RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 11732117331173411735

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.7 5 94
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
24
Компроміс із росією (територіальні поступки)
28%
26
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
10%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
17
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
10%
9
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 16:17

  Faceless написав:.........
Ще 100 років тому і в Україні святкували Різдво в грудні, тож у вас діди святкували в січні хіба одне покоління. Так собі традиція
"в грудні" по старому стилю.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 32301
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 16:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Wirująświatła написав:
  _Mykola_ написав:у спеціалізованих державних клініках, по програмам лікування по протоколах часто безкоштовне, але все-рівно без додаткових "благодійних", докуповування того що не покривається, та "подяки" лікарям, ніхто не відміняв.
у меня отец умер на руках от онкологии, до этого 2 года лечения и 100+ тыс грн денег. Из бесплатного только лифт, анализы, кормежка и койка. Каждая химия платная. КТ, колоноскопия, наркоз, перевязочные материалы - платные. Онкоклиника государственная, договор-декларация с семейным врачём была, лечение по направлению.
  _Mykola_ написав:Особливо, вся ця "безкоштовність" щодо отримання невідкладної допомоги вилазить у вихідні, коли лікарів майже немає, працюють тільки приймальні відділення та реанімація, коли на чотириповерхову лікарню, є п'ять-сім лікарів максимум, навіть не у кожному відділенні на поверсі є чергова медсестра, і це опорні лікарні у які везе швидка
простенькие ситуации, когда я подвернул ногу и думал перелом прием у травматолога и рентген были бесплатные. То что в себестоимости дешевое то и по декларации бесплатно, а что стоит серьезных денег (например лекарства при онкологии) хуйнаны, давай плати (простите за мой французский).
Співчуваю. Формально щось може по онкології й можна отримати "безкоштовно", але навантаження на лікарів і апарати шалене, часу просто не приділяють, на апарати доя променевої черга, навантаження трикратне, постійно ламаються. Бо хворих реально на порядок (буквально, себто разів в 10) більше, ніж держ система здатна потягти з тою інфраструктурою, що має.
У нашому випадку майже 2 роки лікування у приватних клініках, хімії, операції, променева, і більше 10к дол витрат, дякувати богу все минуло.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35868
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1462 раз.
Подякували: 8113 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 16:27

Faceless

більше 10к дол витрат, дякувати богу все минуло.


Ще наче і небагато..
колись (років 15 тому) здавав кров на тромбоцити . Хто в курсі, знає як по колу беруть , сепарують тромбоцити і тут же вливають назад решту . Так тоді батьки витратили кілька десятків тисяч. При тому що кров вони отримували від нас звичайно ж безоплатно. Син (пілот з миколаївської штурмової бригади ) все одно нажаль помер, це був рак крові.
Hotab
 
Повідомлень: 14017
З нами з: 15.02.09
Подякував: 374 раз.
Подякували: 2306 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 16:38

  Banderlog написав:
  prodigy написав:
  Banderlog написав:pesikot окремо, іще раз
в зсу під 1 міліон. 100 тисяч сзч це по версії ббс, кожен 10. А я вважаю, що кожен 5.

Це 3й Різдвяний святвечір я не з родиною...


для більшості на планеті-це звичайний вечір, 95% христеян вже давно відсвяткували Різдво
)
я не більшість. Коли мої діди святкували тоді і я буду. А католики най святкуют свою хануку коли їм хочеться)
я не проти.
І дата, воно нічого не міняє. Якщо рахувати 25 груднем чи коли ви там святкуєте? Всеодно виходить- 3 раз.


ну припустимо про дідів. але діди ваших дідів святкували в грудні, то чому ваші діди не були такими принциповими як ви? :mrgreen:
і взагалі, оце згадування дідів з приводу і без. якось всі вибірково згадують що робили ці діди і куди ходили. ці діди в більшості ходили на яму, викопану в землі і милися по вели ких святах.. але чомусь ніхто не хоче так, як діди, всі чомусь хочуть теплого туалету і гарячої ванни. і виходить, що отут ви як діди, а в іншому вже зовсім не як діди. чому так?
wild.tomcat
 
Повідомлень: 1633
З нами з: 28.10.09
Подякував: 45 раз.
Подякували: 279 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 16:52

  ЛАД написав:
  prodigy написав:
  Banderlog написав:pesikot окремо, іще раз
в зсу під 1 міліон. 100 тисяч сзч це по версії ббс, кожен 10. А я вважаю, що кожен 5.

Це 3й Різдвяний святвечір я не з родиною...


для більшості на планеті-це звичайний вечір, 95% христеян вже давно відсвяткували Різдво

а у москалів "затримка на 2 тижні" , а в розвитку на 300 років
вони відроджують ссср-2,0 (при советах ніякого Різдва не було, Эффект Даннинга — Крюгера, ні?)

По оценкам Всемирной исторической энциклопедии на 2022 год, в христианстве насчитывается около 2,8 миллиарда приверженцев
https://en.wikipedia.org/wiki/Christianity.
При населении мира 8 млрд. "для більшості на планеті" любая дата рождества "це звичайний вечір".


