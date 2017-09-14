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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 07 січ, 2025 18:35
prodigy написав:
.............
радиотехнический батальон сосотит из:
-штабная рота (3 взвода - радио, телефонный, подвижных средств связи);
-телефонно-кабельная рота;
-телефонно-кабельная рота;
-подразделения обеспечения( в подразделении обеспечения автоматы точно должны иметься, а остальных штатное оружие офицера-ПМ.
общая численность ртб не больше 300 человек, на горе в Криму и митрное время (может было 150-180), допустим у них было 30 АКМ, а кто дал команду отстреливаться? Устав?
радиотехнический батальон бывает разного состава. У вас состав не радиотехнического батальона, а, возможно, батальона связи, не знаю точно.
В штабной и телефонно-кабельной ротах не только офицеры с ПМ. У солдат табельное оружие - автомат. Батальон, даже радиотехнический, это боевая часть, а не сборище благородных девиц.
А кто дал приказ подчиниться требованию каких-то непонятных 30 автоматчиков, которые пришли "защищать" батальон от непонятных "провокаций"? Устав?
И "вимкнули апаратуру" украинские офицеры и солдаты, а не российские.
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Додано: Вів 07 січ, 2025 18:42
Wirująświatła написав: ЛАД написав:
Господин капитан, вы не охренели?
о а говорите что только я хамлю. или вам тоже можно?
Виталик, вы читаете только мои посты?
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Додано: Вів 07 січ, 2025 18:44
andrijk777 написав:
Цікаво чому Зеленський не віддасть наказ "Взяти Москву." Такий простий наказ.
Взяв. Дав наказ. Все закінчилось.
Порівнювати слід порівнювані речі, то щоб повторити "подвиг" Турчинова в Криму, то преЗЕденту зараз би слід віддати наказ "не стріляти москалів в Покровську / Запоріжжі / Херсоні, передислокуватись в Миколаївську/Дніпропетровську/Харківські області"
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Вів 07 січ, 2025 18:46, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 07 січ, 2025 18:44
ЛАД написав: Wirująświatła написав: ЛАД написав:
Господин капитан, вы не охренели?
о а говорите что только я хамлю. или вам тоже можно?
Виталик, вы читаете только мои посты?
понимаю ваше желание чтобы я читал только вас, но нет. Читаю вас и еще парочку форумчан.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Вів 07 січ, 2025 18:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 07 січ, 2025 18:45
ЛАД написав: prodigy написав:
.............
радиотехнический батальон сосотит из:
-штабная рота (3 взвода - радио, телефонный, подвижных средств связи);
-телефонно-кабельная рота;
-телефонно-кабельная рота;
-подразделения обеспечения( в подразделении обеспечения автоматы точно должны иметься, а остальных штатное оружие офицера-ПМ.
общая численность ртб не больше 300 человек, на горе в Криму и митрное время (может было 150-180), допустим у них было 30 АКМ, а кто дал команду отстреливаться? Устав?
радиотехнический батальон бывает разного состава. У вас состав не радиотехнического батальона, а, возможно, батальона связи, не знаю точно.
В штабной и телефонно-кабельной ротах не только офицеры с ПМ. У солдат табельное оружие - автомат. Батальон, даже радиотехнический, это боевая часть, а не сборище благородных девиц.
А кто дал приказ подчиниться требованию каких-то непонятных 30 автоматчиков, которые пришли "защищать" батальон от непонятных терактов? Устав?
може років через 10 дізнаємость, що у командира рт батальону брат дружини був офіцером в КЧФ, може контр-розвідка, по факту повна втрата боєздатності підрозділів після такиж сюжетів по українському ТВ.
памятає, ак тільки внов призначений контрадмірал Березовський зрадив Україні, росіяне миттево показали його по всім каналам (а наші теж показали, чому? щоб цим підняти дух на спротив)
Дени́с Валенти́нович Березо́вський 1 березня 2014 року, під час агресії Росії в Криму, призначений командувачем Військово-морських сил України. Наступного дня, 2 березня того ж року перейшов на бік російських окупантів, зрадивши присягу народу України та склавши присягу на вірність «мешканцям АР Крим та міста Севастополя».
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Додано: Вів 07 січ, 2025 18:45
prodigy написав:
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в Харкові було все значно простіше, півсотні максимум сепарів на автобусах з білгорода
В Харькове было достаточно местных сепаров. Не півсотні, а гораздо больше.
И чем Харьков отличался от Луганска, Донецка?
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Додано: Вів 07 січ, 2025 18:46
Дюрі-бачі написав: andrijk777 написав:
Цікаво чому Зеленський не віддасть наказ "Взяти Москву." Такий простий наказ.
Взяв. Дав наказ. Все закінчилось.
Порівнювати слід порівнювані речі, то щоб повторити "подвиг" Турчинова в Криму, то преЗЕденту зараз би слід віддати наказ "не стріляти москалів в Покровську / Запоріжжі / Херсоні, передислокуватись в Миколаївську/Дніпропетровську/Харківські області"
На Левобережье.
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Додано: Вів 07 січ, 2025 18:50
"Замять это дело не получится!" Алиев размазал Путина! В России не знают что ответить
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Додано: Вів 07 січ, 2025 18:50
prodigy написав:
..........
Дени́с Валенти́нович Березо́вський 1 березня 2014 року, під час агресії Росії в Криму, призначений командувачем Військово-морських сил України. Наступного дня, 2 березня того ж року перейшов на бік російських окупантів, зрадивши присягу народу України та склавши присягу на вірність «мешканцям АР Крим та міста Севастополя».
Его тоже Зеленский назначал?
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Додано: Вів 07 січ, 2025 18:55
detroytred написав: ЛАД написав:
Сомневаюсь, что многие захотят стать "почвой для ромашки"
Це має якесь значення?
Що вони там хочутьнехочуть.
Головне, що достатня кількість охочих є. Достатня. Щоб і неохочі були підключені
.
Пока что не особо получается.
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