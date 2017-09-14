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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11739117401174111742

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 99
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
25%
25
Компроміс із росією (територіальні поступки)
29%
29
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
18
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
9%
9
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 20:03

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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 20:05

  Дюрі-бачі написав:andrijk777
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/764-VII#Text

Президент України не може втратити владу по причині "самоусунувся". Це є державний переворот. Просто через "патріотичні коріння Майдану" ми(ви) це замовчуємо.
В нормальній правовій системі - Турчинов узурпував владу. А ви пропонуєте не просто узурпувати владу а ще й почати війну з іншою державою(без особливої підтримки інших) :D :D
В такій ситуації віддати наказ на війну з РФ це більш нереально ніж Зе віддати наказ "Взяти Москву".
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 20:09

  andrijk777 написав:
  Дюрі-бачі написав:
  andrijk777 написав:Цікаво чому Зеленський не віддасть наказ "Взяти Москву." Такий простий наказ.
Взяв. Дав наказ. Все закінчилось.

Порівнювати слід порівнювані речі, то щоб повторити "подвиг" Турчинова в Криму, то преЗЕденту зараз би слід віддати наказ "не стріляти москалів в Покровську / Запоріжжі / Херсоні, передислокуватись в Миколаївську/Дніпропетровську/Харківські області"

Порівнювати слід порівнювані речі, за Зе проголосувало 73%, а хто такий Турчинов?

Вам точно надали відповідь.
Порівнювати порівняне.

Я факти наводив:
-- сам особисто Турчинов в інтерв'ю (я давав посилання) прямо визнав, що комчастини дзвонили і по суті вимагали чіткого наказу на (не дозвіл стріляти, який і так є і завжди був), а наказ на знищення зброєю отих штурмуючих. А він сам -- а що я їм міг відповісти?
-- Муженко прямим текстом каже, що Генштабу для віддання наказів нижче потрібен прямий указ-наказ Турчинова. Лише на підставі нього вони можуть наказувати вниз.
Від вищого політичного керівництва -- була фіга з олією.

А от коли Турчинову стало треба, щоб всл виконали наказ (Донаеропорт), то він прямо віддав, підтвердив і по суті вимагав виконання.

В бригаді морської піхоти комбат першого батальону був готовий на все. І голосив нагору...
Які проблеми були зняти наказом зрадника-комбрига і призначити отого комбата?

Про те, які дива робить пара ящиків горілки до гуртожитків молодих офіцерів-холостяків безбашенних..., я вже розповідав не раз.
Проїхати та організувати це - ноль проблем...

Роздати зброю татарам..., як ото в Києві у 2022...

І понісся б опір.
І більшості хошнехоч, а прийшлося б приймати участь.
А не бути кинутими на призволяще, а потім отримати вибір -- залишайся..., або виходь.

Пообіцяти, як ПАП по 1000 грн. в день, надати всім кримчанам-всл земельні ділянки тощо (тобто стимули) -- теж ноль проблем.

Але Турчинов --- по суті зробив одне - саботував виконання своїх прямих обов'язків.
Які. Проблеми. Було. Просто. Видати. Укази. Для Генштабу. ?

Указів нема і не було видано...
Хфакт.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 20:10

  prodigy написав:
  ЛАД написав:При населении мира 8 млрд. "для більшості на планеті" любая дата рождества "це звичайний вечір".

читайте уважно: для більшості християн

а комуняки сьогодні Різдво святкують, чи 25 грудня?

комуняки атеісти, продвинутий мав би знати
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 20:13

  andrijk777 написав:
  Дюрі-бачі написав:andrijk777
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/764-VII#Text

Президент України не може втратити владу по причині "самоусунувся". Це є державний переворот. Просто через "патріотичні коріння Майдану" ми(ви) це замовчуємо.
В нормальній правовій системі - Турчинов узурпував владу.

Янукович втік, то що потрібно було робити ?
Ну втік, то закриваємо країну, нехай Росія заходить
Так ?

Ви, номерні, навіть не ховаете свої думки. Все напоказ

А скажи, номерний, чому тоді спікер Верховної Ради - це не влада ?
А зараз, Пуйло каже, що Зеленський просрочений, тому спікер Верховної Ради - це влада

Чи "это другое" ? ))
pesikot
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  #<1 ... 11739117401174111742
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