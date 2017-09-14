Додано: Вів 07 січ, 2025 21:58

jump написав: Чому дорогі українські ударні дрони вже півтора року не можуть долетіти до центру Москви: Касьянов назвав причини



"Зрештою й у нас з’явилися ударні дрони середньої та великої дальності — «Бобри», «Люті» та інші, назв яких не афішують. Деякими типами цих далеких безпілотників, закуплених бюджетним коштом, від середини минулого року забито склади, але ніхто їх не використовує, оскільки вони нікуди не долітають", — розповідає експерт.



Експерт зауважив, що безпілотною авіацією в різних вітчизняних силових відомствах керують непрофесіонали, дуже далекі як від безпілотної авіації, так і від проблем авіації загалом.



Серед проблем: успішна робота російських РЕБ та ППО, ненавченість екіпажів, перевага ворога в балістичних ракетах середньої дальності та зледеніння безпілотників. Чому дорогі українські ударні дрони вже півтора року не можуть долетіти до центру Москви: Касьянов назвав причини"Зрештою й у нас з’явилися ударні дрони середньої та великої дальності — «Бобри», «Люті» та інші, назв яких не афішують. Деякими типами цих далеких безпілотників, закуплених бюджетним коштом, від середини минулого року забито склади, але ніхто їх не використовує, оскільки вони нікуди не долітають", — розповідає експерт.Експерт зауважив, що безпілотною авіацією в різних вітчизняних силових відомствах керують непрофесіонали, дуже далекі як від безпілотної авіації, так і від проблем авіації загалом.Серед проблем: успішна робота російських РЕБ та ППО, ненавченість екіпажів, перевага ворога в балістичних ракетах середньої дальності та зледеніння безпілотників.

Это, конечно, зрада зрадная, но есть моменты, которые заставляют усомниться в непредвзятости аффтара.Достаточно провокативный вопрос "не можуть долетіти до центру Москви" сопровождается выводом о том что "вони нікуди не долітають". И это можно принять, если не знать, что дроны долетали до значительно более отдаленных объектов. И никакие РЭБы с ПВО этому не помешали.Я не знаю, сознательное это жульничество или в сознании "эксперта" эффективным является только показушное применение вооружений, но оторванность от логики присутствует.Наиболее шедеврально, что преимущество в баллистических ракетах средней дальности мешает долетать дронам.Я могу предложить свой вариант ответа на вопрос, с которого начаты рассуждения: в упомянутой местности нет целей, по которым целесообразно работать дронами. Туда неплохо бы лупануть чем-нибудь тяжелым, а дронам с небольшим относительно зарядом там делать нечего. Даже если получится разрушить пару высоких кабинетов, военной пользы от этого не будет.Если проанализировать имеющуюся информацию о работе наших дальнобойных дронов, можно заметить, что выбираются объекты, где есть чему гореть. Прежде всего, это нефтянка. Это позволяет небольшими зарядами наносить максимальный урон. Пафосности маловато, но назвать такой прагматизм непрофессиональным у меня язык не повернется. Да и о моральной стороне не забывают, в качестве "удара по скрепам" вполне можно рассматривать поражение спиртзаводов.Да, мне тоже хочется увидеть москву в руинах, но для этого нужно другое оружие.ЗЫ Что-то в последнее время слово "эксперт" для меня все больше становится ругательным.