Список колишніх працівників Луганської СБУ, який ми наводимо в цьому матеріалі та які зрадили Батьківщину, а потім ще й стали основою так званого МГБ ЛНР, аж ніяк не повний. Адже, за наданою Тижню екс-заступником голови УСБУ в Луганській області Олегом Животовом інформацією, з 580 співробітників управління станом на квітень 2014 року понад 300 протягом кількох наступних місяців звільнилися або перейшли на бік ворога. Отже, розглянемо постаті тих, кого нам вдалося ­відшукати.



Розпочнемо з генерал-майора Леоніда Пасічника, колишнього начальника головного відділу «К» УСБУ в Луганській області та Стахановського міжрайвідділу УСБУ, який із жовтня 2014-го очолив «міністерство державної безпеки ЛНР» і якого вважають особисто відданим очільникові «ДНР» Плотницькому. Подейкують, що він курирував убивства неугодних луганському «фюрерові» керівників бандформувань, зокрема Олексія Мозгового та Олександра Бєднова.

«Відділ захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом МГБ ЛНР» очолює такий собі полковник Андрій Руденко, колишній старший оперуповноважений 3-го сектору відділу захисту національної державності УСБУ в Луганській області. Цей персонаж розпочав свою сепаратистську кар’єру ще в червні 2014-го, коли став керівником одного з підрозділів «контррозвідки ЛНР» у Стаханові. Тепер відповідає за контррозвідувальне забезпечення діяльності диверсійно-розвідувальних груп, очолюваних ватажками на прізвиська Отаман і Змій, які беруть участь у бойових діях проти ЗСУ на Алчевсько-Дебальцевському напрямку. Зрозуміло, що від самого початку зрадницької діяльності Руденко систематично передавав терористам інформацію щодо дислокації, переміщення, чисельного складу та озброєння українських військ, яку, своєю чергою, отримував через свою колишню агентуру та екс-працівників, що залишилися на українській території. На сьогодні, за оперативною інформацією СБУ, здобуває дані працівників правоохоронних органів та військовослужбовців ЗСУ. Також курирує процес їх перевербування в разі потрапляння в полон, не гребує й тортурами. Перебуває в розшуку.



Помічник начальника УСБУ в Луганській області — начальник відділу господарського забезпечення майор Дмитро Сімоненков 13 серпня 2015 року був позбавлений військового звання за дезертирство. За оперативними даними, працівники управління внутрішньої безпеки СБУ на початку 2015-го виявили в його телефоні численні есемески із секретною інформацією, яку зрадник передавав у «МГБ ЛНР». Сімоненкову запропонували пройти процедуру перевірки на поліграфі, яка підтвердила співпрацю з ворогом. Після цього тоді ще майор одразу втік до РФ. Чому він не був затриманий, не зрозуміло.