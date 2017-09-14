andrijk777 написав:Цікаво чому Зеленський не віддасть наказ "Взяти Москву." Такий простий наказ. Взяв. Дав наказ. Все закінчилось.
Порівнювати слід порівнювані речі, то щоб повторити "подвиг" Турчинова в Криму, то преЗЕденту зараз би слід віддати наказ "не стріляти москалів в Покровську / Запоріжжі / Херсоні, передислокуватись в Миколаївську/Дніпропетровську/Харківські області"
Порівнювати слід порівнювані речі, за Зе проголосувало 73%, а хто такий Турчинов?
Вам точно надали відповідь. Порівнювати порівняне.
Я факти наводив: -- сам особисто Турчинов в інтерв'ю (я давав посилання) прямо визнав, що комчастини дзвонили і по суті вимагали чіткого наказу на (не дозвіл стріляти, який і так є і завжди був), а наказ на знищення зброєю отих штурмуючих. А він сам -- а що я їм міг відповісти? -- Муженко прямим текстом каже, що Генштабу для віддання наказів нижче потрібен прямий указ-наказ Турчинова. Лише на підставі нього вони можуть наказувати вниз. Від вищого політичного керівництва -- була фіга з олією.
А от коли Турчинову стало треба, щоб всл виконали наказ (Донаеропорт), то він прямо віддав, підтвердив і по суті вимагав виконання.
В бригаді морської піхоти комбат першого батальону був готовий на все. І голосив нагору... Які проблеми були зняти наказом зрадника-комбрига і призначити отого комбата?
Про те, які дива робить пара ящиків горілки до гуртожитків молодих офіцерів-холостяків безбашенних..., я вже розповідав не раз. Проїхати та організувати це - ноль проблем...
Роздати зброю татарам..., як ото в Києві у 2022...
І понісся б опір. І більшості хошнехоч, а прийшлося б приймати участь. А не бути кинутими на призволяще, а потім отримати вибір -- залишайся..., або виходь.
Пообіцяти, як ПАП по 1000 грн. в день, надати всім кримчанам-всл земельні ділянки тощо (тобто стимули) -- теж ноль проблем.
Але Турчинов --- по суті зробив одне - саботував виконання своїх прямих обов'язків. Які. Проблеми. Було. Просто. Видати. Укази. Для Генштабу. ?
Про який наказ на війну з РФ ви кажете??? Мова про прямий наказ на ураження незрозумілих штурмовиків...
Такий же самий, як ото потім, особисто Турчиновим --- "Записуйте, фіксуйте --- нанести авіаудар по Донецькому аеропорту". Особисто Турчинов рішуче віддавав. Коли. Йому. Це. Стало. Треба. І сам визнав -- "отоді всі зрозуміли...".
Що. Заважало. Йому. Зробити це. Щоб зрозуміли раніше?
Стаття 108. Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України.
Повноваження Президента України припиняються достроково у разі:
1) відставки;
2) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я;
3) усунення з поста в порядку імпічменту;
4) смерті.
Стаття 109. Відставка Президента України набуває чинності з моменту проголошення ним особисто заяви про відставку на засіданні Верховної Ради України.
Стаття 110. Неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я має бути встановлена на засіданні Верховної Ради України і підтверджена рішенням, прийнятим більшістю від її конституційного складу на підставі письмового подання Верховного Суду України - за зверненням Верховної Ради України, і медичного висновку.
Стаття 111. Президент України може бути усунений з поста Верховною Радою України в порядку імпічменту у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину.
{Офіційне тлумачення частини першої статті 111 див. в Рішенні Конституційного Суду № 19-рп/2003 від 10.12.2003}
Питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту ініціюється більшістю від конституційного складу Верховної Ради України.
Для проведення розслідування Верховна Рада України створює спеціальну тимчасову слідчу комісію, до складу якої включаються спеціальний прокурор і спеціальні слідчі.
Висновки і пропозиції тимчасової слідчої комісії розглядаються на засіданні Верховної Ради України.
За наявності підстав Верховна Рада України не менш як двома третинами від її конституційного складу приймає рішення про звинувачення Президента України.
Рішення про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту приймається Верховною Радою України не менш як трьома четвертими від її конституційного складу після перевірки справи Конституційним Судом України і отримання його висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент та отримання висновку Верховного Суду України про те, що діяння, в яких звинувачується Президент України, містять ознаки державної зради або іншого злочину.
ЗЫ они же так спешили сесть по креслам что даже импичмент не сделали. и по факту пока не выбрали пороха турчинов был никто и звали его никак.
Востаннє редагувалось tester7336 в Вів 07 січ, 2025 20:29, всього редагувалось 1 раз.
Люди ищут Чудо избавления от Перфокарты... Всем сердцем желаю того же... Но иногда цветок должен увянуть и стать землей, чтоб весной зацвела трава и выросла ромашка...
Цветок не спасти... да и он сам себя не хочет спасти...
Мудр не тот кто пытается не дать ему опасть или верит в его жизнь зимой... Мудр тот, кто ждет новую траву и ромашку... Точнее мудр тот, кто спасет себя и сможет ее смотреть... и слава тем, кто понимая все добровольно станет почвой для ромашки...* (С)
"Оптимистическая трагедия"? Сомневаюсь, что многие захотят стать "почвой для ромашки"
Wirująświatła написав:о чем вы спорите, при такой поддержке путина крымчанами аннексия случилась бы в любом случае, даже при чивокуне. Искали повод, обдумывали как лучше, а тут бац майдан, какой подарок путину.
активное меншинство и делает революции(те же большивеки в 1917), в Криму великих містах фсб стоворило осередки спротиву Український владі. Починали вони як "дружба на культурному поприщі"(пісні, концерти і тд), подивиться є на цю тему відео у ТТ (як куратори вербовали сьогодняшніх колаборантів(евген балицький, екс-герой Украиїни Богуслаев директор Мотор-січ, в тому числі) в далекому 2005-2006 (все почалось після першого майдану).
мене на судні в 2010 змінив капітан з Севастополю Ш****в, питаю звідки, де навчався-з Севастополю, папа командир корабля(кап 2), закінчив Севастопольске військове (ім. Нахімова) у 1992р, ЧКФ в процесі розподілу(заплати офіцерам не платять), прослужив рік, звільнився старлеем і заочно вступив до ОВИМУ, тобто з військового моряка переклафіціровався за цивільного. стосовно теми Криму став волати, що ми Крим заберемо назад до росії (хто це ми?- жителі Криму), це каже людина з Українським паспортом і дипломом. Почали ругатись прямо на мостику (супер англічанин перелякався, бо розмовляли российською, питає що трапилось? кажу "козліна російська" цей капітан Ш), у вас шотландців які відношення з лондонцями, коли мова йде про Шотландію, каже -краще не питай, бо до драки доходить справа, той і в нас таке ж)
Крим -це перлина радянського союзу, 15 років микаєшся у Североморську, потім перевод до Криму, ще 5 років на курорті,квартира в Феодосії(Севасі) і пенсія десь 150р, ляпота, якщо не алкаш, то кап 3 маєш мінімум, або кап2-потім в 45років йдеш працювати у відділ кадрів будьякого вишу/технікума, на крайняк директор гаражного кооперативу або ЖКУ.