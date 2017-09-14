prodigy написав:........ в Харкові було все значно простіше, півсотні максимум сепарів на автобусах з білгорода
В Харькове было достаточно местных сепаров. Не півсотні, а гораздо больше. И чем Харьков отличался от Луганска, Донецка?
в Одесі сепарів було не меньше , вони і досі при владі (мер труханов) все було як кажуть в футболі "на тоненького", десь сепарам не пощастило(Харків, Одеса, Дніпро), велика помилка у квітні 2014 на Донбасі (після втрати Криму) боягузство і зрада офіцерів на містах (командир донецької Альфи ходаковский вже 10 років проти нас ) 300 співробітників Луганського сбу зрадили і перейшли на бік ворога
Список колишніх працівників Луганської СБУ, який ми наводимо в цьому матеріалі та які зрадили Батьківщину, а потім ще й стали основою так званого МГБ ЛНР, аж ніяк не повний. Адже, за наданою Тижню екс-заступником голови УСБУ в Луганській області Олегом Животовом інформацією, з 580 співробітників управління станом на квітень 2014 року понад 300 протягом кількох наступних місяців звільнилися або перейшли на бік ворога. Отже, розглянемо постаті тих, кого нам вдалося відшукати.
Розпочнемо з генерал-майора Леоніда Пасічника, колишнього начальника головного відділу «К» УСБУ в Луганській області та Стахановського міжрайвідділу УСБУ, який із жовтня 2014-го очолив «міністерство державної безпеки ЛНР» і якого вважають особисто відданим очільникові «ДНР» Плотницькому. Подейкують, що він курирував убивства неугодних луганському «фюрерові» керівників бандформувань, зокрема Олексія Мозгового та Олександра Бєднова. «Відділ захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом МГБ ЛНР» очолює такий собі полковник Андрій Руденко, колишній старший оперуповноважений 3-го сектору відділу захисту національної державності УСБУ в Луганській області. Цей персонаж розпочав свою сепаратистську кар’єру ще в червні 2014-го, коли став керівником одного з підрозділів «контррозвідки ЛНР» у Стаханові. Тепер відповідає за контррозвідувальне забезпечення діяльності диверсійно-розвідувальних груп, очолюваних ватажками на прізвиська Отаман і Змій, які беруть участь у бойових діях проти ЗСУ на Алчевсько-Дебальцевському напрямку. Зрозуміло, що від самого початку зрадницької діяльності Руденко систематично передавав терористам інформацію щодо дислокації, переміщення, чисельного складу та озброєння українських військ, яку, своєю чергою, отримував через свою колишню агентуру та екс-працівників, що залишилися на українській території. На сьогодні, за оперативною інформацією СБУ, здобуває дані працівників правоохоронних органів та військовослужбовців ЗСУ. Також курирує процес їх перевербування в разі потрапляння в полон, не гребує й тортурами. Перебуває в розшуку.
Помічник начальника УСБУ в Луганській області — начальник відділу господарського забезпечення майор Дмитро Сімоненков 13 серпня 2015 року був позбавлений військового звання за дезертирство. За оперативними даними, працівники управління внутрішньої безпеки СБУ на початку 2015-го виявили в його телефоні численні есемески із секретною інформацією, яку зрадник передавав у «МГБ ЛНР». Сімоненкову запропонували пройти процедуру перевірки на поліграфі, яка підтвердила співпрацю з ворогом. Після цього тоді ще майор одразу втік до РФ. Чому він не був затриманий, не зрозуміло.
Дени́с Валенти́нович Березо́вський 1 березня 2014 року, під час агресії Росії в Криму, призначений командувачем Військово-морських сил України. Наступного дня, 2 березня того ж року перейшов на бік російських окупантів, зрадивши присягу народу України та склавши присягу на вірність «мешканцям АР Крим та міста Севастополя».
andrijk777 написав:------------------------ detroytred Навпаки. Турчинов - це ключ і корінець цієї історії.
Якщо б підлеглі були отакі свідомі тощо, то й начальники не потрібні.
Ті ж самі всл, точно так само не виконали наказ Турчинова бити по аеропорту. Але коли він наполіг (що і зобов'язаний робити віддаючий наказ), то виконали. В. Криму. Навіть. Наказу. Турчинов. Не дав. То про яке виконання могла бути мова? -------------------- Цікаво чому Зеленський не віддасть наказ "Взяти Москву." Такий простий наказ. Взяв. Дав наказ. Все закінчилось.
