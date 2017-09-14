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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 07 січ, 2025 15:20
fox767676 написав: stm написав:
Fox767676 предлагал напасть на Приднестровье Украине.
не напасть , а освободить людей, многие из которых этноукраинцы с украинскими паспортами, захваченых в заложники террористами под русскими флагами .
и тем самым вернуть регион в дружную семью европейских народов, не важно под чьей юрисдикцией, молдовской или украинской
Если бурить Курск можно, за которым бескрайняя ледяная пустыня по которой ходят несчислимые фино-угро-тунгусо-манчжурские орды , то почему нельзя приднестровье за которым раз и европейское эльдорадо ?
чого ж не важно під чиєю юрисдикцією? ) брати то вже брати. Заодно і мобілізацію там проведем
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Додано: Вів 07 січ, 2025 15:22
ЛАД написав: prodigy написав:
,............
Буханіє разом з російським флотом і кумівство погано вплинули на бойових дух наших "офіцерів-зрадників", тому це урок на майбутнє всім.
Почему это не вплинуло на бойових дух российских офицеров?
А Ви помічали, що люди в яких співпадають мислі з вашими набагато розумніші за решту?
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Додано: Вів 07 січ, 2025 15:26
flyman написав:
- дохтор, когда я дєлают так у міня тут чіхується. шо посовєтуєтє?
- а ви пані, свою ліщину не теребіть, і вона не свербітиме
Мне одновременно нравится кейс яхты нанятой гражданами Украины, с женщиной, с якорем под несколько тонн курсирующий недалеко от пролегания кабеля Краловецкого края. Тоже годно. Тут польская сторона не успеет не выпустить... Бывает же такое совпадение...
Но можно и дорабатывать планы отхода по Висле и эвакуации всей Латвии/Литвы/Эстонии. Это лишь выбор в моменте курса геополитики всего ЕС.
Востаннє редагувалось stm
в Вів 07 січ, 2025 15:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 07 січ, 2025 15:28
stm написав: flyman написав:
- дохтор, когда я дєлают так у міня тут чіхується. шо посовєтуєтє?
- а ви пані, свою ліщину не теребіть, і вона не свербітиме
Мне одновременно нравится кейс яхты нанятой гражданами Украины, с женщиной, с якорем под несколько тонн курсирующий недалеко от пролегания кабеля Краловецкого края. Тоже годно. Тут польская сторона не успеет не выпустить... Бывает же такое совпадение...
жєнщіна с якорєм це хто (РСП?)
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Додано: Вів 07 січ, 2025 15:29
Banderlog написав: ЛАД написав: prodigy написав:
,............
Буханіє разом з російським флотом і кумівство погано вплинули на бойових дух наших "офіцерів-зрадників", тому це урок на майбутнє всім.
Почему это не вплинуло на бойових дух российских офицеров?
А Ви помічали, що люди в яких співпадають мислі з вашими набагато розумніші за решту?
к счастью здесь таких нет. ну кроме еще одного мудреца - вас.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Вів 07 січ, 2025 16:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 07 січ, 2025 15:47
flyman написав: stm написав: flyman написав:
- дохтор, когда я дєлают так у міня тут чіхується. шо посовєтуєтє?
- а ви пані, свою ліщину не теребіть, і вона не свербітиме
Мне одновременно нравится кейс яхты нанятой гражданами Украины, с женщиной, с якорем под несколько тонн курсирующий недалеко от пролегания кабеля Краловецкого края. Тоже годно. Тут польская сторона не успеет не выпустить... Бывает же такое совпадение...
жєнщіна с якорєм це хто (РСП?)
Неизвестная героиня. Мужчин на первую букву П и многолетним дайвинг опытом практически раскрыли, а женщина до сих пор инкогнито
Что показывает то, что женщин прикроют собой всегда настоящие мужчины )))
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Додано: Вів 07 січ, 2025 15:47
Wirująświatła написав: Banderlog написав:
А Ви помічали, що люди в яких співпадають мислі з вашими набагато розумніші за решту?
к счастью здесь таких нет. ну кроме еще одного мудреца - вас.
не переживайте. Надо буде, я можу і так як пропагують в марафоні говорити.
Концепція ж не складна
Доречі, чому не державною?
мож Ви москаль?
Признавайтесь, Пушкіна почитуєте?
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Додано: Вів 07 січ, 2025 15:52
Banderlog написав:
Доречі, чому не державною? мож Ви москаль?
Признавайтесь, Пушкіна почитуєте?
вапще то хваленый и любимый вами лад тоже пишет не державною
, или ему можно?
он даже пушкина цитировал "Иных уж нет, а те далече". апасный преступник, шаман всех вас насквозь видит.
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Додано: Вів 07 січ, 2025 16:13
Banderlog написав: prodigy написав: Banderlog написав:pesikot
окремо, іще раз
в зсу під 1 міліон. 100 тисяч сзч це по версії ббс, кожен 10. А я вважаю, що кожен 5.
Це 3й Різдвяний святвечір я не з родиною...
для більшості на планеті-це звичайний вечір, 95% христеян вже давно відсвяткували Різдво
)
я не більшість. Коли мої діди святкували тоді і я буду. А католики най святкуют свою хануку коли їм хочеться)
я не проти.
І дата, воно нічого не міняє. Якщо рахувати 25 груднем чи коли ви там святкуєте? Всеодно виходить- 3 раз.
Ще 100 років тому і в Україні святкували Різдво в грудні, тож у вас діди святкували в січні хіба одне покоління. Так собі традиція
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Faceless
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Додано: Вів 07 січ, 2025 16:16
Faceless написав:
тож у вас діди святкували в січні хіба одне покоління.
дедами в армии называют тех кого раньше призвали.
Banderlog написав:
Коли мої діди святкували тоді і я буду.
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