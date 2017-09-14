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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 117341173511736117371173811739>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 97
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
25
Компроміс із росією (територіальні поступки)
29%
28
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
17
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
9%
9
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 17:11

  ЛАД написав:wild.tomcat
Вам хочется "побазарить"?
Вперёд и с песней.
Без меня.


ви не в курсі про заповідь "не хаміть і не будете послані"? так що "Вперёд и с песней."
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 17:13

  Faceless написав:....Тут в голосувалках немає опції "написати свій варіант", тож нема чого публікувати
Жаль.
Тогда, может, люди сами напишут, какие варианты ещё могут быть хотя бы предположительно?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 17:22

  ЛАД написав:
  Faceless написав:....Тут в голосувалках немає опції "написати свій варіант", тож нема чого публікувати
Жаль.
Тогда, может, люди сами напишут, какие варианты ещё могут быть хотя бы предположительно?

Багато букв, але який не який новий варіант. Автор іноді помиляється, будемо сподіватися, що і в цей раз з цією своєю перфокартою:

*Раз Чат меня разбудил... и не спит...
Написал огромный текст... академический... но потом вспомнил про Святую Инквизицию и... вытер его...

Но скажу Вам по простому...
РФ устраивают ОБА варианта:
а) длительная война на истощение... до раздела...
б) добровольное осуждение Майдана с последующими центробежными процессами...

Итог одинаков...
Заставить РФ отказаться от итога? Чем и как? Кем? Вы политическую карту Канады, США, ФРГ, Франции, Австрии и так далее давно смотрели?

Индонезия в БРИКС пошла... Это мега успех КНР... даже БВ не так важно...

У США сейчас только 1 путь - сжаться до пределов Концепции Монро, чтоб перегруппироваться и ответить на вызовы...

А чтоб спокойно это сделать нужно ответить на вызовы КНР в АТР...

Для этого Трамп собрал антикитайских ястребов у себя...

Вернемся к РФ... раскладку по итогам газа, удобрений и санкций дам утром... там печаль... но не для РФ...

Напомню что экономически и энергетически против ЕС играет Норвегия и Британия... помимо КНР и США... плюс РФ (но через санкции)...

Есть два пути:
Политическое решение в РФ (мятеж, переворот, заговор)
Либо у нас...

Иных вариантов реалистичных нет...
В РФ? Если Маск таки положит на лопатки Лейбов и Корону то ни второго такта не будет ни Кавказа...
А если не положит... то Глобалисты снесут и Трампа и Маска еще до конца каденции...

У нас? Ну тогда власть на Стефанчука... дальше семибоярщина и опять итоги...
Т.е. третий вариант снова ведет к итогам...
Но он не реалистичен... ибо никто в него играть не будет...

Игра в долгую устраивает РФ... ибо это истощает в первую очередь ЕС и США... и приводит к смене политической карты там... через крах социалки и экономики...

Останов внешней помощи?
Поздно... на год машина заправлена...

КУ и УК железобетонно гарантируют Перфокарту... а добробаты, занятые влиянием на местные власти, землю, передел и так далее - инструмент контроля.

Власть никогда не пойдет на сокращенный вариант итогов... и не пойдет на смену ибо гарантии - это сама власть...

Люди ищут Чудо избавления от Перфокарты... Всем сердцем желаю того же... Но иногда цветок должен увянуть и стать землей, чтоб весной зацвела трава и выросла ромашка...

Цветок не спасти... да и он сам себя не хочет спасти...

Мудр не тот кто пытается не дать ему опасть или верит в его жизнь зимой...
Мудр тот, кто ждет новую траву и ромашку...
Точнее мудр тот, кто спасет себя и сможет ее смотреть... и слава тем, кто понимая все добровольно станет почвой для ромашки...* (С)
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 17:25

  fox767676 написав:
  stm написав:Мне одновременно нравится кейс яхты нанятой гражданами Украины, с женщиной, с якорем под несколько тонн курсирующий недалеко от пролегания кабеля Краловецкого края. Тоже годно.

