Додано: Вів 07 січ, 2025 20:09

andrijk777 написав: Дюрі-бачі написав: andrijk777 написав: Цікаво чому Зеленський не віддасть наказ "Взяти Москву." Такий простий наказ.

Взяв. Дав наказ. Все закінчилось. Цікаво чому Зеленський не віддасть наказ "Взяти Москву." Такий простий наказ.Взяв. Дав наказ. Все закінчилось.

Порівнювати слід порівнювані речі, то щоб повторити "подвиг" Турчинова в Криму, то преЗЕденту зараз би слід віддати наказ "не стріляти москалів в Покровську / Запоріжжі / Херсоні, передислокуватись в Миколаївську/Дніпропетровську/Харківські області" Порівнювати слід порівнювані речі, то щоб повторити "подвиг" Турчинова в Криму, то преЗЕденту зараз би слід віддати наказ "не стріляти москалів в Покровську / Запоріжжі / Херсоні, передислокуватись в Миколаївську/Дніпропетровську/Харківські області"

Порівнювати слід порівнювані речі, за Зе проголосувало 73%, а хто такий Турчинов? Порівнювати слід порівнювані речі, за Зе проголосувало 73%, а хто такий Турчинов?

Вам точно надали відповідь.Порівнювати порівняне.Я факти наводив:-- сам особисто Турчинов в інтерв'ю (я давав посилання) прямо визнав, що комчастини дзвонили і по суті вимагали чіткого наказу на (не дозвіл стріляти, який і так є і завжди був), а наказ на знищення зброєю отих штурмуючих. А він сам -- а що я їм міг відповісти?-- Муженко прямим текстом каже, що Генштабу для віддання наказів нижче потрібен прямий указ-наказ Турчинова. Лише на підставі нього вони можуть наказувати вниз.Від вищого політичного керівництва -- була фіга з олією.А от коли Турчинову стало треба, щоб всл виконали наказ (Донаеропорт), то він прямо віддав, підтвердив і по суті вимагав виконання.В бригаді морської піхоти комбат першого батальону був готовий на все. І голосив нагору...Які проблеми були зняти наказом зрадника-комбрига і призначити отого комбата?Про те, які дива робить пара ящиків горілки до гуртожитків молодих офіцерів-холостяків безбашенних..., я вже розповідав не раз.Проїхати та організувати це - ноль проблем...Роздати зброю татарам..., як ото в Києві у 2022...І понісся б опір.І більшості хошнехоч, а прийшлося б приймати участь.А не бути кинутими на призволяще, а потім отримати вибір -- залишайся..., або виходь.Пообіцяти, як ПАП по 1000 грн. в день, надати всім кримчанам-всл земельні ділянки тощо (тобто стимули) -- теж ноль проблем.Але Турчинов --- по суті зробив одне - саботував виконання своїх прямих обов'язків.Які. Проблеми. Було. Просто. Видати. Укази. Для Генштабу. ?Указів нема і не було видано...Хфакт.