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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 07 січ, 2025 17:41
ЛАД написав: wild.tomcat написав: ЛАД написав:wild.tomcat
Вам хочется "побазарить"?
Вперёд и с песней.
Без меня.
ви не в курсі про заповідь "не хаміть і не будете послані"? так що "Вперёд и с песней."
«Чем кумушек считать трудиться,
Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?»
цілком з вами згідний. перед тим, як комусь щось писати, вам варто в дзеркало частіше дивитися.
ви тут вже з усіма перегризлися і до всіх претензії, всі вам не такі, ви один тут "свєточ" форуму. а можливо все навпаки, всі цілком адекватні і нормальні, а з вами щось не так? не розглядали такий варіант?
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Додано: Вів 07 січ, 2025 17:44
detroytred написав: ЛАД написав: Faceless написав:
....Тут в голосувалках немає опції "написати свій варіант", тож нема чого публікувати
Жаль.
Тогда, может, люди сами напишут, какие варианты ещё могут быть хотя бы предположительно?
Багато букв, але який не який новий варіант.
Нового варианта не увидел. Или неправильно понял текст.
Действительно, "багато букв", но мрачно.
Помня о Святой Инквизиции комментировать не буду.
Люди ищут Чудо избавления от Перфокарты... Всем сердцем желаю того же... Но иногда цветок должен увянуть и стать землей, чтоб весной зацвела трава и выросла ромашка...
Цветок не спасти... да и он сам себя не хочет спасти...
Мудр не тот кто пытается не дать ему опасть или верит в его жизнь зимой...
Мудр тот, кто ждет новую траву и ромашку...
Точнее мудр тот, кто спасет себя и сможет ее смотреть... и слава тем, кто понимая все добровольно станет почвой для ромашки...* (С)
"Оптимистическая трагедия"?
Сомневаюсь, что многие захотят стать "почвой для ромашки"
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Додано: Вів 07 січ, 2025 17:47
Banderlog написав:
я не більшість. Коли мої діди святкували тоді і я буду. А католики най святкуют свою хануку коли їм хочеться)
интересно а новый год вы когда празднуете?
так как идеологически новый год идет после рождества иначе рушится смысл фразы "2025 лет от рождества христова".
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Додано: Вів 07 січ, 2025 17:50
Дюрі-бачі написав: ЛАД написав:
С каким требованием? Сдаться? Начать переговоры?
Відкрити кордон, демобілізувати тих, кого мобілізували багато років тому, підняти зарплати, знизити тарифи...
Для женщин, детей, стариков, "непридатних" кордони открыты.
Всё остальное нереально.
"Где деньги, Зин?" - это к "підняти зарплати, знизити тарифи".
А чтобы "демобілізувати тих, кого мобілізували багато років тому", сначала набо мобилизовать новых на замену, а это как-то не получается.
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Додано: Вів 07 січ, 2025 17:51
prodigy написав: detroytred написав: Wirująświatła написав:
не только было нечем воевать но и мозгов, чтобы думать как надо воевать не было.
вывод, крымчане предали Украину прежде всего. Нужно ли было воевать в такой обстановке - хз. На это предательство были как обхективные так и субъективные причины. Во первых весь крым смотрел рус.тв. ну и т.д.
в каком то смысле эти события были закономерны.
Висновок інший.
Навіть за відсутності досвіду тощо, тобто навіть попри великі втрати отоді, можна було б досягти результату.
Бо при опорі скоріше за все рфяни дали б задню. Білецький прямо це вказав.
Тому і без шевронів.
стоп-стоп, може ви забули, як хуйло сказав-пусть попробуют стрелять в женщин и стариков
І ці втрати були б на порядки порядків менші, ніж сьогоднішні.
може ви забули, як хуйло сказав-пусть попробуют стрелять в женщин и детей
З червоних ліній путла, медвєдева і т.д. хто вже тільки не сміявся.
Спрацювала лише одна -- повномасштабка і аж у 2022 році.
І то після фактично пропозиції-запрошення американців (Блінкена) -- аля нехай спробує. Ми готові.
То якої рішучості можна було чекати від путла 2014 року розливу?
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Додано: Вів 07 січ, 2025 17:55
ЛАД написав:
Сомневаюсь, что многие захотят стать "почвой для ромашки"
Це має якесь значення?
Що вони там хочутьнехочуть.
Головне, що достатня кількість охочих є. Достатня. Щоб і неохочі були підключені.
Востаннє редагувалось detroytred
в Вів 07 січ, 2025 17:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 07 січ, 2025 17:58
stm
Надо было Пушкина читать, о рыбаке и рыбке
Киклады уже были считай у Ваших ног . Но нет! променяли на вислу с померанией,в которой только померать
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Додано: Вів 07 січ, 2025 17:59
[quote="5807927:_Mykola_"]
Mykola i Lad, слухайте арестовича, якщо своїх мізків бракує, слухайте про партію миру, про секретні перемови, про те, що роспад росії не можна допустити, про велику культуру і інший маразм
в 2014 ЛАД казав, що російських солдат офіційно немає на Донбасі (навіть на початку 2022 казав те саме), Боінг збила не росія
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prodigy
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Додано: Вів 07 січ, 2025 18:02
prodigy написав:
.........
Понимаю, что радиотехнический батальон это не пехотный.
Но автоматы есть и у них. И их не 30 чел. в батальоне.
Почему они подчинились требованиям 30 росс. автоматчиков?
О митинге крымских татар помните? Массовом митинге.
И об их просьбах выдать оружие. Почему этого не сделали?
И как бы тогда Путин рассказывал: "пусть попробуют стрелять в женщин и детей"?
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Додано: Вів 07 січ, 2025 18:07
Banderlog написав: prodigy написав:detroytred
Буханіє разом з російським флотом і кумівство погано вплинули на бойових дух наших "офіцерів-зрадників", тому це урок на майбутнє всім.
Забавна логіка.
Чому ж буханіє не вплинуло погано на російських офіцерів?
Може урок на майбутнє, що своїм потрібно платити гідну зарплату?
момент був вибран досить вдалий, на золотом дощу від нафти у рф після 2007р кожного року піднімали військовим оклади , почали будувати навіть соціальне житло
а подивиться як швидко це ізобіліє закінчилося, вже після 2014 (після захвату Криму і Донбасу) значні суму отримували тільки за контрактом (бажаєш грошей-ось тобі Донецк, або Сирія), а в літку у Сирії не сахар-пісок, а просто пісок з пустелі і 45С, тому навіть не дивуюсь твоїм запитанням, бо ти не здатен логічно сам мислити-треба все розжовувати і класти в рота.
за всю карьеру і мене такі недолугі тільки філіпинці попадались, серед наших жодного.
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