вже не прикидайтеся шлангом. ви ж чудово розумієте, шо саме мав на увазі prodigy під "більшістю на планеті", а саме більшість християнського світу. тому що християнам зовсім не важливо, що думають мусульмани з буддистами і іудеями в даному питанні, як ї їм не важливо, що думають християни з приводу їх святкувань. ви ж наче вважаєте себе розумінішим за всіх інших

  ЛАД написав:
  Banderlog написав:А Ви помічали, що люди в яких співпадають мислі з вашими набагато розумніші за решту? :lol:

Очень точное наблюдение. :)


чи може це "наблюденіє" не відповідає дійсності? :mrgreen: чсв не тисне?
wild.tomcat
 
Повідомлень: 1633
З нами з: 28.10.09
Подякував: 45 раз.
Подякували: 279 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 16:58

Грустную тему затронули. Лучше не надо.
Интересно по голосовалке.
4 человека супероптимисты - проголосовали за 1-й вариант.
Это как, просто вера? Как верят в бога, никаких доказательств и объяснений не надо?
Потому что, когда я просил аргументированный ответ, так и не увидел.

9 человек верят в 4-й вариант. Видимо, по тому же принципу.

5 чел. верят в "Ізраїльський варіант", но объяснить, что это значит, тоже не захотели.

И, наконец, 17 чел. выбрали 5-й вариант. Жаль, там нет уточнения виснаження какой из сторон имеется ввиду.

9 чел. предположили какой-то неизвестный "Інший варіант". Вопрос к модераторам - люди просто ставили птичку или всё же писали, какой вариант они предполагают? Если писали, то может опубликуете, пусть даже анонимно?

Если учесть, что 2-й и 3-й варианты связаны, то можно предположить, что многие проголосовали за эти 2 варианта одновременно. Пусть даже не все, а, к примеру, 20 чел. Тогда за эти 2 варианта проголосовало 34 чел., а всего проголосовало не 94, а 74 чел.
Тогда за эти 2 наиболее реалистичных варианта проголосовало 46%.

Для тех, кому захочется комментировать, обращаю внимание - я написал "реалистичные", а не "возможные" варианты. Возможны, в принципе все, а вот на практике... Вероятность сильно разная.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 32301
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 16:59

Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:Грустную тему затронули. Лучше не надо.
Интересно по голосовалке.
4 человека супероптимисты - проголосовали за 1-й вариант.
Это как, просто вера? Как верят в бога, никаких доказательств и объяснений не надо?
Потому что, когда я просил аргументированный ответ, так и не увидел.

9 человек верят в 4-й вариант. Видимо, по тому же принципу.

5 чел. верят в "Ізраїльський варіант", но объяснить, что это значит, тоже не захотели.

И, наконец, 17 чел. выбрали 5-й вариант. Жаль, там нет уточнения виснаження какой из сторон имеется ввиду.

9 чел. предположили какой-то неизвестный "Інший варіант". Вопрос к модераторам - люди просто ставили птичку или всё же писали, какой вариант они предполагают? Если писали, то может опубликуете, пусть даже анонимно?

Если учесть, что 2-й и 3-й варианты связаны, то можно предположить, что многие проголосовали за эти 2 варианта одновременно. Пусть даже не все, а, к примеру, 20 чел. Тогда за эти 2 варианта проголосовало 34 чел., а всего проголосовало не 94, а 74 чел.
Тогда за эти 2 наиболее реалистичных варианта проголосовало 46%.

Для тех, кому захочется комментировать, обращаю внимание - я написал "реалистичные", а не "возможные" варианты. Возможны, в принципе все, а вот на практике... Вероятность сильно разная.
Тут в голосувалках немає опції "написати свій варіант", тож нема чого публікувати
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35868
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1462 раз.
Подякували: 8113 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 17:01

  stm написав:Мне одновременно нравится кейс яхты нанятой гражданами Украины, с женщиной, с якорем под несколько тонн курсирующий недалеко от пролегания кабеля Краловецкого края. Тоже годно.

Ой как романтично, прямо "сердца трех" Джека Лондона
Я предавляю Вас,моя Королева, в водолазном костюме...
Но Краловецкий край все портит, холодно блин
Жаль Южный поток не построен, там как-то веселей, солнечней
А потом проливами-проливами и в лагуны Кикладов на самоизоляцию пока все не утрясется
fox767676
 
Повідомлень: 2579
З нами з: 13.06.20
Подякував: 334 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 17:01

wild.tomcat
Вам хочется "побазарить"?
Вперёд и с песней.
Без меня.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 32301
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 17:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:5 чел. верят в "Ізраїльський варіант", но объяснить, что это значит, тоже не захотели.

Та вже неодноразово пояснювали що це за варіант такий, але Ви ніяк не хочете його прийняти: це коли ні перший ні другий варіант не вдається, повне виснаження так і не наступає і Україна десятки років продовжує воювати з москалями, з відповідною перебудовою економіки і пропаганди. Чому при цьому сценарії український народ не майданить і не тікає в ЄС мені невідомо...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4591
З нами з: 29.07.22
Подякував: 770 раз.
Подякували: 556 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 11732117331173411735
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: wild.tomcat, Дюрі-бачі і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
27 80541
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 січ, 2025 20:48
Господар Вельзевула
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 254249
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 896341
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.