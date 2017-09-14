То ли у самого уже память как у золотой рыбки, то ли надежда что такая у всех остальных.
Первоначально
це наслідок Канадського законодавства, яке ЗАБОРОНИЛО комерційну діяльність(будь яку, навіть відпочинкову) на територіях Національного Заповідника, а це якраз і є 95% території.
Але я ж писав що там НЕ РОЗВИВАЮТЬ території і ЗАБОРОНЯЮТЬ там жити ЩОБ не РОЗВИВАТИ .... І в чому я помилився? В причині ? Чи в події? 1 По факту - я правий - 95% територій Канади -фактично безлюдне.
По факту да, прав, а по причине этого факта - высосано из пальца, но указано как 100% достоверно, т.к. получено от биолога(!) кандидата технических (!) наук.
Биолог - кандидат технических наук, это примерно как строитель - кандидат филологических наук. Бывает, но очень-очень-очень редко, возможно биофизик или или биотехнолог, но это уже не чистый биолог, знающий канадское законодательство в области охраны природы ("чистый" биолог просто обязан знать законы в области которых он работает).
stm написав:Fox767676 предлагал напасть на Приднестровье Украине.
не напасть , а освободить людей, многие из которых этноукраинцы с украинскими паспортами, захваченых в заложники террористами под русскими флагами . и тем самым вернуть регион в дружную семью европейских народов, не важно под чьей юрисдикцией, молдовской или украинской Если бурить Курск можно, за которым бескрайняя ледяная пустыня по которой ходят несчислимые фино-угро-тунгусо-манчжурские орды , то почему нельзя приднестровье за которым раз и европейское эльдорадо ?
Не украинцы, а приднестровские повстанцы. Спасают кровных паспортных граждан Молдовы от замерзания.
❗️Україна втратила 400 тисяч солдатів вбитими та пораненими, але ці цифри занижені, – WP .
Темпи втрат набагато перевищують поповнення. Також видання пише, що наступні тижні визначать, чи зможе Україна існувати як суверенна держава в межах кордонів до вторгнення або наближених до них із повними гарантіями безпеки
stm написав:Fox767676 предлагал напасть на Приднестровье Украине.
не напасть , а освободить людей, многие из которых этноукраинцы с украинскими паспортами, захваченых в заложники террористами под русскими флагами . и тем самым вернуть регион в дружную семью европейских народов, не важно под чьей юрисдикцией, молдовской или украинской Если бурить Курск можно, за которым бескрайняя ледяная пустыня по которой ходят несчислимые фино-угро-тунгусо-манчжурские орды , то почему нельзя приднестровье за которым раз и европейское эльдорадо ?
Непонятно стратегічний замисл миссью по курському дрєву. В нормальних людей - падающєго поттолкні, чи що там в кажуть борцуни ушу. Хоча дідько Сем і фрау фондерЛяйн не зезволяють.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 07 січ, 2025 15:14, всього редагувалось 1 раз.