Ой как романтично, прямо "сердца трех" Джека Лондона
Я предавляю Вас,моя Королева, в водолазном костюме...
Но Краловецкий край все портит, холодно блин
Жаль Южный поток не построен, там как-то веселей, солнечней
А потом проливами-проливами и в лагуны Кикладов на самоизоляцию пока все не утрясется

Мой нелепо притворяющийся поклонник, я не знаю ни одного евро/долларового ИТ в здравом смысле мечтающего о Болгарии :) неискренность на неискренность - это мило, правда? )
stm
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 17:31

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:5 чел. верят в "Ізраїльський варіант", но объяснить, что это значит, тоже не захотели.

Та вже неодноразово пояснювали що це за варіант такий, але Ви ніяк не хочете його прийняти: це коли ні перший ні другий варіант не вдається, повне виснаження так і не наступає і Україна десятки років продовжує воювати з москалями, з відповідною перебудовою економіки і пропаганди. Чому при цьому сценарії український народ не майданить і не тікає в ЄС мені невідомо...

Не "не хочу", а не могу принять.
Израиль "десятки років" не "продовжує воювати". Самая длинная война была сейчас - целый год, даже немного больше. И то это не наша полномасштабная. Никакого сравнения. Самый жуткий - первый день. Так это крупнейший про..б израильской разведки и армии.
Обычно все войны Израиля - несколько дней, а потом годы или даже десятилетия без войны. С угрозой войны, но угроза это всё же другое.
Для того, чтобы у нас так было, сначала должен реализоваться какой-то другой вариант из голосовалки (2-й, 3-й, 5-й, ещё какой-то).
Почему "не тікає в ЄС" понятно. Никогда в истории, насколько знаю, оседлый народ не бросал свою землю и не уходил в полном составе. Такое бывало разве что во времена кочевников.
А "майданіть"...
С каким требованием? Сдаться? Начать переговоры?
Майдан по образцу 2014 моментально разгонят. И это будет правильно. Такой Майдан сегодня - быстрое поражение на фронте и капитуляция.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 17:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:С каким требованием? Сдаться? Начать переговоры?

Відкрити кордон,
демобілізувати тих, кого мобілізували багато років тому,
провести вибори із змінити потужну раду і преЗЕдента,
підняти зарплати,
знизити тарифи...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Вів 07 січ, 2025 17:47, всього редагувалось 3 разів.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 17:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Ви абсолютно точно передали ситуацію в Криму. Наче знов побував там, на Бельбеку.

тральщик "Черкаси" героіно чекав на захоплення

Тральщик Черкаси під час Російського вторгнення в Україну перебував на озері Донузлав. 6 березня 2014 року на виході з бухти Донузлав було затоплено два російські кораблі «Очаков» і «Шахтёр», 7 березня було затоплено ще одне судно, а 13 березня було затоплено четверте списане судно. Таким чином було створено барикаду, що заблокувала вихід з бухти кораблям Військово-Морських Сил України. Після початку тимчасової анексії Криму, 20 березня російські військові висунули ультиматум українським військовим про перехід на бік Росії. 21 березня написали рапорт на звільнення й зійшли з корабля 2 офіцери, один мічман і 9 людей особового складу. Екіпаж корабля відмовився виконати вимоги російських військових та здійснив спробу вирватися з Донузлава під пісню «Врагу не сдаётся наш гордый „Варяг“». Проте спроба була невдалою і корабель став на якір, щоб не сісти на мілину. Після цього корабель став тримати кругову оборону[8]. 23 березня екіпаж здійснив повторну спробу прорвати блокаду. Корабель спробував пройти поміж двох затоплених російських кораблів. «Черкасам» це майже вдалося, однак до них підійшов російський катер і вдарив у бік. Після цього носова частина «Черкас» опинилася на мілині[9]. 24 березня після захоплення російськими військовими корабля «Костянтин Ольшанський» «Черкаси» залишався єдиним військовим кораблем на Донузлаві під українським прапором. 25 березня ввечері російські військові захопили корабель. Штурм здійснювався за допомогою двох вертольотів Мі-35 та трьох швидкісних катерів. Він тривав понад дві години


з 22(ок 24 лютого) все було ясно, чекали наказу що перевести флот в Одесу і не дочекались, чому? тому що до влади прийли люди які навіть військової кафедри не закінчили, а чому? тому що був в комітеті комсомолу інституту, потім райком комсомолу(це вже креатива КГБ, тобто мав погодження-"наш товарищ"
1987—1990 роки — секретар райкому комсомолу, потім завідувач відділу агітації і пропаганди Дніпропетровського обкому комсомолу. Виступив одним з координаторів Демократичної платформи в КПРС, що агітувала за оновлення, децентралізацію Компартії, за що і позбувся партквитка.


