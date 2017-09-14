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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11731117321173311734

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.7 5 94
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
24
Компроміс із росією (територіальні поступки)
28%
26
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
10%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
17
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
10%
9
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 15:16

  stm написав:
  fox767676 написав:
  stm написав:Не украинцы, а приднестровские повстанцы. Спасают кровных паспортных граждан Молдовы от замерзания

Моя богиня, ты как всегда права
Они согревают их огнем своих пламенных сердец

Вопрос насколько все готовы смотреть как кое-кто теребит свой немногочисленный орешник... Даже безядерный. Но Орешников со временем будет больше и сверблячка теребить усилится. Вступай в НАТУ или нет

- дохтор, когда я дєлают так у міня тут чіхується. шо посовєтуєтє?
- а ви пані, свою ліщину не теребіть, і вона не свербітиме
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 15:19

  Wirująświatła написав:хотаб ты хоть одну женщину называл "Моя богиня"?

бабене мія
https://coub.com/view/3d1idb
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 15:20

  fox767676 написав:
  stm написав:Fox767676 предлагал напасть на Приднестровье Украине.


не напасть , а освободить людей, многие из которых этноукраинцы с украинскими паспортами, захваченых в заложники террористами под русскими флагами .
и тем самым вернуть регион в дружную семью европейских народов, не важно под чьей юрисдикцией, молдовской или украинской
Если бурить Курск можно, за которым бескрайняя ледяная пустыня по которой ходят несчислимые фино-угро-тунгусо-манчжурские орды , то почему нельзя приднестровье за которым раз и европейское эльдорадо ?
чого ж не важно під чиєю юрисдикцією? ) брати то вже брати. Заодно і мобілізацію там проведем :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 15:22

  ЛАД написав:
  prodigy написав:,............
Буханіє разом з російським флотом і кумівство погано вплинули на бойових дух наших "офіцерів-зрадників", тому це урок на майбутнє всім.

Почему это не вплинуло на бойових дух российских офицеров?

А Ви помічали, що люди в яких співпадають мислі з вашими набагато розумніші за решту? :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 15:26

  flyman написав:- дохтор, когда я дєлают так у міня тут чіхується. шо посовєтуєтє?
- а ви пані, свою ліщину не теребіть, і вона не свербітиме

Мне одновременно нравится кейс яхты нанятой гражданами Украины, с женщиной, с якорем под несколько тонн курсирующий недалеко от пролегания кабеля Краловецкого края. Тоже годно. Тут польская сторона не успеет не выпустить... Бывает же такое совпадение...
Но можно и дорабатывать планы отхода по Висле и эвакуации всей Латвии/Литвы/Эстонии. Это лишь выбор в моменте курса геополитики всего ЕС.
Востаннє редагувалось stm в Вів 07 січ, 2025 15:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 15:28

  stm написав:
  flyman написав:- дохтор, когда я дєлают так у міня тут чіхується. шо посовєтуєтє?
- а ви пані, свою ліщину не теребіть, і вона не свербітиме

Мне одновременно нравится кейс яхты нанятой гражданами Украины, с женщиной, с якорем под несколько тонн курсирующий недалеко от пролегания кабеля Краловецкого края. Тоже годно. Тут польская сторона не успеет не выпустить... Бывает же такое совпадение...

жєнщіна с якорєм це хто (РСП?)
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 15:29

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:
  prodigy написав:,............
Буханіє разом з російським флотом і кумівство погано вплинули на бойових дух наших "офіцерів-зрадників", тому це урок на майбутнє всім.

Почему это не вплинуло на бойових дух российских офицеров?

А Ви помічали, що люди в яких співпадають мислі з вашими набагато розумніші за решту? :lol:

к счастью здесь таких нет. ну кроме еще одного мудреца - вас.

  ЛАД написав:А вообще, общая тенденция - замена квалифицированных работников/воинов низкоквалифицированными за счёт повышения энергообеспечения и роста сложности оборудования.

берете самое сложное в мире оборудование и садите за него самого низкоквалифицированного работника. Топ мудрость.

Интересно квалификации лада хватит разобрать/отремонтировать и собрать э.самокат/зарядную станцию или надо еще ниже?
Wirująświatła
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