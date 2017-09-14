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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 07 січ, 2025 21:58
jump написав:
Чому дорогі українські ударні дрони вже півтора року не можуть долетіти до центру Москви: Касьянов назвав причини
"Зрештою й у нас з’явилися ударні дрони середньої та великої дальності — «Бобри», «Люті» та інші, назв яких не афішують. Деякими типами цих далеких безпілотників, закуплених бюджетним коштом, від середини минулого року забито склади, але ніхто їх не використовує, оскільки вони нікуди не долітають", — розповідає експерт.
Експерт зауважив, що безпілотною авіацією в різних вітчизняних силових відомствах керують непрофесіонали, дуже далекі як від безпілотної авіації, так і від проблем авіації загалом.
Серед проблем: успішна робота російських РЕБ та ППО, ненавченість екіпажів, перевага ворога в балістичних ракетах середньої дальності та зледеніння безпілотників.
Это, конечно, зрада зрадная, но есть моменты, которые заставляют усомниться в непредвзятости аффтара.
Достаточно провокативный вопрос "не можуть долетіти до центру Москви" сопровождается выводом о том что "вони нікуди не долітають". И это можно принять, если не знать, что дроны долетали до значительно более отдаленных объектов. И никакие РЭБы с ПВО этому не помешали.
Я не знаю, сознательное это жульничество или в сознании "эксперта" эффективным является только показушное применение вооружений, но оторванность от логики присутствует.
Наиболее шедеврально, что преимущество в баллистических ракетах средней дальности мешает долетать дронам.
Я могу предложить свой вариант ответа на вопрос, с которого начаты рассуждения: в упомянутой местности нет целей, по которым целесообразно работать дронами. Туда неплохо бы лупануть чем-нибудь тяжелым, а дронам с небольшим относительно зарядом там делать нечего. Даже если получится разрушить пару высоких кабинетов, военной пользы от этого не будет.
Если проанализировать имеющуюся информацию о работе наших дальнобойных дронов, можно заметить, что выбираются объекты, где есть чему гореть. Прежде всего, это нефтянка. Это позволяет небольшими зарядами наносить максимальный урон. Пафосности маловато, но назвать такой прагматизм непрофессиональным у меня язык не повернется. Да и о моральной стороне не забывают, в качестве "удара по скрепам" вполне можно рассматривать поражение спиртзаводов.
Да, мне тоже хочется увидеть москву в руинах, но для этого нужно другое оружие.
ЗЫ Что-то в последнее время слово "эксперт" для меня все больше становится ругательным.
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Додано: Вів 07 січ, 2025 22:05
stm написав: UA написав: stm написав:
Va bene, кто-то готов обосраться и вскрыть себе вены в ТЦК, а кто-то уставшим конем в 56 лет берет 8 орков в плен... Многогранность бытия...
Тебе 56?
8 орков это 8 африканский наемников?
Справилась?
2 деда справились, а доблестный ЮА сдался. Олигархов у нас не осталось кстати. Но это как и с вабене, у Вас свое мнение, у меня свое. Оно значит либо "ладно, мне пора идти" либо "договорились" в плане обсуждения что-то конкретного сделать.
cazzo!! какие познания итальянского!
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Додано: Вів 07 січ, 2025 22:08
prodigy написав: flyman написав:
комуняки атеісти, продвинутий мав би знати
майже всі діти комуняк були хрещені, ти не знав?
хоч вони і були атеістами як гундяев, але діло своє знали
Как часто у вас, сильное преувеличение.
Это было не редкостью, но далеко не "майже всі".
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Додано: Вів 07 січ, 2025 22:09
tester7336 написав:
интересно а новый год вы когда празднуете?
так как идеологически новый год идет после рождества иначе рушится смысл фразы "2025 лет от рождества христова".
Если пытаться пристегнуть к религии логику, из того факта, что летоисчисление мы ведем от рождества христова, должно следовать празднование рождества 1 января в 00:00
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Додано: Вів 07 січ, 2025 22:09
stm
смотри какие хорошие стихи пишут хорошие русские
Вот избран новый президент
Соединенных Штатов...(с)
Граждане Соединенных Штатов
Что же вы обосрались?
Всего из двух кандидатов
Не избрали Камалу Харрис
Будет вам масса проблем
Вместо женщины чернокожей
Что скажет БЛМ?
Что скажут " Меня тоже"?
Она бывала в ударе
Она вам всем улыбалась
А вы ее не избрали
В президенты, Камалу Харрис.
Я кричу от позора
Смыло волной сионской
Красотку и прокурора
Типа Натальи Поклонской.
Вам милей шоумен
Любитель безнравственных дев
Он вас поднимет с колен
Не хуже чем наш в РФ.
Жизнь начнется-не мёд
Потребует силы и смелости
Он вам быстро вернет
Традиционные ценности.
Я за него выпью стопку
Моей ненаглядной белой
Он нажмет красную кнопку
Да и правильно сделает.
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Додано: Вів 07 січ, 2025 22:10
stm написав: UA написав:
cazzo!! какие познания итальянского!
Это русизм, ЮА. Итальянский пока вам не даётся
Как и молодые итальянки.
ЮА это уже антиквариат.
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Додано: Вів 07 січ, 2025 22:15
fox767676 написав:stm
смотри какие хорошие стихи пишут хорошие русские
Это единственный хороший москаль.
Полностью поддерживаю его програму преобразования рф.
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Додано: Вів 07 січ, 2025 22:26
барабашов написав:
А ну расскажите ка нам как это произошло, это пленение, и что там делал уставший конь.
Этот вообще ни разу не больной 56ти летний доброволец Боло Йенг или Дольф Лундгрен?
Цей форум має назву "напад росії і білорусії на Україну ".
..уважно читаючи дописи й фантазії втомлених від суцільного самозахоплення і деяких аненцефалів
робиш висновки що до необхідності як можно скорішого призива вас всіх до лав ЗСУ .
...то що ви тут намагаєтесь довести є намагання приниження ЗСУ ...
... наче пишаєтесь ,що ви скопіювали якусь ссилку про дії ТЦК , яку написав таке ж перелякане як всі ви .
Нажаль що ви ховаєтесь за моніторами ....
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Додано: Вів 07 січ, 2025 22:33
Трамп обещает шабаш в течении полугода.
Не 24 часа, но чего не сболтнешь в предвыборной гонке- потужный соврать не даст.
Полгода меня устраивает.Потерплю,больше ждали.
Кстати,полгода уже ближе к реальности. Инерционность масс,знаете ли.
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