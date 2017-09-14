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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 07 січ, 2025 18:10
ЛАД написав:
При населении мира 8 млрд. "для більшості на планеті" любая дата рождества "це звичайний вечір".
читайте уважно: для більшості християн
а комуняки сьогодні Різдво святкують, чи 25 грудня?
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Додано: Вів 07 січ, 2025 18:13
prodigy
Господин капитан, вы не охренели?
Судя по вашим сегодняшним выступлениям. вам уже пора галоперидол принимать.
Насколько понимаю, вам ещё нет 60 или только что исполнилось.
Почему вы не демонстрируете свой патриотизм в рядах ЗСУ?
Или вы "непридатний"?
Или с дивана с кондиционером и прочими благами цивилизации оно сподручнее?
P.s. Пишіть уважно: "для більшості на планеті-це звичайний вечір".
Востаннє редагувалось ЛАД
в Вів 07 січ, 2025 18:26, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 07 січ, 2025 18:15
detroytred написав:
Навпаки.
Турчинов - це ключ і корінець цієї історії.
Якщо б підлеглі були отакі свідомі тощо, то й начальники не потрібні.
Ті ж самі всл, точно так само не виконали наказ Турчинова бити по аеропорту. Але коли він наполіг (що і зобов'язаний робити віддаючий наказ), то виконали.
В. Криму. Навіть. Наказу. Турчинов. Не дав.
То про яке виконання могла бути мова?
Цікаво чому Зеленський не віддасть наказ "Взяти Москву." Такий простий наказ.
Взяв. Дав наказ. Все закінчилось.
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Додано: Вів 07 січ, 2025 18:23
andrijk777 написав: detroytred написав:
Навпаки.
Турчинов - це ключ і корінець цієї історії.
Якщо б підлеглі були отакі свідомі тощо, то й начальники не потрібні.
Ті ж самі всл, точно так само не виконали наказ Турчинова бити по аеропорту. Але коли він наполіг (що і зобов'язаний робити віддаючий наказ), то виконали.
В. Криму. Навіть. Наказу. Турчинов. Не дав.
То про яке виконання могла бути мова?
Цікаво чому Зеленський не віддасть наказ "Взяти Москву." Такий простий наказ.
Взяв. Дав наказ. Все закінчилось.
Это нереальный приказ.
В 2014 Путин, похоже, не готов был к прямой агрессии. Недаром были "зелёные человечки" и "нас там нет". Может, и не удалось бы отстоять Крым, а, может, при проявлении решительности и получилось бы. Как у Кучмы с Тузлой.
В 2014 Донецк и Луганск сдали, Харьков нет. Почему? Харьков был на грани. Удалось удержать достаточно легко - просто благодаря решительным действиям.
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Додано: Вів 07 січ, 2025 18:25
ЛАД написав: prodigy написав:
.........
Понимаю, что радиотехнический батальон это не пехотный.
Но автоматы есть и у них. И их не 30 чел. в батальоне.
Почему они подчинились требованиям 30 росс. автоматчиков?
О митинге крымских татар помните? Массовом митинге.
И об их просьбах выдать оружие. Почему этого не сделали?
И как бы тогда Путин рассказывал: "пусть попробуют стрелять в женщин и детей"?
радиотехнический батальон сосотит из:
-штабная рота (3 взвода - радио, телефонный, подвижных средств связи);
-телефонно-кабельная рота;
-телефонно-кабельная рота;
-подразделения обеспечения( в подразделении обеспечения автоматы точно должны иметься, а остальных штатное оружие офицера-ПМ.
общая численность ртб не больше 300 человек, на горе в Криму и митрное время (может было 150-180), допустим у них было 30 АКМ, а кто дал команду отстреливаться? Устав?
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Додано: Вів 07 січ, 2025 18:27
ЛАД 61
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Додано: Вів 07 січ, 2025 18:30
fox767676 написав:stm
Надо было Пушкина читать, о рыбаке и рыбке
Киклады уже были считай у Ваших ног . Но нет! променяли на вислу с померанией,в которой только померать
Толстого, Достоевского и etc отвернуло. Как и большого балета. Знаете ли потом идут танки, поэтому им место в Туве ) приобщаться порабрщенным глубинкам.
А нам Леся Украинка, Лина Костенко, Леонтович) Абсолютно не жалею, что в моем представлении поэзии Пушкин с треском проигрывает Костенко. Это так возмущает ценителей, но что поделать... Вот не могу понять EES уже вводят или ещё никак... Но вы ж невыездной, то не заморачивайтесь
и у кого нерыбная жизнь по Пушкину, вопрос...
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Додано: Вів 07 січ, 2025 18:31
ЛАД написав: andrijk777 написав: detroytred написав:
Навпаки.
Турчинов - це ключ і корінець цієї історії.
Якщо б підлеглі були отакі свідомі тощо, то й начальники не потрібні.
Ті ж самі всл, точно так само не виконали наказ Турчинова бити по аеропорту. Але коли він наполіг (що і зобов'язаний робити віддаючий наказ), то виконали.
В. Криму. Навіть. Наказу. Турчинов. Не дав.
То про яке виконання могла бути мова?
Цікаво чому Зеленський не віддасть наказ "Взяти Москву." Такий простий наказ.
Взяв. Дав наказ. Все закінчилось.
Это нереальный приказ.
В 2014 Путин, похоже, не готов был к прямой агрессии. Недаром были "зелёные человечки" и "нас там нет". Может, и не удалось бы отстоять Крым, а, может, при проявлении решительности и получилось бы. Как у Кучмы с Тузлой.
В 2014 Донецк и Луганск сдали, Харьков нет. Почему? Харьков был на грани. Удалось удержать достаточно легко - просто благодаря решительным действиям.
Що означає нереальний? Зе може його віддати? Може.
Ви дуже розумні сьогодні(в 2024). В 2014 все це бачилось по-іншому.
Для "решительных действий" потрібні повноваження, підтримка, "бразды правления", команда і т.д. В Турчинова(спочатку) цього не було.
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Додано: Вів 07 січ, 2025 18:34
ЛАД написав:Как у Кучмы с Тузлой.
тузла -це ніщо і по теріторії і по значенню, балачки про Тузлу-це більше для піаруВ 2014 Донецк и Луганск сдали, Харьков нет. Почему? Харьков был на грани. Удалось удержать достаточно легко - просто благодаря решительным действиям.
не все так однозначно: які сили були задіяні в Луганську (почитайте про штурм главка СБУ), чому українська альфа відмовилась штурмувати
11 квіт. 2014 р. — Спецназ «Альфа» отказался штурмовать административные здания в Донецке и Луганске ... Киевские власти намеревались применить силу в отношении
в Харкові було все значно простіше, півсотні максимум сепарів на автобусах з білгорода
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Додано: Вів 07 січ, 2025 18:34
ЛАД написав:
Господин капитан, вы не охренели?
о а говорите что только я хамлю. или вам тоже можно?
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