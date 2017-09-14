RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 117431174411745117461174711748>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 100
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
29%
29
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
18
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
9%
9
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 21:32

  UA написав:Ещё год назад, форма ЗСУ вызывала восхищение у украинского населения.
Авторитет военных был безупречен и непоколебим.
Какие эмоция вызывает военная форма сегодня?
Спецоперация украинский олигархов по сохранению своей власти прошла успешно, строго по намеченному графику.
Хуйло завидует.


А вот скажите, так называемая "демилитаризация" и "денацификация"- она случайно не выражается в полном отсутствии желания у народа идти в армию защищать свою родину ?
Меня терзают смутные сомнения..
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 346
З нами з: 11.09.24
Подякував: 6 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 21:36

  Господар Вельзевула написав:
  UA написав:Ещё год назад, форма ЗСУ вызывала восхищение у украинского населения.
Авторитет военных был безупречен и непоколебим.
Какие эмоция вызывает военная форма сегодня?
Спецоперация украинский олигархов по сохранению своей власти прошла успешно, строго по намеченному графику.
Хуйло завидует.


А вот скажите, так называемая "демилитаризация" и "денацификация"- она случайно не выражается в полном отсутствии желания у народа идти в армию защищать свою родину ?
Меня терзают смутные сомнения..

Va bene, кто-то готов обосраться и вскрыть себе вены в ТЦК, а кто-то уставшим конем в 56 лет берет 8 орков в плен... Многогранность бытия...
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5378
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 21:38

  stm написав:, а кто-то уставшим конем в 56 лет берет 8 орков в плен
вы бы тоже могли кого-то пленить... вам же ещё нет 56?
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26954
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2424 раз.
Подякували: 3401 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 21:40

  prodigy написав:
  ЛАД написав:Как у Кучмы с Тузлой.

тузла -це ніщо і по теріторії і по значенню, балачки про Тузлу-це більше для піару

В 2014 Донецк и Луганск сдали, Харьков нет. Почему? Харьков был на грани. Удалось удержать достаточно легко - просто благодаря решительным действиям.


не все так однозначно: які сили були задіяні в Луганську (почитайте про штурм главка СБУ), чому українська альфа відмовилась штурмувати

11 квіт. 2014 р. — Спецназ «Альфа» отказался штурмовать административные здания в Донецке и Луганске ... Киевские власти намеревались применить силу в отношении


в Харкові було все значно простіше, півсотні максимум сепарів на автобусах з білгорода


Так вы из Харькова ? А как же тогда не заметили 7-8+ полноразмерных автобусов с номерами 31го региона РФ, припаркованные в один из вечеров 14го года, незадолго до штурма обладминистраци, по улице Пушкинская, вдоль парка Молодежный ? Ааа, вероятно не центре тогда проживали. И я неплохо запомнил чувство, когда остановился в полосе для левого поворота на улице Сумская, а справа ( в полосе прямо) мимо меня шла длинная колона из мужчин по двое - трое в ряд, и некоторых в руке такой брус 50Х60мм примерно, метровый длины и на конце гвозди сотка забиты «ежиком».
serg1974
 
Повідомлень: 883
З нами з: 27.10.10
Подякував: 44 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 21:45

Моё мнение личное что Ахметов мог сыграть роль заметную-он реально был хозяин региона.Но он этого не делал.Не знаю может реально там сапугали как Нарыжкин Турчинова с Крымом одним звонком или просто не хотел помогать политическим противникам которые Яныка нахиляли.Может он сейчас и жалеет-ведь реально потеряно им очень много.И не факт что он там что-то отсудит у сосии.Вон малазийский боинг уже 11 лет судяться и ещё 11 будут.
konstantin kirovograd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1406
З нами з: 20.01.09
Подякував: 52 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 21:45

  stm написав:
  Господар Вельзевула написав:
  UA написав:Ещё год назад, форма ЗСУ вызывала восхищение у украинского населения.
Авторитет военных был безупречен и непоколебим.
Какие эмоция вызывает военная форма сегодня?
Спецоперация украинский олигархов по сохранению своей власти прошла успешно, строго по намеченному графику.
Хуйло завидует.


А вот скажите, так называемая "демилитаризация" и "денацификация"- она случайно не выражается в полном отсутствии желания у народа идти в армию защищать свою родину ?
Меня терзают смутные сомнения..

Va bene, кто-то готов обосраться и вскрыть себе вены в ТЦК, а кто-то уставшим конем в 56 лет берет 8 орков в плен... Многогранность бытия...

А ну расскажите ка нам как это произошло, это пленение, и что там делал уставший конь.
Этот вообще ни разу не больной 56ти летний доброволец Боло Йенг или Дольф Лундгрен?
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4688
З нами з: 16.06.15
Подякував: 288 раз.
Подякували: 363 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 21:47

подготовка к Перемоге идет полным ходом...

Після війни буде катастрофа, якщо ми почнемо вирішувати, хто більше воював і волонтерив, – комбриг Третьої штурмової Білецький .

За його словами, нічого страшного у перемир'ї немає. Головна небезпека – це анархія після війни. Щоб цього уникнути, потрібно згуртуватися і почати модернізувати країну, а з рф поквитаємося в наступному раунді.

https://www.pravda.com.ua/columns/2025/01/7/7492235/
Xenon
 
Повідомлень: 5004
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 21:48

  stm написав:Va bene, кто-то готов обосраться и вскрыть себе вены в ТЦК, а кто-то уставшим конем в 56 лет берет 8 орков в плен... Многогранность бытия...

Тебе 56?
8 орков это 8 африканский наемников?
Справилась?
UA
 
Повідомлень: 9282
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1873 раз.
Подякували: 2309 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 21:52

Также InformNapalm рассказывает о некоторых примечательных отличиях в действиях северокорейский и российской армии.

▪️Северокорейские подразделения, в отличие от российских, не стираются в ноль, а выводятся из зоны боевых действий на восстановление при достижении уровня потерь в 25-30%.

(Это соответствует западным военным доктринам, там подразделения, понесшие 25-30% потерь, считаются небоеспособными. На этих доктринах и основывались прогнозы западных военных аналитиков, что, понеся такие потери, Россия не сможет продолжать войну. Как видим, эти предположения оказалось ошибочными, - прим.).

▪️Российские военные вытягивают раненых северокорейцев. В госпиталях северокорейцев лечат лучше, чем россиян, да и в целом отношение к ним лучше.

▪️На сегодня выглядит так, что Ким Чен Ын, в отличие от Путина, не стремится просто израсходовать своих спецназовцев в обмен на рис и валюту, а пытается получить опыт боевых действий, сохранив боеспособность подразделений. Вероятно, северокорейский диктатор использует своих военных против Украины для "обкатки" перед будущей войной с Южной Кореей, - заключает InformNapalm. (https://t.me/informnapalm/23769)
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26954
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2424 раз.
Подякували: 3401 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 21:56

  UA написав:
  stm написав:Va bene, кто-то готов обосраться и вскрыть себе вены в ТЦК, а кто-то уставшим конем в 56 лет берет 8 орков в плен... Многогранность бытия...

Тебе 56?
8 орков это 8 африканский наемников?
Справилась?

2 деда справились, а доблестный ЮА сдался. Олигархов у нас не осталось кстати. Но это как и с вабене, у Вас свое мнение, у меня свое. Оно значит либо "ладно, мне пора идти" либо "договорились" в плане обсуждения что-то конкретного сделать.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5378
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 117431174411745117461174711748>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
27 80572
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 січ, 2025 20:48
Господар Вельзевула
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 254281
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 896488
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (4524)
07.01.2025 18:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.