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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11732117331173411735>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.7 5 94
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
24
Компроміс із росією (територіальні поступки)
28%
26
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
10%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
17
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
10%
9
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 15:20

  fox767676 написав:
  stm написав:Fox767676 предлагал напасть на Приднестровье Украине.


не напасть , а освободить людей, многие из которых этноукраинцы с украинскими паспортами, захваченых в заложники террористами под русскими флагами .
и тем самым вернуть регион в дружную семью европейских народов, не важно под чьей юрисдикцией, молдовской или украинской
Если бурить Курск можно, за которым бескрайняя ледяная пустыня по которой ходят несчислимые фино-угро-тунгусо-манчжурские орды , то почему нельзя приднестровье за которым раз и европейское эльдорадо ?
чого ж не важно під чиєю юрисдикцією? ) брати то вже брати. Заодно і мобілізацію там проведем :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 15:22

  ЛАД написав:
  prodigy написав:,............
Буханіє разом з російським флотом і кумівство погано вплинули на бойових дух наших "офіцерів-зрадників", тому це урок на майбутнє всім.

Почему это не вплинуло на бойових дух российских офицеров?

А Ви помічали, що люди в яких співпадають мислі з вашими набагато розумніші за решту? :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 15:26

  flyman написав:- дохтор, когда я дєлают так у міня тут чіхується. шо посовєтуєтє?
- а ви пані, свою ліщину не теребіть, і вона не свербітиме

Мне одновременно нравится кейс яхты нанятой гражданами Украины, с женщиной, с якорем под несколько тонн курсирующий недалеко от пролегания кабеля Краловецкого края. Тоже годно. Тут польская сторона не успеет не выпустить... Бывает же такое совпадение...
Но можно и дорабатывать планы отхода по Висле и эвакуации всей Латвии/Литвы/Эстонии. Это лишь выбор в моменте курса геополитики всего ЕС.
Востаннє редагувалось stm в Вів 07 січ, 2025 15:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 15:28

  stm написав:
  flyman написав:- дохтор, когда я дєлают так у міня тут чіхується. шо посовєтуєтє?
- а ви пані, свою ліщину не теребіть, і вона не свербітиме

Мне одновременно нравится кейс яхты нанятой гражданами Украины, с женщиной, с якорем под несколько тонн курсирующий недалеко от пролегания кабеля Краловецкого края. Тоже годно. Тут польская сторона не успеет не выпустить... Бывает же такое совпадение...

жєнщіна с якорєм це хто (РСП?)
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 15:29

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:
  prodigy написав:,............
Буханіє разом з російським флотом і кумівство погано вплинули на бойових дух наших "офіцерів-зрадників", тому це урок на майбутнє всім.

Почему это не вплинуло на бойових дух российских офицеров?

А Ви помічали, що люди в яких співпадають мислі з вашими набагато розумніші за решту? :lol:

к счастью здесь таких нет. ну кроме еще одного мудреца - вас.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 07 січ, 2025 16:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 15:47

  flyman написав:
  stm написав:
  flyman написав:- дохтор, когда я дєлают так у міня тут чіхується. шо посовєтуєтє?
- а ви пані, свою ліщину не теребіть, і вона не свербітиме

Мне одновременно нравится кейс яхты нанятой гражданами Украины, с женщиной, с якорем под несколько тонн курсирующий недалеко от пролегания кабеля Краловецкого края. Тоже годно. Тут польская сторона не успеет не выпустить... Бывает же такое совпадение...

жєнщіна с якорєм це хто (РСП?)

Неизвестная героиня. Мужчин на первую букву П и многолетним дайвинг опытом практически раскрыли, а женщина до сих пор инкогнито :) Что показывает то, что женщин прикроют собой всегда настоящие мужчины )))
stm
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 15:47

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:А Ви помічали, що люди в яких співпадають мислі з вашими набагато розумніші за решту? :lol:

к счастью здесь таких нет. ну кроме еще одного мудреца - вас.


не переживайте. Надо буде, я можу і так як пропагують в марафоні говорити.
Концепція ж не складна :lol:
Доречі, чому не державною? :lol: мож Ви москаль?
Признавайтесь, Пушкіна почитуєте?
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 15:52

  Banderlog написав:Доречі, чому не державною? мож Ви москаль?
Признавайтесь, Пушкіна почитуєте?
вапще то хваленый и любимый вами лад тоже пишет не державною :D , или ему можно? :D он даже пушкина цитировал "Иных уж нет, а те далече". апасный преступник, шаман всех вас насквозь видит.
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 16:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Banderlog написав:
  prodigy написав:
  Banderlog написав:pesikot окремо, іще раз
в зсу під 1 міліон. 100 тисяч сзч це по версії ббс, кожен 10. А я вважаю, що кожен 5.

Це 3й Різдвяний святвечір я не з родиною...


для більшості на планеті-це звичайний вечір, 95% христеян вже давно відсвяткували Різдво
)
я не більшість. Коли мої діди святкували тоді і я буду. А католики най святкуют свою хануку коли їм хочеться)
я не проти.
І дата, воно нічого не міняє. Якщо рахувати 25 груднем чи коли ви там святкуєте? Всеодно виходить- 3 раз.
Ще 100 років тому і в Україні святкували Різдво в грудні, тож у вас діди святкували в січні хіба одне покоління. Так собі традиція
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 16:16

  Faceless написав:тож у вас діди святкували в січні хіба одне покоління.
дедами в армии называют тех кого раньше призвали.
  Banderlog написав:Коли мої діди святкували тоді і я буду.
Wirująświatła
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