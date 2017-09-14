ви не в курсі про заповідь "не хаміть і не будете послані"? так що "Вперёд и с песней."
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Додано: Вів 07 січ, 2025 17:11
Додано: Вів 07 січ, 2025 17:13
Додано: Вів 07 січ, 2025 17:22
Багато букв, але який не який новий варіант. Автор іноді помиляється, будемо сподіватися, що і в цей раз з цією своєю перфокартою:
*Раз Чат меня разбудил... и не спит...
Написал огромный текст... академический... но потом вспомнил про Святую Инквизицию и... вытер его...
Но скажу Вам по простому...
РФ устраивают ОБА варианта:
а) длительная война на истощение... до раздела...
б) добровольное осуждение Майдана с последующими центробежными процессами...
Итог одинаков...
Заставить РФ отказаться от итога? Чем и как? Кем? Вы политическую карту Канады, США, ФРГ, Франции, Австрии и так далее давно смотрели?
Индонезия в БРИКС пошла... Это мега успех КНР... даже БВ не так важно...
У США сейчас только 1 путь - сжаться до пределов Концепции Монро, чтоб перегруппироваться и ответить на вызовы...
А чтоб спокойно это сделать нужно ответить на вызовы КНР в АТР...
Для этого Трамп собрал антикитайских ястребов у себя...
Вернемся к РФ... раскладку по итогам газа, удобрений и санкций дам утром... там печаль... но не для РФ...
Напомню что экономически и энергетически против ЕС играет Норвегия и Британия... помимо КНР и США... плюс РФ (но через санкции)...
Есть два пути:
Политическое решение в РФ (мятеж, переворот, заговор)
Либо у нас...
Иных вариантов реалистичных нет...
В РФ? Если Маск таки положит на лопатки Лейбов и Корону то ни второго такта не будет ни Кавказа...
А если не положит... то Глобалисты снесут и Трампа и Маска еще до конца каденции...
У нас? Ну тогда власть на Стефанчука... дальше семибоярщина и опять итоги...
Т.е. третий вариант снова ведет к итогам...
Но он не реалистичен... ибо никто в него играть не будет...
Игра в долгую устраивает РФ... ибо это истощает в первую очередь ЕС и США... и приводит к смене политической карты там... через крах социалки и экономики...
Останов внешней помощи?
Поздно... на год машина заправлена...
КУ и УК железобетонно гарантируют Перфокарту... а добробаты, занятые влиянием на местные власти, землю, передел и так далее - инструмент контроля.
Власть никогда не пойдет на сокращенный вариант итогов... и не пойдет на смену ибо гарантии - это сама власть...
Люди ищут Чудо избавления от Перфокарты... Всем сердцем желаю того же... Но иногда цветок должен увянуть и стать землей, чтоб весной зацвела трава и выросла ромашка...
Цветок не спасти... да и он сам себя не хочет спасти...
Мудр не тот кто пытается не дать ему опасть или верит в его жизнь зимой...
Мудр тот, кто ждет новую траву и ромашку...
Точнее мудр тот, кто спасет себя и сможет ее смотреть... и слава тем, кто понимая все добровольно станет почвой для ромашки...* (С)
Додано: Вів 07 січ, 2025 17:25
Мой нелепо притворяющийся поклонник, я не знаю ни одного евро/долларового ИТ в здравом смысле мечтающего о Болгарии неискренность на неискренность - это мило, правда? )
Додано: Вів 07 січ, 2025 17:31
Не "не хочу", а не могу принять.
Израиль "десятки років" не "продовжує воювати". Самая длинная война была сейчас - целый год, даже немного больше. И то это не наша полномасштабная. Никакого сравнения. Самый жуткий - первый день. Так это крупнейший про..б израильской разведки и армии.
Обычно все войны Израиля - несколько дней, а потом годы или даже десятилетия без войны. С угрозой войны, но угроза это всё же другое.
Для того, чтобы у нас так было, сначала должен реализоваться какой-то другой вариант из голосовалки (2-й, 3-й, 5-й, ещё какой-то).
