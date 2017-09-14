Вебал дулом автомата в лицо, после того как снял автомат с предохранителя. Тут дело не только в будущем этой территории, дело в интеллектуальном уровне этого человека с автоматом. Кто разрешил психопату ходить по городу с оружием?
это ещё только начало. скоро стрелять будут на улицах, в квартирах. вы можете удалить мой текст. этим вы приближаете террор. почему молчит мир, когда украинцев терроризирует собственная армия? неужели это и есть план?
Та ровно потому же, почему в тех двух странах из заголовка молчали -- никого особо не интересует, что внутри страны происходит с гражданами
Вебал дулом автомата в лицо, после того как снял автомат с предохранителя. Тут дело не только в будущем этой территории, дело в интеллектуальном уровне этого человека с автоматом. Кто разрешил психопату ходить по городу с оружием?
это ещё только начало. скоро стрелять будут на улицах, в квартирах. вы можете удалить мой текст. этим вы приближаете террор. почему молчит мир, когда украинцев терроризирует собственная армия? неужели это и есть план?
У Запоріжжі військовозобов'язані чоловіки забарикадувалися у підвалі одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Вони стверджують, що працівники ТЦК спробували "викурити" їх за допомогою перцевого балончика, а правоохоронці ігнорували прохання про допомогу.
мобілізованих чоловіків травили газом у зачиненому підвалі. Перед цим в них забрали документи та телефони.
Також він заявив, що чоловіків викрали, а вони самі забарикадувалися, щоб їх не повезли на полігон. Він зазначив, що в одного з мобілізованих була епілепсія, і що зараз з ним, за словами автора відео, невідомо. https://censor.net/ua/v3528988
Wirująświatła написав:уже все видели как тцкашник въебал дулом автомата улыхянта в лицо? на 17 сек https://t.me/oko18_channel/14629 Вебал дулом автомата в лицо, после того как снял автомат с предохранителя. Тут дело не только в будущем этой территории, дело в интеллектуальном уровне этого человека с автоматом. Кто разрешил психопату ходить по городу с оружием?
это ещё только начало. скоро стрелять будут на улицах, в квартирах. вы можете удалить мой текст. этим вы приближаете террор. почему молчит мир, когда украинцев терроризирует собственная армия? неужели это и есть план?
У Запоріжжі військовозобов'язані чоловіки забарикадувалися у підвалі одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Вони стверджують, що працівники ТЦК спробували "викурити" їх за допомогою перцевого балончика, а правоохоронці ігнорували прохання про допомогу.
мобілізованих чоловіків травили газом у зачиненому підвалі. Перед цим в них забрали документи та телефони.
Також він заявив, що чоловіків викрали, а вони самі забарикадувалися, щоб їх не повезли на полігон. Він зазначив, що в одного з мобілізованих була епілепсія, і що зараз з ним, за словами автора відео, невідомо. https://censor.net/ua/v3528988
к сожалению всех этих мужиков отвезли уже на утилизацию. RIP
Бетон написав:это ещё только начало. скоро стрелять будут на улицах, в квартирах. вы можете удалить мой текст. этим вы приближаете террор. почему молчит мир, когда украинцев терроризирует собственная армия? неужели это и есть план?
Невозможно помочь тому, кто не хочет помочь себе сам. Всех все устраивает, эта тема -срез общества. Часть служит. Часть трындит.Часть за бугром.Части вообще похер. Не думайте о мире,пан Бетон, думайте исключительно о себе.
UA написав:Вебал дулом автомата в лицо, после того как снял автомат с предохранителя. Тут дело не только в будущем этой территории, дело в интеллектуальном уровне этого человека с автоматом. Кто разрешил психопату ходить по городу с оружием?
это ещё только начало. скоро стрелять будут на улицах, в квартирах. вы можете удалить мой текст. этим вы приближаете террор. почему молчит мир, когда украинцев терроризирует собственная армия? неужели это и есть план?
Ещё год назад, форма ЗСУ вызывала восхищение у украинского населения. Авторитет военных был безупречен и непоколебим. Какие эмоция вызывает военная форма сегодня? Спецоперация украинский олигархов по сохранению своей власти прошла успешно, строго по намеченному графику. Хуйло завидует. Теперь можно и на выборы.
Бетон написав:это ещё только начало. скоро стрелять будут на улицах, в квартирах. вы можете удалить мой текст. этим вы приближаете террор. почему молчит мир, когда украинцев терроризирует собственная армия? неужели это и есть план?
Невозможно помочь тому, кто не хочет помочь себе сам. Всех все устраивает, эта тема -срез общества. Часть служит. Часть трындит.Часть за бугром.Части вообще похер. Не думайте о мире,пан Бетон, думайте исключительно о себе.
Бетон написав:это ещё только начало. скоро стрелять будут на улицах, в квартирах. вы можете удалить мой текст. этим вы приближаете террор. почему молчит мир, когда украинцев терроризирует собственная армия? неужели это и есть план?
Невозможно помочь тому, кто не хочет помочь себе сам. Всех все устраивает, эта тема -срез общества. Часть служит. Часть трындит.Часть за бугром.Части вообще похер. Не думайте о мире,пан Бетон, думайте исключительно о себе.
Нова українська національна Зе ідея - Кожен сам за себе.