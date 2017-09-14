Додано: Вів 07 січ, 2025 14:42

це наслідок Канадського законодавства, яке ЗАБОРОНИЛО комерційну діяльність(будь яку, навіть відпочинкову) на територіях Національного Заповідника, а це якраз і є 95% території.

Але я ж писав що там НЕ РОЗВИВАЮТЬ території і ЗАБОРОНЯЮТЬ там жити ЩОБ не РОЗВИВАТИ ....

І в чому я помилився?

В причині ?

Чи в події?

1 По факту - я правий - 95% територій Канади -фактично безлюдне.

Ай молодец!То ли у самого уже память как у золотой рыбки, то ли надежда что такая у всех остальных.ПервоначальноПо факту да, прав, а по причине этого факта - высосано из пальца, но указано как 100% достоверно, т.к. получено от биолога(!) кандидата технических (!) наук.Биолог - кандидат технических наук, это примерно как строитель - кандидат филологических наук. Бывает, но очень-очень-очень редко, возможно биофизик или или биотехнолог, но это уже не чистый биолог, знающий канадское законодательство в области охраны природы ("чистый" биолог просто обязан знать законы в области которых он работает).