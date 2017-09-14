RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1174111742117431174411745>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 99
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
25%
25
Компроміс із росією (територіальні поступки)
29%
29
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
18
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
9%
9
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 20:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:комуняки атеісти, продвинутий мав би знати


майже всі діти комуняк були хрещені, ти не знав?
хоч вони і були атеістами як гундяев, але діло своє знали
prodigy
 
Повідомлень: 11567
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3272 раз.
Подякували: 3317 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 20:42

  _Mykola_ написав:
  prodigy написав:
  _Mykola_ написав:
Mykola i Lad, слухайте арестовича, якщо своїх мізків бракує, слухайте про партію миру, про секретні перемови, про те, що роспад росії не можна допустити, про велику культуру і інший маразм

Поділіться списком тих кого Ви читаєте/слухаєте...
Чи як Shaman зіллєтесь. :lol:


багато кого я слухаю, по-перше своїх батьків
prodigy
 
Повідомлень: 11567
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3272 раз.
Подякували: 3317 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 20:45

Slon_Nosov приветствую. как дела у вашего сына? жив/здоров (надеюсь)?
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26948
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2424 раз.
Подякували: 3401 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 20:45

Турчинов був Спікером Парламенту і за відсутністю зникшего чевокуні виконував обовязки президента.
Тому що парламент-занодавчий орган, а інститут президенства-це виконавчий орган
prodigy
 
Повідомлень: 11567
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3272 раз.
Подякували: 3317 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 20:58

  Wirująświatła написав:уже все видели как тцкашник въебал дулом автомата улыхянта в лицо? на 17 сек
https://t.me/oko18_channel/14629

Вебал дулом автомата в лицо, после того как снял автомат с предохранителя.
Тут дело не только в будущем этой территории, дело в интеллектуальном уровне этого человека с автоматом. Кто разрешил психопату ходить по городу с оружием?
UA
 
Повідомлень: 9277
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1873 раз.
Подякували: 2309 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 21:01

  Wirująświatła написав:Slon_Nosov приветствую. как дела у вашего сына? жив/здоров (надеюсь)?



Вітаю, дякую за турботу +- норм. Тримає фронт біля часиків, важко, каби та перевага ворога має місце. Пійшов другий рік без ротації.
Начепив собі шеврон "Пройобана молодість"... Але керує взводом, на характері тягне інших, але не завжди вдається, взагалі молодець.
Slon_Nosov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2545
З нами з: 13.07.09
Подякував: 1074 раз.
Подякували: 711 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 21:03

Обраний президент США Дональд Трамп, інавгурація якого відбудеться вже 20 січня, заявив, що війна Росії проти Україні може загостритися у подальшому.

Таку заяву він зробив під час пресконференції у Мар-а-Лаго. Республіканець розкритикував тактику чинного президента США Джо Байдена у питанні війни в Україні.

"Ця війна може стати набагато гіршою, ніж зараз", – додав він.


Водночас відповідаючи на запитання про те, як скоро він планує зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним, щоб обговорити війну, Трамп заявив, що не може цього сказати:

"Але я знаю, що Путін хотів би зустрітися. Я не думаю, що це буде доречно, якщо я зустрінуся після 20-го числа, що я ненавиджу, тому що ви знаєте, що кожен день гинуть люди – багато, багато молодих людей гинуть – солдати".

Він акцентував, що війна РФ проти України – це війна, якої не повинно було бути. Трамп також вкотре повторив свою тезу про те, що якби він був президентом, цієї війни не було б.


про це я казав ще у лютому 2022, про те саме каже і Зеленський

Байден спілкувався з путіним, але невпорався
Байден не справив враження на путіна,
не здатен був переконати, або налякати так, що той відмовився від маячні

пригадайте, що він казав путіну стосовно якщо щось трапиться з Навальним?
prodigy
 
Повідомлень: 11567
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3272 раз.
Подякували: 3317 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 21:03

  Slon_Nosov написав:
  Wirująświatła написав:Slon_Nosov приветствую. как дела у вашего сына? жив/здоров (надеюсь)?



Вітаю, дякую за турботу +- норм. Тримає фронт біля часиків, важко, каби та перевага ворога має місце. Пійшов другий рік без ротації.
Начепив собі шеврон "Пройобана молодість"... Але керує взводом, на характері тягне інших, але не завжди вдається, взагалі молодець.

Дай Бог ему здоровья и защиты, такой молодой и уже командир взвода... от всего нашего форума ему респект (никто ж не возражает, что я за всех написал?)
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26948
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2424 раз.
Подякували: 3401 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 21:08

UA років 40 тому всі думали, що коли він каже va bene і крутить біля скроні, то це значить "придурок", а по факту добре (все в порядке, OK)
prodigy
 
Повідомлень: 11567
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3272 раз.
Подякували: 3317 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 21:10

  UA написав:
  Wirująświatła написав:уже все видели как тцкашник въебал дулом автомата улыхянта в лицо? на 17 сек
https://t.me/oko18_channel/14629

Вебал дулом автомата в лицо, после того как снял автомат с предохранителя.
Тут дело не только в будущем этой территории, дело в интеллектуальном уровне этого человека с автоматом. Кто разрешил психопату ходить по городу с оружием?

это ещё только начало.
скоро стрелять будут на улицах, в квартирах.
вы можете удалить мой текст. этим вы приближаете террор.
почему молчит мир, когда украинцев терроризирует собственная армия? неужели это и есть план?
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4237
З нами з: 17.12.22
Подякував: 121 раз.
Подякували: 298 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 1174111742117431174411745>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: барабашов, konstantin kirovograd, Господар Вельзевула, Wirująświatła і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
27 80566
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 січ, 2025 20:48
Господар Вельзевула
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 254276
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 896378
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (4524)
07.01.2025 18:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.