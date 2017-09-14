UA написав:Ещё год назад, форма ЗСУ вызывала восхищение у украинского населения. Авторитет военных был безупречен и непоколебим. Какие эмоция вызывает военная форма сегодня? Спецоперация украинский олигархов по сохранению своей власти прошла успешно, строго по намеченному графику. Хуйло завидует.
А вот скажите, так называемая "демилитаризация" и "денацификация"- она случайно не выражается в полном отсутствии желания у народа идти в армию защищать свою родину ? Меня терзают смутные сомнения..
UA написав:Ещё год назад, форма ЗСУ вызывала восхищение у украинского населения. Авторитет военных был безупречен и непоколебим. Какие эмоция вызывает военная форма сегодня? Спецоперация украинский олигархов по сохранению своей власти прошла успешно, строго по намеченному графику. Хуйло завидует.
А вот скажите, так называемая "демилитаризация" и "денацификация"- она случайно не выражается в полном отсутствии желания у народа идти в армию защищать свою родину ? Меня терзают смутные сомнения..
Va bene, кто-то готов обосраться и вскрыть себе вены в ТЦК, а кто-то уставшим конем в 56 лет берет 8 орков в плен... Многогранность бытия...
тузла -це ніщо і по теріторії і по значенню, балачки про Тузлу-це більше для піару
В 2014 Донецк и Луганск сдали, Харьков нет. Почему? Харьков был на грани. Удалось удержать достаточно легко - просто благодаря решительным действиям.
не все так однозначно: які сили були задіяні в Луганську (почитайте про штурм главка СБУ), чому українська альфа відмовилась штурмувати
11 квіт. 2014 р. — Спецназ «Альфа» отказался штурмовать административные здания в Донецке и Луганске ... Киевские власти намеревались применить силу в отношении
в Харкові було все значно простіше, півсотні максимум сепарів на автобусах з білгорода
Так вы из Харькова ? А как же тогда не заметили 7-8+ полноразмерных автобусов с номерами 31го региона РФ, припаркованные в один из вечеров 14го года, незадолго до штурма обладминистраци, по улице Пушкинская, вдоль парка Молодежный ? Ааа, вероятно не центре тогда проживали. И я неплохо запомнил чувство, когда остановился в полосе для левого поворота на улице Сумская, а справа ( в полосе прямо) мимо меня шла длинная колона из мужчин по двое - трое в ряд, и некоторых в руке такой брус 50Х60мм примерно, метровый длины и на конце гвозди сотка забиты «ежиком».
Моё мнение личное что Ахметов мог сыграть роль заметную-он реально был хозяин региона.Но он этого не делал.Не знаю может реально там сапугали как Нарыжкин Турчинова с Крымом одним звонком или просто не хотел помогать политическим противникам которые Яныка нахиляли.Может он сейчас и жалеет-ведь реально потеряно им очень много.И не факт что он там что-то отсудит у сосии.Вон малазийский боинг уже 11 лет судяться и ещё 11 будут.
UA написав:Ещё год назад, форма ЗСУ вызывала восхищение у украинского населения. Авторитет военных был безупречен и непоколебим. Какие эмоция вызывает военная форма сегодня? Спецоперация украинский олигархов по сохранению своей власти прошла успешно, строго по намеченному графику. Хуйло завидует.
А вот скажите, так называемая "демилитаризация" и "денацификация"- она случайно не выражается в полном отсутствии желания у народа идти в армию защищать свою родину ? Меня терзают смутные сомнения..
Va bene, кто-то готов обосраться и вскрыть себе вены в ТЦК, а кто-то уставшим конем в 56 лет берет 8 орков в плен... Многогранность бытия...
А ну расскажите ка нам как это произошло, это пленение, и что там делал уставший конь. Этот вообще ни разу не больной 56ти летний доброволец Боло Йенг или Дольф Лундгрен?
Після війни буде катастрофа, якщо ми почнемо вирішувати, хто більше воював і волонтерив, – комбриг Третьої штурмової Білецький .
За його словами, нічого страшного у перемир'ї немає. Головна небезпека – це анархія після війни. Щоб цього уникнути, потрібно згуртуватися і почати модернізувати країну, а з рф поквитаємося в наступному раунді.