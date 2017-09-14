Додано: Вів 07 січ, 2025 17:22

ЛАД написав: Faceless написав: ....Тут в голосувалках немає опції "написати свій варіант", тож нема чого публікувати ....Тут в голосувалках немає опції "написати свій варіант", тож нема чого публікувати Жаль.

Тогда, может, люди сами напишут, какие варианты ещё могут быть хотя бы предположительно? Жаль.Тогда, может, люди сами напишут, какие варианты ещё могут быть хотя бы предположительно?

Багато букв, але який не який новий варіант. Автор іноді помиляється, будемо сподіватися, що і в цей раз з цією своєю перфокартою:*Раз Чат меня разбудил... и не спит...Написал огромный текст... академический... но потом вспомнил про Святую Инквизицию и... вытер его...Но скажу Вам по простому...РФ устраивают ОБА варианта:а) длительная война на истощение... до раздела...б) добровольное осуждение Майдана с последующими центробежными процессами...Итог одинаков...Заставить РФ отказаться от итога? Чем и как? Кем? Вы политическую карту Канады, США, ФРГ, Франции, Австрии и так далее давно смотрели?Индонезия в БРИКС пошла... Это мега успех КНР... даже БВ не так важно...У США сейчас только 1 путь - сжаться до пределов Концепции Монро, чтоб перегруппироваться и ответить на вызовы...А чтоб спокойно это сделать нужно ответить на вызовы КНР в АТР...Для этого Трамп собрал антикитайских ястребов у себя...Вернемся к РФ... раскладку по итогам газа, удобрений и санкций дам утром... там печаль... но не для РФ...Напомню что экономически и энергетически против ЕС играет Норвегия и Британия... помимо КНР и США... плюс РФ (но через санкции)...Есть два пути:Политическое решение в РФ (мятеж, переворот, заговор)Либо у нас...Иных вариантов реалистичных нет...В РФ? Если Маск таки положит на лопатки Лейбов и Корону то ни второго такта не будет ни Кавказа...А если не положит... то Глобалисты снесут и Трампа и Маска еще до конца каденции...У нас? Ну тогда власть на Стефанчука... дальше семибоярщина и опять итоги...Т.е. третий вариант снова ведет к итогам...Но он не реалистичен... ибо никто в него играть не будет...Игра в долгую устраивает РФ... ибо это истощает в первую очередь ЕС и США... и приводит к смене политической карты там... через крах социалки и экономики...Останов внешней помощи?Поздно... на год машина заправлена...КУ и УК железобетонно гарантируют Перфокарту... а добробаты, занятые влиянием на местные власти, землю, передел и так далее - инструмент контроля.Власть никогда не пойдет на сокращенный вариант итогов... и не пойдет на смену ибо гарантии - это сама власть...Люди ищут Чудо избавления от Перфокарты... Всем сердцем желаю того же... Но иногда цветок должен увянуть и стать землей, чтоб весной зацвела трава и выросла ромашка...Цветок не спасти... да и он сам себя не хочет спасти...Мудр не тот кто пытается не дать ему опасть или верит в его жизнь зимой...Мудр тот, кто ждет новую траву и ромашку...Точнее мудр тот, кто спасет себя и сможет ее смотреть... и слава тем, кто понимая все добровольно станет почвой для ромашки...* (С)