Почему "не тікає в ЄС" понятно. Никогда в истории, насколько знаю, оседлый народ не бросал свою землю и не уходил в полном составе. Такое бывало разве что во времена кочевников.
А "майданіть"...
С каким требованием? Сдаться? Начать переговоры?
Майдан по образцу 2014 моментально разгонят. И это будет правильно. Такой Майдан сегодня - быстрое поражение на фронте и капитуляция.
Додано: Вів 07 січ, 2025 17:32
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Відкрити кордон,
демобілізувати тих, кого мобілізували багато років тому,
провести вибори із змінити потужну раду і преЗЕдента,
підняти зарплати,
знизити тарифи...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Вів 07 січ, 2025 17:47, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Вів 07 січ, 2025 17:33
Re: Напад росії і білорусі на Україну
тральщик "Черкаси" героіно чекав на захоплення
з 22(ок 24 лютого) все було ясно, чекали наказу що перевести флот в Одесу і не дочекались, чому? тому що до влади прийли люди які навіть військової кафедри не закінчили, а чому? тому що був в комітеті комсомолу інституту, потім райком комсомолу(це вже креатива КГБ, тобто мав погодження-"наш товарищ"
всі ці маневри по озеру Донузлав знімав і коментував Влад Селезнев (прес-секретар ЗСУ), коли останне наше судно було захоплено, Влад Селезнев розридався у прямому етері
це виглядало як суцільна беспорадність Києва (як кажуть назвався груздем, ні...
Не дуж — не берись за гуж
Додано: Вів 07 січ, 2025 17:33
Додано: Вів 07 січ, 2025 17:38
Согласен с Вашим взглядом, detroytred. Более того, он полностью стыкуется с моими данными, полученными непосредственно из Крыма от надежных людей. И это не смотря на абсолютное несоответствие Вашего взгляда киевской порохо-пропаганде в сми от 2013-2014 годов. Боты и тролли и сейчас запутывают всех здесь, подменяя истинную цель кровавого майдана (для тех, кто "платил за музыку") на примитивную и красивую обертку.
Мои данные получены непосредственно от главы юридической компании во время отжима Крыма:
- нас сдала, фактически предала киевская власть, никакой поддержки абсолютно;
- зеленые человечики это русские, они с военной техникой, явно подготовленные для захвата, что скрыть в принципе было невозможно для украинской разведки и следовательно Киев в теме (главой тогда был Турчинов, которого неестественно расхваливали в украинских сми);
- будет референдум, он априори не может быть законным, но если Киев промолчит и проглотит эту явную внешнюю агрессию со стороны кремля, то ему этого весь Крым не простит и результат референдума будет не проукраинский, судя по настроениям окружающих крымчан;
- крымчане поражены бездействием вооруженных сил Украины, которые на обвинения в преступном невыполнении обязанностей по всем Статутам и Конституции, оправдываются полученным приказом не оказывать сопротивление из Киева!!!???
Любой следователь, даже несильно продвинутый, обязан связать майданы в Киеве и отжим Крыма с целью определения дальнейших возможных планов у кремля и начала осуществления операции по разоблачению агентов кремля, дорвавшихся до власти в стране.
Додано: Вів 07 січ, 2025 17:38
може ви забули, як хуйло сказав-пусть попробуют стрелять в женщин и детей
після того, як зсу вбили хоч би 10 цивільних, миттево радбез ООН, Україна -фашисти і світова спільнота стає на сторону "захисників" без шевронів
бачив майбутній сценарій розвитку подій не гірше Турчинова
а вивести флот з Донузлава було без проблем ,чому не вивели?
припускаю, міркували таким чином: вивод флоту виглядав би як визнання (де факто), що Україні Крим не потрібен
хуйло сказав би-ось вони вивели кораблі, забрали літаки і вертольоти, тобто героїчно драпанули с Крима
Востаннє редагувалось prodigy в Вів 07 січ, 2025 17:45, всього редагувалось 1 раз.
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