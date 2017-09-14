Также InformNapalm рассказывает о некоторых примечательных отличиях в действиях северокорейский и российской армии.▪️Северокорейские подразделения, в отличие от российских, не стираются в ноль, а выводятся из зоны боевых действий на восстановление при достижении уровня потерь в 25-30%.(Это соответствует западным военным доктринам, там подразделения, понесшие 25-30% потерь, считаются небоеспособными. На этих доктринах и основывались прогнозы западных военных аналитиков, что, понеся такие потери, Россия не сможет продолжать войну. Как видим, эти предположения оказалось ошибочными, - прим.).▪️Российские военные вытягивают раненых северокорейцев. В госпиталях северокорейцев лечат лучше, чем россиян, да и в целом отношение к ним лучше.▪️На сегодня выглядит так, что Ким Чен Ын, в отличие от Путина, не стремится просто израсходовать своих спецназовцев в обмен на рис и валюту, а пытается получить опыт боевых действий, сохранив боеспособность подразделений. Вероятно, северокорейский диктатор использует своих военных против Украины для "обкатки" перед будущей войной с Южной Кореей, - заключает InformNapalm. (