.

Зрозуміло, тобто на прикладах, ти будуєш житло, купляєш цумент по ціні золота на місцевому заводі, робітники у тебе місцеві з відповідною зарплатою, яка дозволяє купить у Успіха у велосалоні вєлік по ціні Ролс Ройса. Квартири ти продаєш однокімнатні по одному лимону баксів і це все розмітається місцевими перукарями, швачками, кухарями.
Якщо тобі пропонують цемент з Китаю у 20 разів дешевше, то ти шо, купляєш чи посилаєш? Також кухар, він купує польські яйця по 17 злотих за штуку, або місцеві по 17 баксів за штуку? Швачка, де вона візьме тканину, вона шиє з того, шо пропонують місцеві, це виглядає не дуже, продається по ціні Гуччі і розмітається місцевими?
Шось ну дуже ідеальне, IMHO не вірю. Де наприклад умовній Швейцарії брать енергоносії, це тільки власні гідро, сонячні електростанції? Паливо для опалення, це власні ліси? Машини на чому їздять, на електриці, яку виробила місцева енергокомпанія, директор якої купив у тебе квартиру, у Успіха вєлік?
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 14:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:Fox767676 предлагал напасть на Приднестровье Украине.


не напасть , а освободить людей, многие из которых этноукраинцы с украинскими паспортами, захваченых в заложники террористами под русскими флагами .
и тем самым вернуть регион в дружную семью европейских народов, не важно под чьей юрисдикцией, молдовской или украинской
Если бурить Курск можно, за которым бескрайняя ледяная пустыня по которой ходят несчислимые фино-угро-тунгусо-манчжурские орды , то почему нельзя приднестровье за которым раз и европейское эльдорадо ?
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