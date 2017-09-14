RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 11736117371173811739>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 97
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
25
Компроміс із росією (територіальні поступки)
29%
28
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
17
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
9%
9
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 18:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:При населении мира 8 млрд. "для більшості на планеті" любая дата рождества "це звичайний вечір".

читайте уважно: для більшості християн

а комуняки сьогодні Різдво святкують, чи 25 грудня?
prodigy
 
Повідомлень: 11557
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3272 раз.
Подякували: 3317 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 18:13

prodigy
Господин капитан, вы не охренели?
Судя по вашим сегодняшним выступлениям. вам уже пора галоперидол принимать.
Насколько понимаю, вам ещё нет 60 или только что исполнилось.
Почему вы не демонстрируете свой патриотизм в рядах ЗСУ?
Или вы "непридатний"?
Или с дивана с кондиционером и прочими благами цивилизации оно сподручнее?

P.s. Пишіть уважно: "для більшості на планеті-це звичайний вечір".
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 07 січ, 2025 18:26, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 32311
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 18:15

  detroytred написав:Навпаки.
Турчинов - це ключ і корінець цієї історії.

Якщо б підлеглі були отакі свідомі тощо, то й начальники не потрібні.

Ті ж самі всл, точно так само не виконали наказ Турчинова бити по аеропорту. Але коли він наполіг (що і зобов'язаний робити віддаючий наказ), то виконали.
В. Криму. Навіть. Наказу. Турчинов. Не дав.
То про яке виконання могла бути мова?

Цікаво чому Зеленський не віддасть наказ "Взяти Москву." Такий простий наказ.
Взяв. Дав наказ. Все закінчилось.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5929
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 18:23

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Навпаки.
Турчинов - це ключ і корінець цієї історії.

Якщо б підлеглі були отакі свідомі тощо, то й начальники не потрібні.

Ті ж самі всл, точно так само не виконали наказ Турчинова бити по аеропорту. Але коли він наполіг (що і зобов'язаний робити віддаючий наказ), то виконали.
В. Криму. Навіть. Наказу. Турчинов. Не дав.
То про яке виконання могла бути мова?

Цікаво чому Зеленський не віддасть наказ "Взяти Москву." Такий простий наказ.
Взяв. Дав наказ. Все закінчилось.

Это нереальный приказ.
В 2014 Путин, похоже, не готов был к прямой агрессии. Недаром были "зелёные человечки" и "нас там нет". Может, и не удалось бы отстоять Крым, а, может, при проявлении решительности и получилось бы. Как у Кучмы с Тузлой.
В 2014 Донецк и Луганск сдали, Харьков нет. Почему? Харьков был на грани. Удалось удержать достаточно легко - просто благодаря решительным действиям.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 32311
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 18:25

  ЛАД написав:
  prodigy написав:.........

Понимаю, что радиотехнический батальон это не пехотный.
Но автоматы есть и у них. И их не 30 чел. в батальоне.
Почему они подчинились требованиям 30 росс. автоматчиков?

О митинге крымских татар помните? Массовом митинге.
И об их просьбах выдать оружие. Почему этого не сделали?
И как бы тогда Путин рассказывал: "пусть попробуют стрелять в женщин и детей"?


радиотехнический батальон сосотит из:
-штабная рота (3 взвода - радио, телефонный, подвижных средств связи);
-телефонно-кабельная рота;
-телефонно-кабельная рота;
-подразделения обеспечения( в подразделении обеспечения автоматы точно должны иметься, а остальных штатное оружие офицера-ПМ.
общая численность ртб не больше 300 человек, на горе в Криму и митрное время (может было 150-180), допустим у них было 30 АКМ, а кто дал команду отстреливаться? Устав?
prodigy
 
Повідомлень: 11557
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3272 раз.
Подякували: 3317 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 18:27

ЛАД 61
prodigy
 
Повідомлень: 11557
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3272 раз.
Подякували: 3317 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 18:30

  fox767676 написав:stm

Надо было Пушкина читать, о рыбаке и рыбке
Киклады уже были считай у Ваших ног . Но нет! променяли на вислу с померанией,в которой только померать

Толстого, Достоевского и etc отвернуло. Как и большого балета. Знаете ли потом идут танки, поэтому им место в Туве ) приобщаться порабрщенным глубинкам.
А нам Леся Украинка, Лина Костенко, Леонтович) Абсолютно не жалею, что в моем представлении поэзии Пушкин с треском проигрывает Костенко. Это так возмущает ценителей, но что поделать... Вот не могу понять EES уже вводят или ещё никак... Но вы ж невыездной, то не заморачивайтесь :) и у кого нерыбная жизнь по Пушкину, вопрос...
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5374
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 18:31

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Навпаки.
Турчинов - це ключ і корінець цієї історії.

Якщо б підлеглі були отакі свідомі тощо, то й начальники не потрібні.

Ті ж самі всл, точно так само не виконали наказ Турчинова бити по аеропорту. Але коли він наполіг (що і зобов'язаний робити віддаючий наказ), то виконали.
В. Криму. Навіть. Наказу. Турчинов. Не дав.
То про яке виконання могла бути мова?

Цікаво чому Зеленський не віддасть наказ "Взяти Москву." Такий простий наказ.
Взяв. Дав наказ. Все закінчилось.

Это нереальный приказ.
В 2014 Путин, похоже, не готов был к прямой агрессии. Недаром были "зелёные человечки" и "нас там нет". Может, и не удалось бы отстоять Крым, а, может, при проявлении решительности и получилось бы. Как у Кучмы с Тузлой.
В 2014 Донецк и Луганск сдали, Харьков нет. Почему? Харьков был на грани. Удалось удержать достаточно легко - просто благодаря решительным действиям.

Що означає нереальний? Зе може його віддати? Може.
Ви дуже розумні сьогодні(в 2024). В 2014 все це бачилось по-іншому.
Для "решительных действий" потрібні повноваження, підтримка, "бразды правления", команда і т.д. В Турчинова(спочатку) цього не було.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5929
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 18:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Как у Кучмы с Тузлой.

тузла -це ніщо і по теріторії і по значенню, балачки про Тузлу-це більше для піару

В 2014 Донецк и Луганск сдали, Харьков нет. Почему? Харьков был на грани. Удалось удержать достаточно легко - просто благодаря решительным действиям.


не все так однозначно: які сили були задіяні в Луганську (почитайте про штурм главка СБУ), чому українська альфа відмовилась штурмувати

11 квіт. 2014 р. — Спецназ «Альфа» отказался штурмовать административные здания в Донецке и Луганске ... Киевские власти намеревались применить силу в отношении


в Харкові було все значно простіше, півсотні максимум сепарів на автобусах з білгорода
prodigy
 
Повідомлень: 11557
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3272 раз.
Подякували: 3317 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 18:34

  ЛАД написав:Господин капитан, вы не охренели?
о а говорите что только я хамлю. или вам тоже можно?
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26936
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2424 раз.
Подякували: 3401 раз.
 
Профіль
 
3
  #<1 ... 11736117371173811739>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
27 80546
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 січ, 2025 20:48
Господар Вельзевула
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 254261
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 896356
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.