всі ці маневри по озеру Донузлав знімав і коментував Влад Селезнев (прес-секретар ЗСУ), коли останне наше судно було захоплено, Влад Селезнев розридався у прямому етері
це виглядало як суцільна беспорадність Києва (як кажуть назвався груздем, ні...
Не дуж — не берись за гуж

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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 17:33

  wild.tomcat написав:
  ЛАД написав:wild.tomcat
Вам хочется "побазарить"?
Вперёд и с песней.
Без меня.

ви не в курсі про заповідь "не хаміть і не будете послані"? так що "Вперёд и с песней."
«Чем кумушек считать трудиться,
Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?»
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 17:38

  detroytred написав:
  Wirująświatła написав: прежде всего Украину предали крымчане, а Турчинов - маленький триггер в этой истории.

Навпаки.
Турчинов - це ключ і корінець цієї історії.

Якщо б підлеглі були отакі свідомі тощо, то й начальники не потрібні.

Ті ж самі всл, точно так само не виконали наказ Турчинова бити по аеропорту. Але коли він наполіг (що і зобов'язаний робити віддаючий наказ), то виконали.
В. Криму. Навіть. Наказу. Турчинов. Не дав.
То про яке виконання могла бути мова?

Согласен с Вашим взглядом, detroytred. Более того, он полностью стыкуется с моими данными, полученными непосредственно из Крыма от надежных людей. И это не смотря на абсолютное несоответствие Вашего взгляда киевской порохо-пропаганде в сми от 2013-2014 годов. Боты и тролли и сейчас запутывают всех здесь, подменяя истинную цель кровавого майдана (для тех, кто "платил за музыку") на примитивную и красивую обертку.

Мои данные получены непосредственно от главы юридической компании во время отжима Крыма:
- нас сдала, фактически предала киевская власть, никакой поддержки абсолютно;
- зеленые человечики это русские, они с военной техникой, явно подготовленные для захвата, что скрыть в принципе было невозможно для украинской разведки и следовательно Киев в теме (главой тогда был Турчинов, которого неестественно расхваливали в украинских сми);
- будет референдум, он априори не может быть законным, но если Киев промолчит и проглотит эту явную внешнюю агрессию со стороны кремля, то ему этого весь Крым не простит и результат референдума будет не проукраинский, судя по настроениям окружающих крымчан;
- крымчане поражены бездействием вооруженных сил Украины, которые на обвинения в преступном невыполнении обязанностей по всем Статутам и Конституции, оправдываются полученным приказом не оказывать сопротивление из Киева!!!???

Любой следователь, даже несильно продвинутый, обязан связать майданы в Киеве и отжим Крыма с целью определения дальнейших возможных планов у кремля и начала осуществления операции по разоблачению агентов кремля, дорвавшихся до власти в стране.
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 17:38

  detroytred написав:Бо при опорі скоріше за все рфяни дали б задню. Білецький прямо це вказав.
Тому і без шевронів.

І ці втрати були б на порядки порядків менші, ніж сьогоднішні.



може ви забули, як хуйло сказав-пусть попробуют стрелять в женщин и детей


після того, як зсу вбили хоч би 10 цивільних, миттево радбез ООН, Україна -фашисти і світова спільнота стає на сторону "захисників" без шевронів

бачив майбутній сценарій розвитку подій не гірше Турчинова

а вивести флот з Донузлава було без проблем ,чому не вивели?

припускаю, міркували таким чином: вивод флоту виглядав би як визнання (де факто), що Україні Крим не потрібен

хуйло сказав би-ось вони вивели кораблі, забрали літаки і вертольоти, тобто героїчно драпанули с Крима
Востаннє редагувалось prodigy в Вів 07 січ, 2025 17:45, всього редагувалось 1 раз.
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