Это нереальный приказ. В 2014 Путин, похоже, не готов был к прямой агрессии. Недаром были "зелёные человечки" и "нас там нет". Может, и не удалось бы отстоять Крым, а, может, при проявлении решительности и получилось бы. Как у Кучмы с Тузлой. В 2014 Донецк и Луганск сдали, Харьков нет. Почему? Харьков был на грани. Удалось удержать достаточно легко - просто благодаря решительным действиям.
Що означає нереальний? Зе може його віддати? Може. Ви дуже розумні сьогодні(в 2024). В 2014 все це бачилось по-іншому. Для "решительных действий" потрібні повноваження, підтримка, "бразды правления", команда і т.д. В Турчинова(спочатку) цього не було.
Ещё раз. Почему на Харьков "повноважень, підтримки, "бразды правления", команды і т.д." хватило, а на Луганск-Донецк нет? Когда люди делают революцию, а не просто захватывают власть, обо всём этом думают заранее, а не жалуются на нехватку ""повноважень, підтримки". А вот когла к власти рвутся ради доступа к жирному пирогу, тогда бывает всякое. И "нехватка полномочий", и нехватка решительности, и просто трусость.
ЛАД написав:------------------------ prodigy ..........
Дени́с Валенти́нович Березо́вський 1 березня 2014 року, під час агресії Росії в Криму, призначений командувачем Військово-морських сил України. Наступного дня, 2 березня того ж року перейшов на бік російських окупантів, зрадивши присягу народу України та склавши присягу на вірність «мешканцям АР Крим та міста Севастополя».
------------------------- Его тоже Зеленский назначал?
на той час танцював у москві, був відсутній
Меняете тему. "Своих" обвинять нельзя?
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 07 січ, 2025 19:10, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав:Цікаво чому Зеленський не віддасть наказ "Взяти Москву." Такий простий наказ. Взяв. Дав наказ. Все закінчилось.
Порівнювати слід порівнювані речі, то щоб повторити "подвиг" Турчинова в Криму, то преЗЕденту зараз би слід віддати наказ "не стріляти москалів в Покровську / Запоріжжі / Херсоні, передислокуватись в Миколаївську/Дніпропетровську/Харківські області"
Порівнювати слід порівнювані речі, за Зе проголосувало 73%, а хто такий Турчинов?
ЛАД написав:Ещё раз. Почему на Харьков "повноважень, підтримки, "бразды правления", команды і т.д." хватило, а на Луганск-Донецк нет? Когда люди делают революцию, а не просто захватывают власть, обо всём этом думают заранее, а не жалуются на нехватку ""повноважень, підтримки". А вот когла к власти рвутся ради доступа к жирному пирогу, тогда бывает всякое. И "нехватка полномочий", и нехватка решительности, и просто трусость.
Ось цих людей і питайте. До чого тут Турчинов? Тим більше це була зовнішня агресія. В 2022 винуватий Путін, а в 2014 винуватий Турчинов. Подвійні стандарти прям очевидні.
Аннексию Крыма планировали до Майдана: появились детали подготовки "русской весны" Такое заявление сделал политик и общественный деятель, лидер правозащитного движения "Сила права" Андрей Сенченко, выступая в качестве свидетеля на суде по делу о госизмене Януковича.
По словам Сенченко, в конце октября – начале ноября 2013 года спикер парламента Крыма Владимир Константинов, вернувшись из очередной поездки в Москву, затребовал от руководителя правовой службы секретариата Верховной Рады Крыма "все документы, касающиеся акта 54-го года".
"Под актом 1954 года имеется в виду решение о передаче Крыма из состава Российской Федерации в состав Украинской ССР. На мой взгляд, это является признаком того, что уже тогда шла подготовительная работа", - подчеркнул он.
В начале 2000-х годов в Севастополе дома, подаренные президентом России Владимиром Путиным морякам-черноморцам, считались самыми престижными в городе. А сейчас они утопают в грязи и отключаются от газоснабжения, пишет 13 февраля «Информер».
Проблемными «Путинские» дома стали ещё в тот момент, когда российский флот в своё время отказался передать их тогда ещё украинскому городу. Не передал их и уже российскому Севастополю, несмотря на то, что основные квартиросъёмщики уже давно не служат на Черноморском флоте, уточняет издание.