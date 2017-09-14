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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 07 січ, 2025 20:39
flyman написав:
комуняки атеісти, продвинутий мав би знати
майже всі діти комуняк були хрещені, ти не знав?
хоч вони і були атеістами як гундяев, але діло своє знали
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Додано: Вів 07 січ, 2025 20:42
_Mykola_ написав: prodigy написав: _Mykola_ написав:
Mykola i Lad, слухайте арестовича, якщо своїх мізків бракує, слухайте про партію миру, про секретні перемови, про те, що роспад росії не можна допустити, про велику культуру і інший маразм
Поділіться списком тих кого Ви читаєте/слухаєте...
Чи як Shaman зіллєтесь.
багато кого я слухаю, по-перше своїх батьків
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Додано: Вів 07 січ, 2025 20:45
Slon_Nosov приветствую. как дела у вашего сына? жив/здоров (надеюсь)?
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Додано: Вів 07 січ, 2025 20:45
Турчинов був Спікером Парламенту і за відсутністю зникшего чевокуні виконував обовязки президента.
Тому що парламент-занодавчий орган, а інститут президенства-це виконавчий орган
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Додано: Вів 07 січ, 2025 20:58
Вебал дулом автомата в лицо, после того как снял автомат с предохранителя.
Тут дело не только в будущем этой территории, дело в интеллектуальном уровне этого человека с автоматом. Кто разрешил психопату ходить по городу с оружием?
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Додано: Вів 07 січ, 2025 21:01
Wirująświatła написав:Slon_Nosov
приветствую. как дела у вашего сына? жив/здоров (надеюсь)?
Вітаю, дякую за турботу +- норм. Тримає фронт біля часиків, важко, каби та перевага ворога має місце. Пійшов другий рік без ротації.
Начепив собі шеврон "Пройобана молодість"... Але керує взводом, на характері тягне інших, але не завжди вдається, взагалі молодець.
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Додано: Вів 07 січ, 2025 21:03
Обраний президент США Дональд Трамп, інавгурація якого відбудеться вже 20 січня, заявив, що війна Росії проти Україні може загостритися у подальшому.
Таку заяву він зробив під час пресконференції у Мар-а-Лаго. Республіканець розкритикував тактику чинного президента США Джо Байдена у питанні війни в Україні.
"Ця війна може стати набагато гіршою, ніж зараз", – додав він.
Водночас відповідаючи на запитання про те, як скоро він планує зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним, щоб обговорити війну, Трамп заявив, що не може цього сказати:
"Але я знаю, що Путін хотів би зустрітися. Я не думаю, що це буде доречно, якщо я зустрінуся після 20-го числа, що я ненавиджу, тому що ви знаєте, що кожен день гинуть люди – багато, багато молодих людей гинуть – солдати".
Він акцентував, що війна РФ проти України – це війна, якої не повинно було бути. Трамп також вкотре повторив свою тезу про те, що якби він був президентом, цієї війни не було б.
про це я казав ще у лютому 2022, про те саме каже і Зеленський
Байден спілкувався з путіним, але невпорався
Байден не справив враження
на путіна,
не здатен був переконати, або налякати так, що той відмовився від маячні
пригадайте, що він казав путіну стосовно якщо щось трапиться з Навальним?
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Додано: Вів 07 січ, 2025 21:03
Slon_Nosov написав: Wirująświatła написав:Slon_Nosov
приветствую. как дела у вашего сына? жив/здоров (надеюсь)?
Вітаю, дякую за турботу +- норм. Тримає фронт біля часиків, важко, каби та перевага ворога має місце. Пійшов другий рік без ротації.
Начепив собі шеврон "Пройобана молодість"... Але керує взводом, на характері тягне інших, але не завжди вдається, взагалі молодець.
Дай Бог ему здоровья и защиты, такой молодой и уже командир взвода... от всего нашего форума ему респект (никто ж не возражает, что я за всех написал?)
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Додано: Вів 07 січ, 2025 21:08
UA років 40 тому всі думали, що коли він каже va bene і крутить біля скроні, то це значить "придурок", а по факту добре (все в порядке, OK)
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Додано: Вів 07 січ, 2025 21:10
UA написав:
Вебал дулом автомата в лицо, после того как снял автомат с предохранителя.
Тут дело не только в будущем этой территории, дело в интеллектуальном уровне этого человека с автоматом. Кто разрешил психопату ходить по городу с оружием?
это ещё только начало.
скоро стрелять будут на улицах, в квартирах.
вы можете удалить мой текст. этим вы приближаете террор.
почему молчит мир, когда украинцев терроризирует собственная армия? неужели это и есть план?
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