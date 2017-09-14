_Mykola_ написав:у спеціалізованих державних клініках, по програмам лікування по протоколах часто безкоштовне, але все-рівно без додаткових "благодійних", докуповування того що не покривається, та "подяки" лікарям, ніхто не відміняв.
у меня отец умер на руках от онкологии, до этого 2 года лечения и 100+ тыс грн денег. Из бесплатного только лифт, анализы, кормежка и койка. Каждая химия платная. КТ, колоноскопия, наркоз, перевязочные материалы - платные. Онкоклиника государственная, договор-декларация с семейным врачём была, лечение по направлению.
_Mykola_ написав:Особливо, вся ця "безкоштовність" щодо отримання невідкладної допомоги вилазить у вихідні, коли лікарів майже немає, працюють тільки приймальні відділення та реанімація, коли на чотириповерхову лікарню, є п'ять-сім лікарів максимум, навіть не у кожному відділенні на поверсі є чергова медсестра, і це опорні лікарні у які везе швидка
простенькие ситуации, когда я подвернул ногу и думал перелом прием у травматолога и рентген были бесплатные. То что в себестоимости дешевое то и по декларации бесплатно, а что стоит серьезных денег (например лекарства при онкологии) хуйнаны, давай плати (простите за мой французский).
Співчуваю. Формально щось може по онкології й можна отримати "безкоштовно", але навантаження на лікарів і апарати шалене, часу просто не приділяють, на апарати доя променевої черга, навантаження трикратне, постійно ламаються. Бо хворих реально на порядок (буквально, себто разів в 10) більше, ніж держ система здатна потягти з тою інфраструктурою, що має. У нашому випадку майже 2 роки лікування у приватних клініках, хімії, операції, променева, і більше 10к дол витрат, дякувати богу все минуло.
Ще наче і небагато.. колись (років 15 тому) здавав кров на тромбоцити . Хто в курсі, знає як по колу беруть , сепарують тромбоцити і тут же вливають назад решту . Так тоді батьки витратили кілька десятків тисяч. При тому що кров вони отримували від нас звичайно ж безоплатно. Син (пілот з миколаївської штурмової бригади ) все одно нажаль помер, це був рак крові.
Banderlog написав:pesikot окремо, іще раз в зсу під 1 міліон. 100 тисяч сзч це по версії ббс, кожен 10. А я вважаю, що кожен 5.
Це 3й Різдвяний святвечір я не з родиною...
для більшості на планеті-це звичайний вечір, 95% христеян вже давно відсвяткували Різдво )
я не більшість. Коли мої діди святкували тоді і я буду. А католики най святкуют свою хануку коли їм хочеться) я не проти. І дата, воно нічого не міняє. Якщо рахувати 25 груднем чи коли ви там святкуєте? Всеодно виходить- 3 раз.
ну припустимо про дідів. але діди ваших дідів святкували в грудні, то чому ваші діди не були такими принциповими як ви? і взагалі, оце згадування дідів з приводу і без. якось всі вибірково згадують що робили ці діди і куди ходили. ці діди в більшості ходили на яму, викопану в землі і милися по вели ких святах.. але чомусь ніхто не хоче так, як діди, всі чомусь хочуть теплого туалету і гарячої ванни. і виходить, що отут ви як діди, а в іншому вже зовсім не як діди. чому так?
вже не прикидайтеся шлангом. ви ж чудово розумієте, шо саме мав на увазі prodigy під "більшістю на планеті", а саме більшість християнського світу. тому що християнам зовсім не важливо, що думають мусульмани з буддистами і іудеями в даному питанні, як ї їм не важливо, що думають християни з приводу їх святкувань. ви ж наче вважаєте себе розумінішим за всіх інших
ЛАД написав:
Banderlog написав:А Ви помічали, що люди в яких співпадають мислі з вашими набагато розумніші за решту?
Очень точное наблюдение.
чи може це "наблюденіє" не відповідає дійсності? чсв не тисне?
