RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 117401174111742117431174411745>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 99
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
25%
25
Компроміс із росією (територіальні поступки)
29%
29
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
18
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
9%
9
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 20:03

попалось интересное видео

Понад 2 мільйонів людей трусили Ялинку у застосунку Монобанк
Витрусили 9,95 мільйонів гривень
https://t.me/OGoMono/1982
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26948
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2424 раз.
Подякували: 3401 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 20:09

  andrijk777 написав:
  Дюрі-бачі написав:
  andrijk777 написав:Цікаво чому Зеленський не віддасть наказ "Взяти Москву." Такий простий наказ.
Взяв. Дав наказ. Все закінчилось.

Порівнювати слід порівнювані речі, то щоб повторити "подвиг" Турчинова в Криму, то преЗЕденту зараз би слід віддати наказ "не стріляти москалів в Покровську / Запоріжжі / Херсоні, передислокуватись в Миколаївську/Дніпропетровську/Харківські області"

Порівнювати слід порівнювані речі, за Зе проголосувало 73%, а хто такий Турчинов?

Вам точно надали відповідь.
Порівнювати порівняне.

Я факти наводив:
-- сам особисто Турчинов в інтерв'ю (я давав посилання) прямо визнав, що комчастини дзвонили і по суті вимагали чіткого наказу на (не дозвіл стріляти, який і так є і завжди був), а наказ на знищення зброєю отих штурмуючих. А він сам -- а що я їм міг відповісти?
-- Муженко прямим текстом каже, що Генштабу для віддання наказів нижче потрібен прямий указ-наказ Турчинова. Лише на підставі нього вони можуть наказувати вниз.
Від вищого політичного керівництва -- була фіга з олією.

А от коли Турчинову стало треба, щоб всл виконали наказ (Донаеропорт), то він прямо віддав, підтвердив і по суті вимагав виконання.

В бригаді морської піхоти комбат першого батальону був готовий на все. І голосив нагору...
Які проблеми були зняти наказом зрадника-комбрига і призначити отого комбата?

Про те, які дива робить пара ящиків горілки до гуртожитків молодих офіцерів-холостяків безбашенних..., я вже розповідав не раз.
Проїхати та організувати це - ноль проблем...

Роздати зброю татарам..., як ото в Києві у 2022...

І понісся б опір.
І більшості хошнехоч, а прийшлося б приймати участь.
А не бути кинутими на призволяще, а потім отримати вибір -- залишайся..., або виходь.

Пообіцяти, як ПАП по 1000 грн. в день, надати всім кримчанам-всл земельні ділянки тощо (тобто стимули) -- теж ноль проблем.

Але Турчинов --- по суті зробив одне - саботував виконання своїх прямих обов'язків.
Які. Проблеми. Було. Просто. Видати. Укази. Для Генштабу. ?

Указів нема і не було видано...
Хфакт.
detroytred
 
Повідомлень: 31622
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 20:10

  prodigy написав:
  ЛАД написав:При населении мира 8 млрд. "для більшості на планеті" любая дата рождества "це звичайний вечір".

читайте уважно: для більшості християн

а комуняки сьогодні Різдво святкують, чи 25 грудня?

комуняки атеісти, продвинутий мав би знати
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37800
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1593 раз.
Подякували: 2801 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 20:13

andrijk777
Янукович втік, то що потрібно було робити ?
Ну втік, то закриваємо країну, нехай Росія заходить
Так ?

Ви, номерні, навіть не ховаете свої думки. Все напоказ

А скажи, номерний, чому тоді спікер Верховної Ради - це не влада ?
А зараз, Пуйло каже, що Зеленський просрочений, тому спікер Верховної Ради - це влада

Чи "это другое" ? ))
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10946
З нами з: 31.08.09
Подякував: 541 раз.
Подякували: 1255 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 20:16

andrijk777
Без шевронів. Зелені чоловічки.

Про який наказ на війну з РФ ви кажете???
Мова про прямий наказ на ураження незрозумілих штурмовиків...

Такий же самий, як ото потім, особисто Турчиновим --- "Записуйте, фіксуйте --- нанести авіаудар по Донецькому аеропорту".
Особисто Турчинов рішуче віддавав.
Коли. Йому. Це. Стало. Треба.
І сам визнав -- "отоді всі зрозуміли...".

Що. Заважало. Йому. Зробити це. Щоб зрозуміли раніше?

З.и. до речі, стану війни нема і досі...
detroytred
 
Повідомлень: 31622
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 20:22

  jump написав:
  Wirująświatła написав:уже все видели как тцкашник въебал дулом автомата улыхянта в лицо? на 17 сек
https://t.me/oko18_channel/14629


Львів, сьогодні...

https://t.me/Lv1256/72227

чувак вийшов винести сміття, під"їхало 2 дастери+добло, 10 гопників у зеленому та цивільному :shock:

осінню 1 пацана місило 13 бандюків-це був рекорд за кількістю нечисті :|


складається враження що такими діями влада нищить країну з середини...
приходить на думку лише групове згвалтування перед відправкою жінок у бордель... :evil:
Slon_Nosov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2545
З нами з: 13.07.09
Подякував: 1074 раз.
Подякували: 711 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 20:23

  Дюрі-бачі написав:andrijk777
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/764-VII#Text


Стаття 108. Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України.

Повноваження Президента України припиняються достроково у разі:

1) відставки;

2) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я;

3) усунення з поста в порядку імпічменту;

4) смерті.

