_Mykola_ написав: Mykola i Lad, слухайте арестовича, якщо своїх мізків бракує, слухайте про партію миру, про секретні перемови, про те, що роспад росії не можна допустити, про велику культуру і інший маразм
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Востаннє редагувалось _Mykola_ в Вів 07 січ, 2025 19:37, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła написав:о чем вы спорите, при такой поддержке путина крымчанами аннексия случилась бы в любом случае, даже при чивокуне. Искали повод, обдумывали как лучше, а тут бац майдан, какой подарок путину.
Аннексию Крыма планировали до Майдана: появились детали подготовки "русской весны" Такое заявление сделал политик и общественный деятель, лидер правозащитного движения "Сила права" Андрей Сенченко, выступая в качестве свидетеля на суде по делу о госизмене Януковича.
По словам Сенченко, в конце октября – начале ноября 2013 года спикер парламента Крыма Владимир Константинов, вернувшись из очередной поездки в Москву, затребовал от руководителя правовой службы секретариата Верховной Рады Крыма "все документы, касающиеся акта 54-го года".
"Под актом 1954 года имеется в виду решение о передаче Крыма из состава Российской Федерации в состав Украинской ССР. На мой взгляд, это является признаком того, что уже тогда шла подготовительная работа", - подчеркнул он.
ЛАД написав:Ещё раз. Почему на Харьков "повноважень, підтримки, "бразды правления", команды і т.д." хватило, а на Луганск-Донецк нет? Когда люди делают революцию, а не просто захватывают власть, обо всём этом думают заранее, а не жалуются на нехватку ""повноважень, підтримки". А вот когла к власти рвутся ради доступа к жирному пирогу, тогда бывает всякое. И "нехватка полномочий", и нехватка решительности, и просто трусость.
Ось цих людей і питайте. До чого тут Турчинов? Тим більше це була зовнішня агресія. В 2022 винуватий Путін, а в 2014 винуватий Турчинов. Подвійні стандарти прям очевидні.
Я уже не раз писал, вина Путина и в 2014, и в 2022 очевидна и нечего обсуждать. На него мы повлиять не можем. А вот свои ошибки обсуждать необходимо, хотя бы для того, чтобы не повторять их. И сегодня можно тупо верить в то что "РФ виснажеться" и мы вот-вот "переможемо", "ніяких перемовин", а в результате прийти к ещё худшей ситуации.
Дюрі-бачі написав: З 23 лютого до 7 червня Турчинов був виконувачем обов'язків Президента України.
Був "виконувачем обов'язків Президента України" на підставі чого? Якого закону, статті Конституції? Більше того - посади "виконувач обов'язків Президента України" не існує. Можна посилання де озвучена така посада, обов'язки і права цієї посади?