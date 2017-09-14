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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11731117321173311734>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.7 5 94
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
24
Компроміс із росією (територіальні поступки)
28%
26
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
10%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
17
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
10%
9
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 14:42

budivelnik

Ай молодец!

То ли у самого уже память как у золотой рыбки, то ли надежда что такая у всех остальных.

Первоначально
це наслідок Канадського законодавства, яке ЗАБОРОНИЛО комерційну діяльність(будь яку, навіть відпочинкову) на територіях Національного Заповідника, а це якраз і є 95% території.




Але я ж писав що там НЕ РОЗВИВАЮТЬ території і ЗАБОРОНЯЮТЬ там жити ЩОБ не РОЗВИВАТИ ....
І в чому я помилився?
В причині ?
Чи в події?
1 По факту - я правий - 95% територій Канади -фактично безлюдне.


По факту да, прав, а по причине этого факта - высосано из пальца, но указано как 100% достоверно, т.к. получено от биолога(!) кандидата технических (!) наук.

Биолог - кандидат технических наук, это примерно как строитель - кандидат филологических наук. Бывает, но очень-очень-очень редко, возможно биофизик или или биотехнолог, но это уже не чистый биолог, знающий канадское законодательство в области охраны природы ("чистый" биолог просто обязан знать законы в области которых он работает).
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 14:50

  fox767676 написав:
  stm написав:Fox767676 предлагал напасть на Приднестровье Украине.


не напасть , а освободить людей, многие из которых этноукраинцы с украинскими паспортами, захваченых в заложники террористами под русскими флагами .
и тем самым вернуть регион в дружную семью европейских народов, не важно под чьей юрисдикцией, молдовской или украинской
Если бурить Курск можно, за которым бескрайняя ледяная пустыня по которой ходят несчислимые фино-угро-тунгусо-манчжурские орды , то почему нельзя приднестровье за которым раз и европейское эльдорадо ?

Не украинцы, а приднестровские повстанцы. Спасают кровных паспортных граждан Молдовы от замерзания.
stm
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 14:52

  prodigy написав:
  Banderlog написав:pesikot окремо, іще раз
в зсу під 1 міліон. 100 тисяч сзч це по версії ббс, кожен 10. А я вважаю, що кожен 5.

Це 3й Різдвяний святвечір я не з родиною...


для більшості на планеті-це звичайний вечір, 95% христеян вже давно відсвяткували Різдво

а у москалів "затримка на 2 тижні" , а в розвитку на 300 років
вони відроджують ссср-2,0 (при советах ніякого Різдва не було, Эффект Даннинга — Крюгера, ні?)

По оценкам Всемирной исторической энциклопедии на 2022 год, в христианстве насчитывается около 2,8 миллиарда приверженцев
https://en.wikipedia.org/wiki/Christianity.
При населении мира 8 млрд. "для більшості на планеті" любая дата рождества "це звичайний вечір".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 14:53

  Xenon написав:
❗️Україна втратила 400 тисяч солдатів вбитими та пораненими, але ці цифри занижені, – WP .

Темпи втрат набагато перевищують поповнення. Також видання пише, що наступні тижні визначать, чи зможе Україна існувати як суверенна держава в межах кордонів до вторгнення або наближених до них із повними гарантіями безпеки

https://www.washingtonpost.com/opinions ... nsky-nato/

якось текст по-дибільному написано. Що під сумнівом у ВП: існувати, суверенна, в межах до чи наближених, з гарантіями чи без?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 14:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:Не украинцы, а приднестровские повстанцы. Спасают кровных паспортных граждан Молдовы от замерзания

Моя богиня, ты как всегда права
Они согревают их огнем своих пламенных сердец
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 15:03

  ЛАД написав:Милей уже резко поднял экономику Аргентины и превратил её в экономически сильную страну?
Он уже у власти не 6 мес., а чуть больше года, и Аргентина не была разрушена войной.

ознайомтесь із матчастиною спочатку, потім можна буде продовжити тему
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 15:05

  prodigy написав:,............
Буханіє разом з російським флотом і кумівство погано вплинули на бойових дух наших "офіцерів-зрадників", тому це урок на майбутнє всім.

Почему это не вплинуло на бойових дух российских офицеров?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 15:08

  fox767676 написав:
  stm написав:Fox767676 предлагал напасть на Приднестровье Украине.


не напасть , а освободить людей, многие из которых этноукраинцы с украинскими паспортами, захваченых в заложники террористами под русскими флагами .
и тем самым вернуть регион в дружную семью европейских народов, не важно под чьей юрисдикцией, молдовской или украинской
Если бурить Курск можно, за которым бескрайняя ледяная пустыня по которой ходят несчислимые фино-угро-тунгусо-манчжурские орды , то почему нельзя приднестровье за которым раз и европейское эльдорадо ?

Непонятно стратегічний замисл миссью по курському дрєву.
В нормальних людей - падающєго поттолкні, чи що там в кажуть борцуни ушу.
Хоча дідько Сем і фрау фондерЛяйн не зезволяють.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 07 січ, 2025 15:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 15:13

  fox767676 написав:
  stm написав:Не украинцы, а приднестровские повстанцы. Спасают кровных паспортных граждан Молдовы от замерзания

Моя богиня, ты как всегда права
Они согревают их огнем своих пламенных сердец

Вопрос насколько все готовы смотреть как кое-кто теребит свой немногочисленный орешник... Даже безядерный. Но Орешников со временем будет больше и сверблячка теребить усилится. Вступай в НАТУ или нет
stm
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 15:15

хотаб ты хоть одну женщину называл "Моя богиня"?
https://www.youtube.com/shorts/8I4m_kRl ... ture=share
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 07 січ, 2025 15:17, всього редагувалось 1 раз.
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