Стаття 109. Відставка Президента України набуває чинності з моменту проголошення ним особисто заяви про відставку на засіданні Верховної Ради України.

Стаття 110. Неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я має бути встановлена на засіданні Верховної Ради України і підтверджена рішенням, прийнятим більшістю від її конституційного складу на підставі письмового подання Верховного Суду України - за зверненням Верховної Ради України, і медичного висновку.

Стаття 111. Президент України може бути усунений з поста Верховною Радою України в порядку імпічменту у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину.

{Офіційне тлумачення частини першої статті 111 див. в Рішенні Конституційного Суду № 19-рп/2003 від 10.12.2003}

Питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту ініціюється більшістю від конституційного складу Верховної Ради України.

Для проведення розслідування Верховна Рада України створює спеціальну тимчасову слідчу комісію, до складу якої включаються спеціальний прокурор і спеціальні слідчі.

Висновки і пропозиції тимчасової слідчої комісії розглядаються на засіданні Верховної Ради України.

За наявності підстав Верховна Рада України не менш як двома третинами від її конституційного складу приймає рішення про звинувачення Президента України.

Рішення про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту приймається Верховною Радою України не менш як трьома четвертими від її конституційного складу після перевірки справи Конституційним Судом України і отримання його висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент та отримання висновку Верховного Суду України про те, що діяння, в яких звинувачується Президент України, містять ознаки державної зради або іншого злочину.

ЗЫ
они же так спешили сесть по креслам что даже импичмент не сделали.
и по факту пока не выбрали пороха турчинов был никто и звали его никак.
Востаннє редагувалось tester7336 в Вів 07 січ, 2025 20:29, всього редагувалось 1 раз.
tester7336
 
Повідомлень: 855
З нами з: 30.06.24
Подякував: 7 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 20:26

  ЛАД написав:Я уже не раз писал, вина Путина и в 2014, и в 2022 очевидна и нечего обсуждать. На него мы повлиять не можем.

А як жеш ваше: а нє нужно било провоціровать?
Water
 
Повідомлень: 2726
З нами з: 06.03.12
Подякував: 61 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 20:32

  ЛАД написав:
  detroytred написав:
Люди ищут Чудо избавления от Перфокарты... Всем сердцем желаю того же... Но иногда цветок должен увянуть и стать землей, чтоб весной зацвела трава и выросла ромашка...

Цветок не спасти... да и он сам себя не хочет спасти...

Мудр не тот кто пытается не дать ему опасть или верит в его жизнь зимой...
Мудр тот, кто ждет новую траву и ромашку...
Точнее мудр тот, кто спасет себя и сможет ее смотреть... и слава тем, кто понимая все добровольно станет почвой для ромашки...* (С)

"Оптимистическая трагедия"?
Сомневаюсь, что многие захотят стать "почвой для ромашки"

смахує на одкровення Чаплиги
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37800
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1593 раз.
Подякували: 2801 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 20:37

  Wirująświatła написав:о чем вы спорите, при такой поддержке путина крымчанами аннексия случилась бы в любом случае, даже при чивокуне. Искали повод, обдумывали как лучше, а тут бац майдан, какой подарок путину.

активное меншинство и делает революции(те же большивеки в 1917), в Криму великих
містах фсб стоворило осередки спротиву Український владі. Починали вони як "дружба на культурному поприщі"(пісні, концерти і тд), подивиться є на цю тему відео у ТТ (як куратори вербовали сьогодняшніх колаборантів(евген балицький, екс-герой Украиїни Богуслаев директор Мотор-січ, в тому числі) в далекому 2005-2006 (все почалось після першого майдану).

мене на судні в 2010 змінив капітан з Севастополю Ш****в, питаю звідки, де навчався-з Севастополю, папа командир корабля(кап 2), закінчив Севастопольске військове (ім. Нахімова) у 1992р, ЧКФ в процесі розподілу(заплати офіцерам не платять), прослужив рік, звільнився старлеем і заочно вступив до ОВИМУ, тобто з військового моряка переклафіціровався за цивільного. стосовно теми Криму став волати, що ми Крим заберемо назад до росії (хто це ми?- жителі Криму), це каже людина з Українським паспортом і дипломом. Почали ругатись прямо на мостику (супер англічанин перелякався, бо розмовляли российською, питає що трапилось? кажу "козліна російська" цей капітан Ш), у вас шотландців які відношення з лондонцями, коли мова йде про Шотландію, каже -краще не питай, бо до драки доходить справа, той і в нас таке ж)


в Севасе есть путинские дома
http://news.sevas.com/politics/putinski ... beshoznymi
[/quote]

Крим -це перлина радянського союзу, 15 років микаєшся у Североморську, потім перевод до Криму, ще 5 років на курорті,квартира в Феодосії(Севасі) і пенсія десь 150р, ляпота, якщо не алкаш, то кап 3 маєш мінімум, або кап2-потім в 45років йдеш працювати у відділ кадрів будьякого вишу/технікума, на крайняк директор гаражного кооперативу або ЖКУ.
prodigy
 
Повідомлень: 11567
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3272 раз.
Подякували: 3317 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
  #<1 ... 117401174111742117431174411745>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: барабашов, konstantin kirovograd, Господар Вельзевула, Wirująświatła і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
27 80566
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 січ, 2025 20:48
Господар Вельзевула
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 254276
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 896378
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (4524)
07.01.2025 18:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.