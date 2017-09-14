Президент України не може втратити владу по причині "самоусунувся". Це є державний переворот. Просто через "патріотичні коріння Майдану" ми(ви) це замовчуємо. В нормальній правовій системі - Турчинов узурпував владу. А ви пропонуєте не просто узурпувати владу а ще й почати війну з іншою державою(без особливої підтримки інших) В такій ситуації віддати наказ на війну з РФ це більш нереально ніж Зе віддати наказ "Взяти Москву".
andrijk777 написав:Цікаво чому Зеленський не віддасть наказ "Взяти Москву." Такий простий наказ. Взяв. Дав наказ. Все закінчилось.
Порівнювати слід порівнювані речі, то щоб повторити "подвиг" Турчинова в Криму, то преЗЕденту зараз би слід віддати наказ "не стріляти москалів в Покровську / Запоріжжі / Херсоні, передислокуватись в Миколаївську/Дніпропетровську/Харківські області"
Порівнювати слід порівнювані речі, за Зе проголосувало 73%, а хто такий Турчинов?
Вам точно надали відповідь. Порівнювати порівняне.
Я факти наводив: -- сам особисто Турчинов в інтерв'ю (я давав посилання) прямо визнав, що комчастини дзвонили і по суті вимагали чіткого наказу на (не дозвіл стріляти, який і так є і завжди був), а наказ на знищення зброєю отих штурмуючих. А він сам -- а що я їм міг відповісти? -- Муженко прямим текстом каже, що Генштабу для віддання наказів нижче потрібен прямий указ-наказ Турчинова. Лише на підставі нього вони можуть наказувати вниз. Від вищого політичного керівництва -- була фіга з олією.
А от коли Турчинову стало треба, щоб всл виконали наказ (Донаеропорт), то він прямо віддав, підтвердив і по суті вимагав виконання.
В бригаді морської піхоти комбат першого батальону був готовий на все. І голосив нагору... Які проблеми були зняти наказом зрадника-комбрига і призначити отого комбата?
Про те, які дива робить пара ящиків горілки до гуртожитків молодих офіцерів-холостяків безбашенних..., я вже розповідав не раз. Проїхати та організувати це - ноль проблем...
Роздати зброю татарам..., як ото в Києві у 2022...
І понісся б опір. І більшості хошнехоч, а прийшлося б приймати участь. А не бути кинутими на призволяще, а потім отримати вибір -- залишайся..., або виходь.
Пообіцяти, як ПАП по 1000 грн. в день, надати всім кримчанам-всл земельні ділянки тощо (тобто стимули) -- теж ноль проблем.
Але Турчинов --- по суті зробив одне - саботував виконання своїх прямих обов'язків. Які. Проблеми. Було. Просто. Видати. Укази. Для Генштабу. ?
Президент України не може втратити владу по причині "самоусунувся". Це є державний переворот. Просто через "патріотичні коріння Майдану" ми(ви) це замовчуємо. В нормальній правовій системі - Турчинов узурпував владу.
Янукович втік, то що потрібно було робити ? Ну втік, то закриваємо країну, нехай Росія заходить Так ?
Ви, номерні, навіть не ховаете свої думки. Все напоказ
А скажи, номерний, чому тоді спікер Верховної Ради - це не влада ? А зараз, Пуйло каже, що Зеленський просрочений, тому спікер Верховної Ради - це влада