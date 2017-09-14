stm написав:Fox767676 предлагал напасть на Приднестровье Украине.
не напасть , а освободить людей, многие из которых этноукраинцы с украинскими паспортами, захваченых в заложники террористами под русскими флагами . и тем самым вернуть регион в дружную семью европейских народов, не важно под чьей юрисдикцией, молдовской или украинской Если бурить Курск можно, за которым бескрайняя ледяная пустыня по которой ходят несчислимые фино-угро-тунгусо-манчжурские орды , то почему нельзя приднестровье за которым раз и европейское эльдорадо ?
чого ж не важно під чиєю юрисдикцією? ) брати то вже брати. Заодно і мобілізацію там проведем
flyman написав:- дохтор, когда я дєлают так у міня тут чіхується. шо посовєтуєтє? - а ви пані, свою ліщину не теребіть, і вона не свербітиме
Мне одновременно нравится кейс яхты нанятой гражданами Украины, с женщиной, с якорем под несколько тонн курсирующий недалеко от пролегания кабеля Краловецкого края. Тоже годно. Тут польская сторона не успеет не выпустить... Бывает же такое совпадение... Но можно и дорабатывать планы отхода по Висле и эвакуации всей Латвии/Литвы/Эстонии. Это лишь выбор в моменте курса геополитики всего ЕС.
Востаннє редагувалось stm в Вів 07 січ, 2025 15:28, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:- дохтор, когда я дєлают так у міня тут чіхується. шо посовєтуєтє? - а ви пані, свою ліщину не теребіть, і вона не свербітиме
Мне одновременно нравится кейс яхты нанятой гражданами Украины, с женщиной, с якорем под несколько тонн курсирующий недалеко от пролегания кабеля Краловецкого края. Тоже годно. Тут польская сторона не успеет не выпустить... Бывает же такое совпадение...