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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11739117401174111742>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 99
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
25%
25
Компроміс із росією (територіальні поступки)
29%
29
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
18
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
9%
9
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 19:30

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:---------------------
ЛАД
Господин капитан, вы не охренели?
--------------------
о а говорите что только я хамлю. или вам тоже можно?

Виталик, вы читаете только мои посты?

понимаю ваше желание чтобы я читал только вас, но нет. Читаю вас и еще парочку форумчан.

У меня такого желания нет.
prodigy и wild.tomcat, надеюсь, читаете?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 19:34

  prodigy написав:
  _Mykola_ написав:
Mykola i Lad, слухайте арестовича, якщо своїх мізків бракує, слухайте про партію миру, про секретні перемови, про те, що роспад росії не можна допустити, про велику культуру і інший маразм

Поділіться списком тих кого Ви читаєте/слухаєте...
Чи як Shaman зіллєтесь. :lol:
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Вів 07 січ, 2025 19:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 19:35

  ЛАД написав:У меня такого желания нет.
prodigy и wild.tomcat, надеюсь, читаете?
читаю, но ваши посты на порядок умнее. вы на это намекаете?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 19:36

  Wirująświatła написав:о чем вы спорите, при такой поддержке путина крымчанами аннексия случилась бы в любом случае, даже при чивокуне. Искали повод, обдумывали как лучше, а тут бац майдан, какой подарок путину.

https://apostrophe.ua/news/politics/201 ... atyi/48301

Аннексию Крыма планировали до Майдана: появились детали подготовки "русской весны"
Такое заявление сделал политик и общественный деятель, лидер правозащитного движения "Сила права" Андрей Сенченко, выступая в качестве свидетеля на суде по делу о госизмене Януковича.

По словам Сенченко, в конце октября – начале ноября 2013 года спикер парламента Крыма Владимир Константинов, вернувшись из очередной поездки в Москву, затребовал от руководителя правовой службы секретариата Верховной Рады Крыма "все документы, касающиеся акта 54-го года".

"Под актом 1954 года имеется в виду решение о передаче Крыма из состава Российской Федерации в состав Украинской ССР. На мой взгляд, это является признаком того, что уже тогда шла подготовительная работа", - подчеркнул он.

https://news.obozrevatel.com/politics/a ... vesnyi.htm

Но кто-то ж такой подарок сделал.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 19:38

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:У меня такого желания нет.
prodigy и wild.tomcat, надеюсь, читаете?
читаю, но ваши посты на порядок умнее. вы на это намекаете?

Нет.
Но с пониманием у вас стало что-то совсем плохо.
Или притворяетесь?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 19:43

  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:У меня такого желания нет.
prodigy и wild.tomcat, надеюсь, читаете?
читаю, но ваши посты на порядок умнее. вы на это намекаете?

Нет.
Но с пониманием у вас стало что-то совсем плохо.
Или притворяетесь?

бандерлог же сказал, что с пониманием хорошо только у вас и у него. :D
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 19:43

  Wirująświatła написав:уже все видели как тцкашник въебал дулом автомата улыхянта в лицо? на 17 сек
https://t.me/oko18_channel/14629


Львів, сьогодні...

https://t.me/Lv1256/72227

чувак вийшов винести сміття, під"їхало 2 дастери+добло, 10 гопників у зеленому та цивільному :shock:

осінню 1 пацана місило 13 бандюків-це був рекорд за кількістю нечисті :|
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 19:51

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Ещё раз.
Почему на Харьков "повноважень, підтримки, "бразды правления", команды і т.д." хватило, а на Луганск-Донецк нет?
Когда люди делают революцию, а не просто захватывают власть, обо всём этом думают заранее, а не жалуются на нехватку ""повноважень, підтримки".
А вот когла к власти рвутся ради доступа к жирному пирогу, тогда бывает всякое. И "нехватка полномочий", и нехватка решительности, и просто трусость.

Ось цих людей і питайте. До чого тут Турчинов?
Тим більше це була зовнішня агресія.
В 2022 винуватий Путін, а в 2014 винуватий Турчинов. Подвійні стандарти прям очевидні.
Я уже не раз писал, вина Путина и в 2014, и в 2022 очевидна и нечего обсуждать. На него мы повлиять не можем.
А вот свои ошибки обсуждать необходимо, хотя бы для того, чтобы не повторять их.
И сегодня можно тупо верить в то что "РФ виснажеться" и мы вот-вот "переможемо", "ніяких перемовин", а в результате прийти к ещё худшей ситуации.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 19:55

  Дюрі-бачі написав: З 23 лютого до 7 червня Турчинов був виконувачем обов'язків Президента України.

Був "виконувачем обов'язків Президента України" на підставі чого? Якого закону, статті Конституції?
Більше того - посади "виконувач обов'язків Президента України" не існує. Можна посилання де озвучена така посада, обов'язки і права цієї посади?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 19:57

andrijk777
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/764-VII#Text
Дюрі-бачі
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