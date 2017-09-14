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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11742117431174411745>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 99
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
25%
25
Компроміс із росією (територіальні поступки)
29%
29
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
18
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
9%
9
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 21:15

  Бетон написав:когда украинцев терроризирует собственная армия?
тцк не армия а опг.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 21:18

  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:когда украинцев терроризирует собственная армия?
тцк не армия а опг.

ой ну слава богу. прямо легче стало.
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 21:18

  Бетон написав:
  UA написав:
  Wirująświatła написав:уже все видели как тцкашник въебал дулом автомата улыхянта в лицо? на 17 сек
https://t.me/oko18_channel/14629

Вебал дулом автомата в лицо, после того как снял автомат с предохранителя.
Тут дело не только в будущем этой территории, дело в интеллектуальном уровне этого человека с автоматом. Кто разрешил психопату ходить по городу с оружием?

это ещё только начало.
скоро стрелять будут на улицах, в квартирах.
вы можете удалить мой текст. этим вы приближаете террор.
почему молчит мир, когда украинцев терроризирует собственная армия? неужели это и есть план?

Та ровно потому же, почему в тех двух странах из заголовка молчали -- никого особо не интересует, что внутри страны происходит с гражданами :(
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 21:19

  prodigy написав:UA років 40 тому всі думали, що коли він каже va bene і крутить біля скроні, то це значить "придурок", а по факту добре (все в порядке, OK)

Італійська культура та мова багатоконтекстні.
В конкретному випаду va bene значить "Зрозуміло, він не сповна розуму"
Найбільш багатоконтекстні японці.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 21:19

  Бетон написав:
  UA написав:
  Wirująświatła написав:уже все видели как тцкашник въебал дулом автомата улыхянта в лицо? на 17 сек
https://t.me/oko18_channel/14629

Вебал дулом автомата в лицо, после того как снял автомат с предохранителя.
Тут дело не только в будущем этой территории, дело в интеллектуальном уровне этого человека с автоматом. Кто разрешил психопату ходить по городу с оружием?

это ещё только начало.
скоро стрелять будут на улицах, в квартирах.
вы можете удалить мой текст. этим вы приближаете террор.
почему молчит мир, когда украинцев терроризирует собственная армия? неужели это и есть план?


У Запоріжжі військовозобов'язані чоловіки забарикадувалися у підвалі одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Вони стверджують, що працівники ТЦК спробували "викурити" їх за допомогою перцевого балончика, а правоохоронці ігнорували прохання про допомогу.

мобілізованих чоловіків травили газом у зачиненому підвалі. Перед цим в них забрали документи та телефони.

Також він заявив, що чоловіків викрали, а вони самі забарикадувалися, щоб їх не повезли на полігон. Він зазначив, що в одного з мобілізованих була епілепсія, і що зараз з ним, за словами автора відео, невідомо.
https://censor.net/ua/v3528988
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 21:21

  jump написав:
  Бетон написав:
  Wirująświatła написав:уже все видели как тцкашник въебал дулом автомата улыхянта в лицо? на 17 сек
https://t.me/oko18_channel/14629
Вебал дулом автомата в лицо, после того как снял автомат с предохранителя.
Тут дело не только в будущем этой территории, дело в интеллектуальном уровне этого человека с автоматом. Кто разрешил психопату ходить по городу с оружием?

это ещё только начало.
скоро стрелять будут на улицах, в квартирах.
вы можете удалить мой текст. этим вы приближаете террор.
почему молчит мир, когда украинцев терроризирует собственная армия? неужели это и есть план?


У Запоріжжі військовозобов'язані чоловіки забарикадувалися у підвалі одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Вони стверджують, що працівники ТЦК спробували "викурити" їх за допомогою перцевого балончика, а правоохоронці ігнорували прохання про допомогу.

мобілізованих чоловіків травили газом у зачиненому підвалі. Перед цим в них забрали документи та телефони.

Також він заявив, що чоловіків викрали, а вони самі забарикадувалися, щоб їх не повезли на полігон. Він зазначив, що в одного з мобілізованих була епілепсія, і що зараз з ним, за словами автора відео, невідомо.
https://censor.net/ua/v3528988

к сожалению всех этих мужиков отвезли уже на утилизацию. RIP
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 21:25

  Бетон написав:это ещё только начало.
скоро стрелять будут на улицах, в квартирах.
вы можете удалить мой текст. этим вы приближаете террор.
почему молчит мир, когда украинцев терроризирует собственная армия? неужели это и есть план?


Невозможно помочь тому, кто не хочет помочь себе сам.
Всех все устраивает, эта тема -срез общества.
Часть служит. Часть трындит.Часть за бугром.Части вообще похер.
Не думайте о мире,пан Бетон, думайте исключительно о себе.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 21:30

  Бетон написав:
  UA написав:Вебал дулом автомата в лицо, после того как снял автомат с предохранителя.
Тут дело не только в будущем этой территории, дело в интеллектуальном уровне этого человека с автоматом. Кто разрешил психопату ходить по городу с оружием?

это ещё только начало.
скоро стрелять будут на улицах, в квартирах.
вы можете удалить мой текст. этим вы приближаете террор.
почему молчит мир, когда украинцев терроризирует собственная армия? неужели это и есть план?

Ещё год назад, форма ЗСУ вызывала восхищение у украинского населения.
Авторитет военных был безупречен и непоколебим.
Какие эмоция вызывает военная форма сегодня?
Спецоперация украинский олигархов по сохранению своей власти прошла успешно, строго по намеченному графику.
Хуйло завидует.
Теперь можно и на выборы.
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 21:30

  Господар Вельзевула написав:
  Бетон написав:это ещё только начало.
скоро стрелять будут на улицах, в квартирах.
вы можете удалить мой текст. этим вы приближаете террор.
почему молчит мир, когда украинцев терроризирует собственная армия? неужели это и есть план?


Невозможно помочь тому, кто не хочет помочь себе сам.
Всех все устраивает, эта тема -срез общества.
Часть служит. Часть трындит.Часть за бугром.Части вообще похер.
Не думайте о мире,пан Бетон, думайте исключительно о себе.

мудрые слова. до мурашек.
сохраню. спасибо
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 21:32

  Господар Вельзевула написав:
  Бетон написав:это ещё только начало.
скоро стрелять будут на улицах, в квартирах.
вы можете удалить мой текст. этим вы приближаете террор.
почему молчит мир, когда украинцев терроризирует собственная армия? неужели это и есть план?


Невозможно помочь тому, кто не хочет помочь себе сам.
Всех все устраивает, эта тема -срез общества.
Часть служит. Часть трындит.Часть за бугром.Части вообще похер.
Не думайте о мире,пан Бетон, думайте исключительно о себе.

Нова українська національна Зе ідея - Кожен сам за себе.
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