Грустную тему затронули. Лучше не надо. Интересно по голосовалке. 4 человека супероптимисты - проголосовали за 1-й вариант. Это как, просто вера? Как верят в бога, никаких доказательств и объяснений не надо? Потому что, когда я просил аргументированный ответ, так и не увидел.
9 человек верят в 4-й вариант. Видимо, по тому же принципу.
5 чел. верят в "Ізраїльський варіант", но объяснить, что это значит, тоже не захотели.
И, наконец, 17 чел. выбрали 5-й вариант. Жаль, там нет уточнения виснаження какой из сторон имеется ввиду.
9 чел. предположили какой-то неизвестный "Інший варіант". Вопрос к модераторам - люди просто ставили птичку или всё же писали, какой вариант они предполагают? Если писали, то может опубликуете, пусть даже анонимно?
Если учесть, что 2-й и 3-й варианты связаны, то можно предположить, что многие проголосовали за эти 2 варианта одновременно. Пусть даже не все, а, к примеру, 20 чел. Тогда за эти 2 варианта проголосовало 34 чел., а всего проголосовало не 94, а 74 чел. Тогда за эти 2 наиболее реалистичных варианта проголосовало 46%.
Для тех, кому захочется комментировать, обращаю внимание - я написал "реалистичные", а не "возможные" варианты. Возможны, в принципе все, а вот на практике... Вероятность сильно разная.
ЛАД написав:Грустную тему затронули. Лучше не надо. Интересно по голосовалке. 4 человека супероптимисты - проголосовали за 1-й вариант. Это как, просто вера? Как верят в бога, никаких доказательств и объяснений не надо? Потому что, когда я просил аргументированный ответ, так и не увидел.
9 человек верят в 4-й вариант. Видимо, по тому же принципу.
5 чел. верят в "Ізраїльський варіант", но объяснить, что это значит, тоже не захотели.
И, наконец, 17 чел. выбрали 5-й вариант. Жаль, там нет уточнения виснаження какой из сторон имеется ввиду.
9 чел. предположили какой-то неизвестный "Інший варіант". Вопрос к модераторам - люди просто ставили птичку или всё же писали, какой вариант они предполагают? Если писали, то может опубликуете, пусть даже анонимно?
Если учесть, что 2-й и 3-й варианты связаны, то можно предположить, что многие проголосовали за эти 2 варианта одновременно. Пусть даже не все, а, к примеру, 20 чел. Тогда за эти 2 варианта проголосовало 34 чел., а всего проголосовало не 94, а 74 чел. Тогда за эти 2 наиболее реалистичных варианта проголосовало 46%.
Для тех, кому захочется комментировать, обращаю внимание - я написал "реалистичные", а не "возможные" варианты. Возможны, в принципе все, а вот на практике... Вероятность сильно разная.
Тут в голосувалках немає опції "написати свій варіант", тож нема чого публікувати
stm написав:Мне одновременно нравится кейс яхты нанятой гражданами Украины, с женщиной, с якорем под несколько тонн курсирующий недалеко от пролегания кабеля Краловецкого края. Тоже годно.
Ой как романтично, прямо "сердца трех" Джека Лондона Я предавляю Вас,моя Королева, в водолазном костюме... Но Краловецкий край все портит, холодно блин Жаль Южный поток не построен, там как-то веселей, солнечней А потом проливами-проливами и в лагуны Кикладов на самоизоляцию пока все не утрясется
ЛАД написав:5 чел. верят в "Ізраїльський варіант", но объяснить, что это значит, тоже не захотели.
Та вже неодноразово пояснювали що це за варіант такий, але Ви ніяк не хочете його прийняти: це коли ні перший ні другий варіант не вдається, повне виснаження так і не наступає і Україна десятки років продовжує воювати з москалями, з відповідною перебудовою економіки і пропаганди. Чому при цьому сценарії український народ не майданить і не тікає в ЄС мені невідомо...